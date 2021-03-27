"Тюнинг. Обзор за март 2021"

Ares Design

Tesla Model S

Итальянское ателье Ares Design известно своим обстоятельным подходом к переработке донорских моделей. Не стал исключением и проект превращения электролифт­бека Tesla Model S в двухдверный кабриолет. Для этого коучбилдеры лишили пятидверку крыши, срезали центральные и задние стойки и удлинили передние двери. Кроме того, была доработана тыльная часть с багажником, задействован карбоновый обвес, а пороги, панель пола и шасси – усилены. Эффектности добавили также кастомные 21-дюймовые колеса с шинами Michelin Pilot Super Sport. Мягкий тканевый верх с электро­приводом позаимствовали у кабриолета Bentley Continental GT.

А вот ни пассивных, ни активных дуг безопасности нестандартной Tesla не выделили. Впрочем, их обе­щают предложить в случае тиражирования конверсии. Пока же мы имеем дело с единственным экземпляром, выполненным под заказ частного клиента. В салоне кабриолета установлены фирменные сиденья, обшитые светлой кожей. При этом в электрическую силовую установку тюнингеры решили не лезть. Топовый 773-сильный полноприводный вариант лифтбека Model S P100D Performance ускоряется до сотни за 2,5 с. Насколько медленнее потяжелевший кабриолет, не уточняется.

Singer Vehicle Design

Porsche 911

Внедорожный спорткар, базирую­щийся на агрегатах купе Porsche 911 серии 964, создан ателье Singer Vehicle Design из Лос-Анджелеса и мастерской Tuthill Porsche из британского Уордингтона. В своей работе тюнингеры вдохновлялись раллийными моделями Porsche, работая по заказу давнего клиента. Оригинальные карбоновые фронтальная и тыльная части кузова выполнены съемными, оптика полностью светодиодная, днище защищено алюминиевыми пластинами, а в подвеске применено сразу восемь длинноходных амортизаторов. Кованые 16-дюймовые алюминиевые диски укомплектовали шинами BF Goodrich All Terrain, а в тормозной системе предусмотрели четырехпоршневые суппорты. Отдача бензинового 3,6-литрового битурбированного «оппозитника» превышает 450 л.с. и может корректироваться в зависимос­ти от регламента соревнований, в которых предстоит задействовать ралли-купе. Секвентальная 5-ступенчатая коробка передач позволяет использовать как рычаг селектора, так и подрулевые «лепестки». Трансмиссия – постоянный полный привод с тремя механическими блокировками дифференциалов. В салоне установлены гоночные кресла-ковши, цифровая приборка, каркас безопасности и омологированные FIA.

Hurtan Cars

Mazda MX-5

В винтажном родстере Hurtan Grand Albaycin не просто узнать «донора» – Mazda MX-5 текущего поколения. Накачанные, точно насосом, крылья, клинообразный капот, круглая светодиодная оптика и четыре патрубка выхлопной системы вызывают ностальгию и выглядят провокационно. Новинка от испанского ателье Hurtan Cars получит два типа кузова – родстер со складным тканевым верхом и купе со съемной жесткой крышей. Предусмотрено также два варианта оформления экстерьера – преисполненный ретро-мотивов Heritage и более спортивный Bespoke. Моторная линейка целиком заимствована у Mazda MX-5. Это атмосферные двигатели объемом 1,5 и 2 л мощностью 132 и 184 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии предусмотрены 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат, привод задний. В салоне установлены шикарные ковшеобразные сиденья с интегрированными подголовниками, обшитые стеганой кожей, и перепрофилированный руль с логотипом Hurtan. Аналоговая приборка, мультимедиа с центральным дисплеем и шайбой управления на тоннеле не отличаются от таковых у донорской модели. Тираж Grand Albaycin составит лишь 30 экземпляров, которые планируется реализовать на рынках Германии, Франции, Италии, Норвегии, ОАЭ и… России.