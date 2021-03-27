"Тюнинг. Обзор за март 2021"

Итальянское ателье Ares Design известно своим обстоятельным подходом к переработке донорских моделей. Не стал исключением и проект превращения электролифтбека Tesla Model S в двухдверный кабриолет. Для этого коучбилдеры лишили пятидверку крыши, срезали центральные и задние стойки и удлинили передние двери. Кроме того, была доработана тыльная часть с багажником, задействован карбоновый обвес, а пороги, панель пола и шасси – усилены. Эффектности добавили также кастомные 21-дюймовые колеса с шинами Michelin Pilot Super Sport. Мягкий тканевый верх с электроприводом позаимствовали у кабриолета Bentley Continental GT.
А вот ни пассивных, ни активных дуг безопасности нестандартной Tesla не выделили. Впрочем, их обещают предложить в случае тиражирования конверсии. Пока же мы имеем дело с единственным экземпляром, выполненным под заказ частного клиента. В салоне кабриолета установлены фирменные сиденья, обшитые светлой кожей. При этом в электрическую силовую установку тюнингеры решили не лезть. Топовый 773-сильный полноприводный вариант лифтбека Model S P100D Performance ускоряется до сотни за 2,5 с. Насколько медленнее потяжелевший кабриолет, не уточняется.
Внедорожный спорткар, базирующийся на агрегатах купе Porsche 911 серии 964, создан ателье Singer Vehicle Design из Лос-Анджелеса и мастерской Tuthill Porsche из британского Уордингтона. В своей работе тюнингеры вдохновлялись раллийными моделями Porsche, работая по заказу давнего клиента. Оригинальные карбоновые фронтальная и тыльная части кузова выполнены съемными, оптика полностью светодиодная, днище защищено алюминиевыми пластинами, а в подвеске применено сразу восемь длинноходных амортизаторов. Кованые 16-дюймовые алюминиевые диски укомплектовали шинами BF Goodrich All Terrain, а в тормозной системе предусмотрели четырехпоршневые суппорты. Отдача бензинового 3,6-литрового битурбированного «оппозитника» превышает 450 л.с. и может корректироваться в зависимости от регламента соревнований, в которых предстоит задействовать ралли-купе. Секвентальная 5-ступенчатая коробка передач позволяет использовать как рычаг селектора, так и подрулевые «лепестки». Трансмиссия – постоянный полный привод с тремя механическими блокировками дифференциалов. В салоне установлены гоночные кресла-ковши, цифровая приборка, каркас безопасности и омологированные FIA.
В винтажном родстере Hurtan Grand Albaycin не просто узнать «донора» – Mazda MX-5 текущего поколения. Накачанные, точно насосом, крылья, клинообразный капот, круглая светодиодная оптика и четыре патрубка выхлопной системы вызывают ностальгию и выглядят провокационно. Новинка от испанского ателье Hurtan Cars получит два типа кузова – родстер со складным тканевым верхом и купе со съемной жесткой крышей. Предусмотрено также два варианта оформления экстерьера – преисполненный ретро-мотивов Heritage и более спортивный Bespoke. Моторная линейка целиком заимствована у Mazda MX-5. Это атмосферные двигатели объемом 1,5 и 2 л мощностью 132 и 184 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии предусмотрены 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат, привод задний. В салоне установлены шикарные ковшеобразные сиденья с интегрированными подголовниками, обшитые стеганой кожей, и перепрофилированный руль с логотипом Hurtan. Аналоговая приборка, мультимедиа с центральным дисплеем и шайбой управления на тоннеле не отличаются от таковых у донорской модели. Тираж Grand Albaycin составит лишь 30 экземпляров, которые планируется реализовать на рынках Германии, Франции, Италии, Норвегии, ОАЭ и… России.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Итальянцы готовят нечто изящное
Ателье Ares Design анонсировало проект родстера Wami Lalique Spyder, который выполнят в стиле европейских автомобилей пятидесятых годов