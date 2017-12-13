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13 дек 2017

Lamborghini Huracan превратили в реплику De Tomaso Pantera

Lamborghini Huracan превратили в реплику De Tomaso Pantera
Автор фото: фирма-производитель

Бывшему главе Lotus, основавшему собственную компанию Ares Design, Дэни Бахару явно не сидится спокойно. После вызывающего пакета стайлинга для Mercedes-Benz GLS, превращавшего его в подобие концепта Ener-G-Force, он взялся за спорткары.

Его новый проект называется Panther Project. Машина должна навевать воспоминания о классическом спорткаре De Tomaso Pantera 70-х годов прошлого столетия. За основу был взят Lamborghini Huracan, у которого заменили все кузовные панели. Самая яркая деталь: уже подзабытые сегодня выдвигающиеся фары. Купе получило и другие колеса, обутые в шины Pirelli P Zero с красными ободками в стиле шин для болидов Формулы 1 (впрочем, такие может заказать любой желающий).

В Ares говорят, что поработали и над 5,2-литровым V10 увеличив его мощность со штатных 610  л.с. Впрочем, сколько он прибавил не уточняется. Project Panther будут собирать на собственном заводе, который Ares строит в итальянской модели. Тираж модели будет лимитирован, но его объем также неизвестен.
 

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При написании новости использовалась информация:
Ares Design

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