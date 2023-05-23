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Тюнинг. Обзор за май 2023

NOVITEC | Lamborghini Huracan Technica вид спереди
NOVITEC | Lamborghini Huracan Technica вид спереди
NOVITEC | Lamborghini Huracan Technica вид сбоку
NOVITEC | Lamborghini Huracan Technica вид сбоку
ARES MODENA | Bentley Coupe Sport вид спереди
ARES MODENA | Bentley Coupe Sport вид спереди
ARES MODENA | Bentley Coupe Sport вид сбоку
ARES MODENA | Bentley Coupe Sport вид сбоку
TECHART | GTstreet R Flyweight вид спереди
TECHART | GTstreet R Flyweight вид спереди
TECHART | GTstreet R Flyweight салон
TECHART | GTstreet R Flyweight салон
MANSORY | F9XX Tempesta Celeste вид спереди
MANSORY | F9XX Tempesta Celeste вид спереди
MANSORY | F9XX Tempesta Celeste вид сзади
MANSORY | F9XX Tempesta Celeste вид сзади
DERKS UITVAARTMOBILITEIT | Tesla Hearse 3 вид спереди
DERKS UITVAARTMOBILITEIT | Tesla Hearse 3 вид спереди
DERKS UITVAARTMOBILITEIT | Tesla Hearse 3 вид сзади
DERKS UITVAARTMOBILITEIT | Tesla Hearse 3 вид сзади
MANSORY | Range Rover вид спереди
MANSORY | Range Rover вид спереди
MANSORY | Range Rover вид сзади
MANSORY | Range Rover вид сзади

NOVITEC

Lamborghini Huracan Technica

Без форсировки двигателя тюнинг неполноценен? Немцы из Novitec с этим категорически не согласны. Да, 5,2 литровый атмосферный V10 «ламбо» остался при стоковых 640 л.с., но ему точно стало легче реа­лизовывать свой потенциал. Покупатель может выбрать материал изготовления выпускных систем – нержавеющую сталь или применяющийся в «Формуле-1» инконель, но в любом случае температуру в моторном отсеке итальянского суперкара снизит фирменная термоизоляция выхлопных магистралей, что повысит плотность подаваемого в цилиндры воздуха, а следовательно, и эффективность ДВС. Усилить этот эффект помогает опциональное напыление из золота 999 й пробы на трубы из инконеля. Шасси Huracan Technica сделали ультраспортивным с помощью заниженных пружин, альтернативой которым служит подвеска с 14 режимами регулировки, способная также занизить клиренс на 35 мм. А на зад­нюю ось дорожного болида вместо покрышек R20 установили 21 дюймовые, более широкие, смонтированные на кованых дисках от американской Vossen. Аэродинамический обвес из карбона и «безлимитный» выбор материалов отделки кокпита, разумеется, в ассор­тименте. Каково?!

ARES MODENA

Bentley Coupe Sport

Для тех, кому купе Continental GT 2+2 кажется тесным и излишне спортивным, итальянская Ares Modena предлагает двухдверку Coupe Sport на базе Mulsanne, флагманского седана Bentley (2010–2020). Выигрыш в величине межосевого расстояния в 415 мм vs Continental GT слишком очевиден, чтобы его можно было не заметить задним пассажирам. Правда, запас воздуха у них над головами не столь велик, как у модели-донора, но такова плата за элегантность силуэта Coupe Sport. Трансформация потребовала сдвинуть назад средние стойки крыши, увеличить проемы дверей, заново изготовить задние боковые панели и остекление. Для удобства доступа на второй ряд спинки передних сидений выполнены откидывающимися. Выбор материалов отделки интерьера широк: высококачественная кожа, алюминиевый и карбоновый декор. Механическая часть, включающая 512 сильный битурбо-V8 и пневмоподвеску, взята напрямую у Mulsanne, но, благодаря улучшенной аэродинамике и снижению веса за счет алюминиевых задних панелей кузова, а также крыше и оболочке дверей из карбона, Sport Coupe, возможно, окажется быстрее стандартной модели-донора, которая развивала 296 км/ч.

TECHART

GTstreet R Flyweight

Начав в 2001 году выпуск экстремальной линейки GTstreet, немецкая TechArt продолжает выжимать все до капли из сменяю­щих друг друга поколений Porsche 911. Но, видимо, форсировка 3,8 литровой оппозитной «битурбо-шестерки» модели нынешней 992 й серии достигла предела, и тюнингер оставил ее при достигнутых два года назад 800 л.с. и 950 Нм вместо 650 л.с. и 800 Нм в стоке. Ничего! При разработке топового R Flyweight в ход пошел «озверин» иной рецептуры в сочетании с жесткой диетой. Сиденья-недомерки второго ряда выбросили, а заднее стекло заменили прозрачным элементом из поликарбоната. Большинство панелей кузова выполнили из карбона. Из него же изготовлены весящие менее 5 кг передние «ковши» с шеститочечными ремнями. Кованые колесные диски собственной разработки и те облегчили, сделав тоньше спицы и уменьшив площадь ступицы. Общая весовая экономия достигла 60 кг! Более эффективная аэродинамика и полностью регулируемая подвеска от Ohlins позволили отшлифовать управляемость GTstreet  R Flyweight до блеска. А чтобы ее ничего не омрачило, в кокпите установили гоночный каркас безопасности и огнетушитель.

MANSORY

F9XX Tempesta Celeste

И что с того, что Ferrari – впервые в своей истории – подготовила для SF90 Spider заводской тюнинг-пакет Assetto Fiorano? Немцы из Mansory приняли этот вызов, предложив свой вариант доработки «розеточного» гибрида и подобрав для него многозначительное название... на итальянском. Tempesta Celeste можно перевести как «Шторм при ясном небе». Цветовая гамма, выбранная для кузова и интерьера, действительно напоминает о воздушном океане в состоянии штиля. Но «штормит» уже от одного вида кастомного аэродинамического обвеса и четырехствольной выхлопной системы крупного калибра. Дизайн черных кованых колесных дисков диаметром 21 и 22 дюйма на передней и задней осях тоже вызывает девятый вал эмоций. А чтобы он не ушел в песок, спецы из Mansory перенастроили подвеску спайдера с учетом увеличенной отдачи ДВС. Форсированный 4,0 литровый битурбо-V8 выдает 980 л.с. вместо 780 л.с. у модели-донора. А суммарно у гибридной силовой установки 1100 л.с. Дополнительной сотни «лошадей» хватило, чтобы сбросить с времени разгона 0–100 км/ч 0,1 с (2,4 с) и поднять скоростной потолок с 340 до 355 км/ч.

DERKS UITVAARTMOBILITEIT

Tesla Hearse 3

Если вы умерли, это еще не повод наплевать на экологию! В последний путь надо отправляться, не заставляя живущих вдыхать выхлопные газы автомобиля-катафалка. Специализирующаяся на ритуальном бизнесе компания Derks Uitvaartmobiliteit из Нидерландов подошла к этому вопросу настолько серьезно, что приспособила под потребности своих клиентов электромобиль Tesla Model 3. По понятным причинам кормовую часть седана-донора полностью переделали, удлинив базу на солидные 855 мм, между частями салона установили перегородку, а задние боковые двери превратили в створки грузовых отсеков. В зоне главного «пассажира», помимо выдвижных полок для цветов и прочей похоронной атрибутики, смонтировали потолочную панель с «тематической» подсветкой в виде звездного неба. Чтобы удержать вес электрического катафалка в разумных пределах, кузов пришлось сделать полностью композитным, но запас хода все же сократился до 165 км. Впрочем, это едва ли огорчит покойного, зато, видимо, с учетом его автомобильных предпочтений Hearse 3 дос­тупен в версии как с задним, так и с полным приводом.

MANSORY

Range Rover

Проще представить прилет инопланетян на Землю, чем новый Range Rover на бездорожье. Mansory в качестве удостоверяющей печати под этим утверждением предлагает для флагманского «рейнджа» пятого поколения тюнинг-пакет в откровенно антиоффроудном стиле. Взгляните только на 24 дюймовые легкосплавные колесные диски модели FD.15, на которых смонтированы супернизкопрофильные катки размерностью 295/30! Такая «переобувка» потребовала установки расширителей колесных арок, а кузов огромного SUV со всех сторон ощетинился карбоновыми дефлекторами и спойлерами, словно болид «Формулы-1». Имитация диффузора с дополнительным стоп-сигналом по центру – и та имеется! В интерьере гоночную тему поддерживают руль с комбинированной отделкой из карбона и кожи, конт­растная прострочка обивки из мягчайшей кожи, а также алюминиевые накладки на педали. И понятно, не случайно на полностью углепластиковом капоте такое множество воздухоотводов. Чип тюнинг и новая выхлопная система заметно подняли отдачу (620 vs 530 л.с./850 vs 750 Нм) 4,4 литрового битурбо-V8, что позволило сократить время набора сотни с места с 4,7 до 4,3 с. Ракета!

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