Итальянцы готовят нечто изящное

Ателье Ares Design анонсировало проект родстера Wami Lalique Spyder, который выполнят в стиле европейских автомобилей пятидесятых годов

Мы не случайно заговорили об изяществе. Дело в том, что ателье совместно работает с французской фирмой Lalique – мэтрами стеклодувного дела. В будущей машине это будет проявляться в виде отделки из чистого хрусталя. Такие элементы будут применены на дверях и центральной консоли вкупе с алюминием и дорогими древесными породами. Производитель заявил, что хочет добиться некоторой аутентичности старины, так что все приборы останутся аналоговыми, а электроника будет замаскирована.

Что до техники, то здесь полный секрет, дорогие читатели Motorpage. Хотя, если приглядеться к рендерам, то можно заметить селектор механической трансмиссии. По всей видимости, двенадцать будущих владельцев (ровно столько машин выпустят) получат неплохой болид.