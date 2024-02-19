Ателье Singer выпустила юбилейный рестомод Porsche 911

Компания Singer, занимающаяся созданием рестомодов на базе моделей Porsche, показала свой юбилейный 300-й автомобиль - “переосмысленный” Porsche Type 964 1990 года

Рестомоду полностью воссоздали кузов из углеродного волокна и окрасили его в темно-синий цвет. По бокам автомобиля есть светлые “спортивные” линии и надпись Porsche. Отделка салона выполнена из кожи оранжевого цвета. Сиденья выделяются “плетеным” рисунком и восемью заклепками на нижних краях подушек.

Сердце автомобиля - 4,0-литровый 6-цилиндровый оппозитный мотор с воздушным охлаждением. Его мощность составляет 390 л.с. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.