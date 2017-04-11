Новая модель DS 7 Crossback - Снимаем шляпу

Флагман премиальной марки DS создан по рецепту, проверенному на французских премиальных бестселлерах – передовые технологии увязаны здесь с авангардом и шиком

О среднеразмерном кроссовере DS 7 Crossback никак не скажешь, что он звезд с неба не хватает. При габаритах 4570х1890х1620 мм «француз» претендует на конкуренцию с Audi Q5, Mercedes GLC и Range Rover Velar. Ниспадающая крыша, «бицепсы» колесных арок и рельефные «складки» на боковинах делают образ экстравагантным и запоминающимся. А обильно сдобренный хромом фасад, где доминируют ажурная радиаторная решетка и модная светодиодная оптика, вызывает ассоциации с ювелирными украшениями и высокой модой.

В оформлении салона использованы похожие творческие приемы. Упор сделан на передовой электронике, изящных и нестандартных решениях. Абсолютной доминантой является широкоформатный сенсорный 12-дюймовый экран мультимедийной системы и 7-дюймовая цифровая «приборка». Клавиша запуска двигателя расположена под хронометром Breguet, а на центральный тоннель выведены немногочисленные «аналоговые» кнопки. Материалы отделки ожидаемо дорогие и изысканные – натуральное дерево, алькантара, кожа. Ну и куда ж без французской романтики? Четыре из пяти вариантов оформления интерьера названы в честь знаковых парижских локаций – Bastille, Rivoli, Faubourg, Opera плюс – вариант Performance Line.

DS 7 Crossback станет первой моделью марки с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Она объединяет 1,8-литровый 203-сильный бензиновый турбодвигатель THP и два 110-сильных электромотора, разнесенных по осям. Трансмиссия – новый 8-диапазонный «автомат» EAT8. Литий-ионная тяговая батарея, размещенная под задним сиденьем, позволяет «французу» проехать 60 км в «зеленом» режиме, а полностью зарядить аккумулятор можно от бытовой розетки за 4,5 часа.

Впрочем, гибридный вариант DS 7 Crossback появится на рынке не раньше чем через два года. На старте же продаж в начале 2018-го предложат бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 130 до 225 л.с.

Поскольку кроссовер DS базируется на переднеприводной платформе EMP2, знакомой по моделям Peugeot 3008 и Citroen C4 Picasso, привод для версий с ДВС предусмотрен исключительно на передние колеса. А вот вышеупомянутому гибриду полноприводные возможности обеспечивает пара электромоторов.

Еще одна ключевая техническая новация DS 7 Crossback – активная подвеска Active Scan Suspension, работающая по принципу мерседесовской системы Magic Body Control. Бортовые стереокамеры сканируют дорожное полотно перед машиной, после чего электроника задает нужные характеристики электронно-управляемым амортизаторам. Да и в целом число электронных ассистентов, что называется, зашкаливает. За доплату доступны светодиодные блок-фары, элементы которых могут поворачиваться на 180°, система полуавтономного вождения DS Connected Pilot, приборы ночного видения, парковочный помощник DS Park Pilot и многое другое.