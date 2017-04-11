Автомобили премиального бренда DS первыми из портфеля марок концерна PSA получат системы автономного вождения

Уже со следующего года кроссовер DS7 Crossback получит полуавтономные системы, такие как автопарковщик Park Pilot и систему мониторинга автомобиля на дороге Connected Pilot. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь PSA Маргарита Хюбш, которая отметила, что следом за DS автономные системы получат и модели Peugeot с Citroen.

Сегодня PSA предлагает лишь системы первого уровня автономии, которые принято называть «помощники водителя». Речь идет об адаптивном круиз-контроле, системе экстренного торможения и системе удержания в полосе. В PSA серьезно отстают от других автопроизводителей в плане внедрения автономных технологий: в Европе уже разрешены системы третьего уровня (например, автопилот, позволяющий автомобилю самостоятельно менять полосу движения на шоссе), а французский концерн представит их не раньше конца этого десятилетия.

Одной из возможных причин технологического отставания PSA может являться концентрация усилий концерна по расширению своего глобального присутствия. Так, французы приобрели немецкий Opel, заявили о своих планах по возвращению на рынок США и ведут переговоры о покупке малазийской Proton.