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4 сен 2020

Кроссовер DS 7 превратили в филиал Лувра

Кроссовер DS 7 превратили в филиал Лувра
Автор фото: фирма-производитель

Сотрудничество бренда DS и Лувра началось в 2015 году с презентации хэтчбека DS 3. Традицию продолжает издание DS 7 Crossback Louvre, которое тоже посвящено знаменитому музею и его знаковым экспонатам

Главная особенность кроссовера — 182 произведения искусства, отобранные сотрудниками музея и DS Automobiles: они загружены в мультимедиа и транслируются на 12-дюймовом дисплее в сопровождении подкастов на пяти языках. В списке есть Мона Лиза, скульптура Ники Самофракийской, картина Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской» и египетский «Сидящий писец Каи».

В остальном, перед нами  - обычный DS 7 Crossback в исполнении Grand Chic/DS Inspiration Opera Art Basalt Black, от которой он отличается шильдиками на капоте и дверях, глянцевым черным декором, изображениям стеклянной пирамиды Лувра на боковых зеркалах и в салоне, а также 20-дюймовыми колесами. Исполнения DS 7 Crossback Louvre можно будет заказать с бензиновыми моторами 1.6 Puretech (180 или 225 сил), 180-сильным дизелем 2.0 BlueHDi или в виде заряжаемого от сети гибрида: в переднеприводной версии E-Tense 225 либо полноприводной E-Tense 4x4 мощностью 225 и 300 лошадиных сил.

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