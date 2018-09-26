Citroen DS 7 хвастает экономичностью

Французы активно готовятся к домашнему автосалону. Citroen обещает показать публике гибридный полноприводный DS 7 Crossback E-Tense 4x4

Машина получилась интересная. Бензиновый силовой агрегат, объёмом в 1,6 литра дополняют два электромотора, расположенные не переднем и заднем мостах. В сумме их номинальная мощность составляет 300 л. с. Однако, в пиковых режимах гибридная установка может развить до 450 лошадей. Это позволит машине набрать первую сотню за 6,5 секунды.

Аккумулятор можно заряжать от городской бытовой электросети. Для полного заряда потребуется до 8 часов. Специальное устройство ускоренного заряда может обеспечить полную зарядку за 2 часа. Пробег авто на одной электротяге без бензинового двигателя – уже стандартный в этом классе гибридных транспортных средств, он составит 50 км.

Пожалуй, самый интересный из всех заявленных параметров нового гибрида – расход топлива в смешанном режиме эксплуатации. На 100 км машина израсходует всего 2,2 литра бензина.