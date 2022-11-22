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22 ноя 2022

Рассекречен Exeed LX с полным приводом для России

Рассекречен Exeed LX с полным приводом для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Exeed получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноприводную модификацию компактного кроссовера LX

По большому счету автомобиль ничем не отличается от обычного переднеприводного LX – здесь используется тот же полуторалитровый турбомотор, мощностью в 150 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Правда, в полноприводной модификации вместо вариатора будет использоваться роботизированная коробка передач. Сам полный привод будет реализован за счет подключения задних колес через  муфту.

В то же время в Китае недавно был представлен рестайлинговый вариант кроссовера. Автомобиль, помимо новой внешности, получил двухлитровый турбомотор, мощностью в 175 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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