Chery обновила кроссовер Exeed RX

Компания Chery представила на родине обновленную версию кроссовера Exeed RX. На домашнем рынке модель известна как Exeed Yaoguang (Omoda C9 в других странах) и предлагается как с традиционным бензиновым мотором, так и в гибридной версии C-DM. Начальная стоимость – 124 900 юаней (1,3 млн рублей)

Внешне новинка практически ничем не отличается от дорестайлинговой версии. При этом производитель заявляет, что коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,307. Также в линейке появилась версия Night Edition, которая отличается полностью черным оформлением кузова и салона. Габариты кроссовера составляют 4781 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1671 мм в высоту при колесной базе 2815 мм.

Бензиновая версия комплектуется 2,0-литровым турбомотором мощностью 257 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Гибридная модификация C-DM получила 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 154 л.с. и электромотор на 201 л.с. Суммарная мощность системы – 355 л.с. Оснащается такая версия батареей емкостью 19,5 кВтч, которая обеспечивает 120 км запаса хода на электротяге по циклу CLTC.