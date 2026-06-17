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17 июн 2026

Exeed готовит новый полноприводный гибридный кроссовер EX6

Exeed готовит новый полноприводный гибридный кроссовер EX6
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд марки Exeed на родном рынке скоро пополнится новым среднеразмерным кроссовером EX6. Первые подробности о модели появились в базе данных местного Минпромторга

В целом, дизайн кроссовера выполнен в фирменной стилистике бренда. Модель выделяется купеобразным кузовом, крупной безрамочной решеткой решеткой радиатора, пластиковыми накладками на колесные арки и лидаром на крыше. Последний намекает на продвинутый комплекс систем помощи водителя. Длина кроссовера — 4830 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1680 мм и колесная база — 2800 мм. Комплектуется модель колесными дисками на 19 или 20 дюймов.

Exeed EX6 получит гибридную силовую установку на базе бензинового мотора объемом 1,5 литра мощностью 156 л.с. Об электродвигателях информации пока нет, но по некоторым данным, они могли быть позаимствованы у Exeed Yaoguang. Речь идет о переднем электромоторе мощностью 224 л.с. и заднем на 238 л.с. Привод — полный.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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