Exeed сокращает модельный ряд в России

Китайский бренд исключил из модельного ряда сразу два кроссовера, LX и TXL. Теперь официально в продаже остаются только модели RX и VX

Перестановки связаны с запуском нового бренда Esteo, который в перспективе должен полностью заменить нынешнюю линейку Exeed на российском рынке. Аналогичная схема ранее уже была реализована с марками Chery и Tenet.

Особенно заметным стало исчезновение Exeed LX. Компактный кроссовер появился в Китае в 2019 году, а в России дебютировал весной 2022 года. После рестайлинга 2024 года модель получила новую силовую установку и более современный интерьер. На российском рынке автомобиль предлагался с двигателями объемом 1,5 и 1,6 литра в паре с вариатором либо 7-ступенчатым роботом. Привод мог быть передний или полный.

Не менее важной для марки была и модель TXL. Именно этот кроссовер стал первенцем бренда в России, дебютировав в 2020 году под названием Chery Exeed TXL. За годы присутствия на рынке модель пережила несколько модернизаций, оснащалась 1,6- и 2,0-литровыми агрегатами мощностями 194 и 197 л.с. соответственно. Коробку можно было выбрать либо 7-ступенчатый «робот», либо 8-ступенчатый классический «автомат».

Для TXL уже подготовлена замена в лице нового Esteo MX. Производство модели уже организовано в Санкт-Петербурге. Стоимость новинки пока не объявлена. При этом компактный Exeed LX, по имеющейся информации, прямого преемника не получит. В Esteo делают ставку на более крупные модели. Помимо MX, в линейку бренда уже входят гибридные Exlantix ET и ES, а в ближайшее время к ним присоединится флагманский Exlantix ET8.