Автомобильный портал Motorpage
25 июн 2026

Exeed сокращает модельный ряд в России

Exeed сокращает модельный ряд в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайский бренд исключил из модельного ряда сразу два кроссовера, LX и TXL. Теперь официально в продаже остаются только модели RX и VX

Перестановки связаны с запуском нового бренда Esteo, который в перспективе должен полностью заменить нынешнюю линейку Exeed на российском рынке. Аналогичная схема ранее уже была реализована с марками Chery и Tenet.

Особенно заметным стало исчезновение Exeed LX. Компактный кроссовер появился в Китае в 2019 году, а в России дебютировал весной 2022 года. После рестайлинга 2024 года модель получила новую силовую установку и более современный интерьер. На российском рынке автомобиль предлагался с двигателями объемом 1,5 и 1,6 литра в паре с вариатором либо 7-ступенчатым роботом. Привод мог быть передний или полный.

Не менее важной для марки была и модель TXL. Именно этот кроссовер стал первенцем бренда в России, дебютировав в 2020 году под названием Chery Exeed TXL. За годы присутствия на рынке модель пережила несколько модернизаций, оснащалась 1,6- и 2,0-литровыми агрегатами мощностями 194 и 197 л.с. соответственно. Коробку можно было выбрать либо 7-ступенчатый «робот», либо 8-ступенчатый классический «автомат».

Для TXL уже подготовлена замена в лице нового Esteo MX. Производство модели уже организовано в Санкт-Петербурге. Стоимость новинки пока не объявлена. При этом компактный Exeed LX, по имеющейся информации, прямого преемника не получит. В Esteo делают ставку на более крупные модели. Помимо MX, в линейку бренда уже входят гибридные Exlantix ET и ES, а в ближайшее время к ним присоединится флагманский Exlantix ET8.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed EX6

Exeed готовит новый полноприводный гибридный кроссовер EX6

17 июня 2026
Chery Exeed RX

Chery обновила кроссовер Exeed RX

25 мая 2026
Exeed Exlantix ES7 GT

Exeed готовит к выходу свой первый универсал

21 ноября 2025
Exeed ET5 (2026)

В Китае обновили гибридный кроссовер Exeed ET5

14 ноября 2025

Бренд EXEED снова стал лидером в российском премиум-сегменте

13 октября 2025

EXEED EXLANTIX ET и ES установили рекорд по запасу хода и попали в «Книгу рекордов России»

03 октября 2025

 Новости Exeed

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) российская прописка, семь мест, полный привод Тест драйв
22 июня 2026

TENET T8
"Российская прописка, семь мест, полный привод"
Lada Niva Sport - lada niva sport (2025) спортивный и внедорожный
Тест драйв
16 июня 2026

Lada Niva Sport
"Спортивный и внедорожный"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) быстрый лифтбек с премиальным акцентом
Тест драйв
08 июня 2026

Hongqi H6
"Быстрый лифтбек с премиальным акцентом"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 2 7 4