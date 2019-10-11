Кроссовер из Поднебесной предлагает российским клиентам коктейль из восточной экзотики, платформы, опробованной на моделях европейских брендов, и множества приятных сюрпризов в сфере оснащения, практичности и безопасности

Знакомство с новым представителем семейства FAW начинается со звукового приветствия. В ответ на нажатие кнопки ключа-транспондера автомобиль сигнализирует о своей боеготовности бодрыми гудками. Решение определенно символичное: китайский бренд громко заявляет о себе, выставив компактный Besturn X40 в спарринг с Lada XRAY Cross и амбициозными соотечественниками – обновленным Chery Tiggo 4, Haval H2 и Changan CS35 Plus.

Пока машины будут поставлять к нам с завода в китайском Чанчунь, который в 1950-е годы помогали строить специалисты московского ЗИСа. Однако компания думает о российской локализации и уже рассматривает несколько вариантов.

Джентльменский набор

«Младший» кроссовер FAW (в линейке есть также модель Besturn X80) соразмерен ключевым игрокам сегмента B-SUV и заряжен восточной харизмой. Секрет – в выверенных пропорциях, и в первую очередь в крупной по меркам класса базе (2600 мм). На образ крепко сбитого автомобиля работают также 17-дюймовые колеса с высоким профилем, «мускулистые» колесные арки, штатные рейлинги на покатой крыше, мощный защитный пластиковый обвес и светодиодная оптика с трехмерной графикой.

В салоне нет и намека на азиатскую вычурность, которой грешили автомобили из Поднебесной десятилетней давности. Симпатичная трехспицевая баранка с управляющими кнопками имеет мощные приливы подхват и настраивается по углу наклона. Благодаря широкому диапазону электрорегулировок водительского кресла (в том числе по высоте) посадка получается комфортной и в то же время по-спортивному собранной. Передние сиденья, обшитые экокожей, имеют развитый профиль, достаточно длинные подушки и функцию подогрева.

К качеству отделки тоже не придраться. Элементы салона тщательно подогнаны, темный пластик отличается приятной фактурой и украшен серебристыми декоративными накладками. Аналоговая «приборка» с классическими циферблатами помещена под солнцезащитный козырек с мягкой обивкой. Салон легко наполнить светом и воздухом, если открыть люк на электроприводе. Но главная гордость и композиционный центр интерьера – 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, встроенный в переднюю панель. Эргономика сенсорного экрана четко выверена, а сама «мультимедийка» снабжена быстрым софтом. Через специальное приложение к такому центру подключаются смартфоны на платформах Android и iOS, при переведении рычага селектора в положение R на экран выводится крупная картинка происходящего за «кормой», снабженная траекторными подсказками. При этом водителя при маневрировании страхуют задние датчики парковки и крупные внешние зеркала.

Задний ряд не менее гостеприимен. На «галерку» легко пробираться через широкие дверные проемы, и здесь не тесно – запас пространства перед коленями достаточен, а между головой и крышей при росте 175 см проходит аж два кулака. Есть откидной подлокотник со встроенными подстаканниками и плафон потолочного освещения. Спинку дивана можно сложить по частям в пропорции 60:40, увеличив объем багажного отсека с 375 до 1525 л и получив почти ровную погрузочную площадку. В подполье же нашлось место для «докатки» и инструмента в органайзерах.

Со знанием специфики

В 1990-х на предприятии в Чанчуне собирали автомобили концерна Volkswagen. В наследство от них Besturn X40 получил легендарную платформу PQ32, знакомую по бестселлерам Audi A3, Seat Altea, Vokswagen Golf и Skoda Octavia. Шасси, разумеется, было оптимизировано. Агрегатная база не настроена на спортивную езду, но позволяет раскрыть возможности подвески. Бензиновый 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 108 л.с. оснащен системой распределенного впрыска и может работать в связке как с 5-ступенчатой «механикой», так и с современным 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Мы выбрали на тест второй вариант.

В большинстве случаев такая машина живо реагирует на «газ» и уверенно ускоряется (разве что при обгонах уже со 110 км/ч кроссоверу чуть-чуть не хватает задора). Автоматическая коробка плавно и без задержек тасует передачи. Хотите максимального контроля над ускорением – задействуйте ручной режим трансмиссии или, как вариант, активируйте кикдаун. Кстати, есть важный бонус для рачительных владельцев: автомобиль допускается заправлять 92-м бензином, притом что расход топлива по итогам нашего тест-драйва (который проходил в очень интенсивном режиме) составил лишь около 9 л/100 км.

На хорошем уровне и тормозная динамика. Замедление происходит уверенно и предсказуемо, а о сохранении выбранного курса радеют дисковые механизмы на всех колесах, система стабилизации, ABS и система помощи при экстренном торможении.

Но главный комплимент делаю Besturn X40 за грамотную настройку подвес­ки и рулевого привода. Кроссовер не сбивается с курса при проезде неровностей, которые подвеска уверенно сглаживает. Причем речь идет как о разбитом асфальте, так и о грунтовках с ямами и колеями. При резком заходе на вираж ощущаются весьма умеренные кузовные крены, что для автомобиля такого класса очень хорошо. В то же время он четко и без задержек слушается руля, снабженного электроусилителем. Нащупывать траекторию микроподруливаниями не приходится – информация передается на обод в полном объеме.

На проселке возможности этого SUV ограничивает прежде всего безальтернативная переднеприводная трансмиссия. Однако если бездорожье умеренное, то Besturn X40 справится с ним благодаря хорошей геометрической проходимости – дорожному просвету высотой 180 мм, коротким свесам и углам въезда 22° и съезда 28°. На скользких и рыхлых поверхностях отключайте систему стабилизации клавишей слева от руля, чтобы электроника не «душила» двигатель. Такой прием станет подспорьем и на заснеженной дороге.

Разумный выбор

FAW Besturn X40 – представитель автомобилей новой китайской волны, в которых повышенное внимание уделено безопасности. Уже в базовой комплектации здесь две фронтальные надувные подушки, а в более дорогих версиях к ним добавляются и боковые. В конструкции кузова активно используются элементы из высокопрочной стали, а передние и задние двери (как и панели перед бамперами) усилены противоударными балками. Неудивительно, что эта модель получила высшие пять звезд в краш-тестах по методике C-NCAP.

Еще одним стимулом к покупке для российских клиентов станет полноценная гарантия на 5 лет или 100 000 км пробега (что наступит раньше), подобные условия, признайтесь, у нас предлагают не многие автопроизводители. Что же касается цен, то они совершенно адекватны технологичной начинке и щедрому оснащению. Стоимость версии с «механикой» – от 949 000 рублей, а исполнение с японским «автоматом», побывавшее у нас на тесте, оценено в 1 049 000 рублей.

Технические характеристики FAW Besturn X40 1.6 AT6 Габариты, мм 4310х1780х1680 Колесная база, мм 2600 Дорожный просвет, мм 180 Объем багажника, л 375–1525 Снаряженная масса, кг 1325 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 108/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 155/3600 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 168 Время разгона 0–100 км/ч, с нет данных Расход топлива (средний), л/100 км 6,9 Объем бака, л 50

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества. Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.



Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения