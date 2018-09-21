На самом деле, внешний облик китайского кроссовера FAW Besturn X80 не так далек от реальности, как заковыристые фигуры и линии на холстах художников-абстракционистов. Однако для того, чтобы понять, что за автомобиль перед нами, придется абстрагироваться от его происхождения

Выйдя из подъезда своего дома в Москве, я обнаружил перед ним шесть припаркованных в ряд кроссоверов известных японских, южнокорейских и европейских фирм. Тестовый FAW Besturn X80 я оставил за домом, во дворе, но так вышло случайно, просто на «первой линии» не оказалось свободного парковочного места. Его дизайн нисколько не вызывает отторжения, а Х-образное пересечение верхней и нижней хромированных окантовок боковых окон, переходящее в контур двери багажника, представляется мне просто уникальным элементом. По нему кроссовер FAW можно узнать безошибочно.

На проверенном шасси

Этот «узел» перекочевал с автомобиля первого поколения (выпускался с 2013-го года) на обновленную версию, продажи которой в Китае начались еще в 2016-м, у нас же – только сейчас, в конце 2018-го. Как ни уникален дизайнерский ход, прорыва на российском рынке он автомобилю не обеспечил. Эмблема FAW, исторически – первого китайского автозавода, начинавшего свою деятельность с выпуска в 50-е годы прошлого века лицензионных советских грузовиков – на наших дорогах пока не примелькалась. Попытки начать у нас продажи легковых моделей – малолитражек V2 и V5, а также среднеразмерного седана Besturn B50, созданного на основе Mazda6 первого поколения – по сути провалились. Похоже, кроссовер Besturn Х80 вправе рассчитывать на иную судьбу, ведь он представляет самый востребованный на сегодня подкласс автомобилей в нашей стране. И вполне соответствует своей «нише». Достаточно лишь абстрагироваться от его эмблемы, и…

…и что мы получим? Вполне симпатичный внешне кузов, отдаленно напоминающий модели Infiniti, Lexus, Mazda, да, собственно, «всех овчарок сразу». «Маздовская» же платформа, пусть не самая новая, но именно та, что обеспечила японской «шестерке» нынешний успех, с нее же все начиналось. Конечно, если разглядывать китайский автомобиль с пристрастием, можно отметить некоторую неравномерность зазоров между панелями (контуры задних дверей и двери багажника). Но мне она не кажется критичной.

Изящные фары. Светодиодные дневные ходовые огни и «автосвет». Светодиоды в задних фонарях. Серебристые рейлинги на крыше. Широкий пластиковый молдинг по низу кузова и пассажирских дверей. 17-дюймовые легкосплавные колеса, сквозь спицы которых просматриваются передние и задние дисковые тормоза. На переднем и заднем бамперах видны серебристые «внедорожные» накладки. Что тут может не понравиться? Только эмблема?

Заглянем внутрь – и сразу остановим взгляд на установленном вертикально 8-дюймовом дисплее на торпедо. Раньше его не было, мультмедиасистема была интегрирована в панель и, честно говоря, выглядела не особенно привлекательно. Теперь – иное дело. Яркие краски, не меркнущие при дневном свете. Сенсорное управление. Интуитивно понятная логика… правда, не всех функций. Смартфон удалось подключить не сразу, повлияло и отсутствие инструкции в тестовом автомобиле. Но в дальнейшем связь двух устройств устойчиво поддерживалась.

Однако мультимедиасистема FAW Besturn X80 обилием функций не балует. Не обольщайтесь количеством иконок на экране. Две из них «холостые»: одна не работает вовсе, другая, похоже, представляет собой какое-то национальное китайское приложение, которое нашими смартфонами не поддерживается. Навигации нет. Картинка с камеры заднего вида средненькая, но с динамическими направляющими. Специально заснял ее в темноте – как мне кажется, «четверку» она заслуживает. Парктроник – только сзади, а ведь передний здесь очень не помешал бы, поскольку капот длинный. Передний свес тоже.

Да, и еще: система не русифицирована. В «наборе» только китайский и английский языки. А вот борткомпьютер «говорит» (вернее, «пишет») по-русски, почти стопроцентно грамотно. Некоторые наши слова даже едва вписываются в экран на приборке, например – «прекратить напоминание». Различных «напоминаний» здесь много, в частности, система распознает усталость водителя, предлагает отдохнуть, высвечивает чашечку кофе (или китайского чая?). Можно последовать ее совету или удалить предупреждение с экрана.

При «рваном» ритме движения по трассе, с резкими замедлениями, обгонами и ускорениями до 150 км/ч расход топлива увеличивается до 8,2 – 8,6 л на 100 км. В городе, в беспробочном режиме, он слегка превышал 9 л. Объем бензобака средний: 64 литра. Применяемый бензин – 92-й.

За рулем можно неплохо устроиться, хотя регулировка руля по вылету здесь не помешала бы (предлагается только настройка баранки по высоте). Кнопки на руле удобно ложатся под пальцы. Кстати, набор кнопок весьма богат – их здесь четыре группы. И хотя кнопка INFO, открывающая путевую информацию, почему-то отнесена в блок кнопок управления смартфоном, тем не менее, разобраться с управлением БК несложно. Опять же, учтем это, в отсутствие заводской инструкции.

4,6-метровый кузов предлагает вместительный салон. Ширина которого спереди составляет 143 см, сзади – 134 см, маловато, но это расстояние между выступающими в салон боковинами кузова. Если замерить расстояние между задними пассажирскими дверями, выйдет больше сантиметров, но они будут не совсем честными, так как задним пассажирам не «достанутся». Их бедра и плечи будут упираться не в двери, а в боковины кузова.

Пространство при посадке «за мной» составляет 33 см, очень неплохой показатель! Но задние пассажиры не располагают ни 12-вольтовой розеткой, ни разъемом USB, на них не направлены воздуховоды системы отопления и вентиляции. Это не очень современно, даже для «китайцев».

Части спинки заднего дивана можно легко сложить, заметно увеличив не слишком большой в номинале багажник (398 л). Полноразмерная запаска в его недрах – это плюс, но очень уж хилая пластиковая панель фальшпола – точно минус. Хотел я транспортировать на этом автомобиле кое-что тяжеленькое в хозяйственных целях, но, откровенно говоря, испугался за целостность этой детали.

Длина багажника FAW Besturn X80 по полу составляет в «номинале» 95 см, при сложенных частях спинки заднего дивана – 184 см. Высота под сдвижной шторкой – 47 см, минимальная ширина «трюма» (между облицовками колесных арок) – 107 см.

Пробить «стену»

Продолжим абстрагироваться от китайской эмблемы на ходу. Как едет «поднебесный» кроссовер, достоин ли он сравнения с одноклассниками из Европы, Японии, Кореи?

И да, и нет. С самого начала движения начинает напрягать шум в салоне. И не только агрегатный или аэродинамический. Тут и там «просыпаются» сверчки и стуки. Прямо обидно за, в общем-то, качественно собранный интерьер. Одну непрочно пригнанную деталь нашел практически сразу: это был небольшой пластмассовый уголок в районе левой ноги водителя. Но не в уголке было дело, даже будучи практически не закрепленным, он не стучал.

Может быть, капот был виноват? Открыв и захлопнув его, я ощутил, что он прилично люфтит. Подкрутил резиновые упоры – люфт пропал, но перестук в салоне остался. Похоже, он исходил откуда-то сзади. Я даже под кузов заглянул – нет, там все было в порядке. Обнаружил «виновницу» случайно – ею оказалась пластиковая накладка в верхней части двери багажника изнутри. Условно, позади нее располагался дополнительный, верхний сигнал торможения.

Непритязательный владелец, возможно, даже не обратит внимание на эти звуки. Более дотошный - разберет салон и проклеит панели отделки изнутри шумо- и виброизоляционными листами. Это обойдется недорого, пользу же, уверен, принесет ощутимую.

Под капотом FAW Besturn X80 может находиться только безальтернативный двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 142 л. с. Вполне современный агрегат, если судить по его экологическому стандарту (Евро 5). А вот вариантов трансмиссии – два. Для «младшей» комплектации Basic предлагается «механика» о шести ступенях, для «старшей», Luxury, либо та же «механика», либо шестидиапазонный автомат.

Мы протестировали «автоматическую» версию. И убедились, что с места она рвет – дай Бог. Как сказали бы сегодня – «огонь». Увы, только в сослагательном наклонении. На самом деле, пыл кроссовера очень быстро стихает, более того, достигнув уровня 2500-2800 об/мин, стрелка тахометра словно упирается в незримую стену. Настолько твердо упирается, что, дави не дави педаль «газа», ничего происходить не будет. Обороты двигателя словно бы зависнут, автомобиль откажется ускоряться.

К счастью, автомат кроссовера имеет дополнительные режимы работы, и в спортивном (S) можно преодолеть «стену», заставив стрелку тахометра подскочить до 3000 об/мин и выше – а дальше дело пойдет. Ускорение станет значительно более уверенным.

Техническая характеристика подтверждает: данный мотор имеет высокооборотный характер. Максимум момента (184 Нм) приходится на 4000 об/мин, максимум мощности – на 6500 об/мин. Но про «стену» ничего не сказано, равно как и про ее «преодоление». На практике разгон лучше выполнять так. При 100-110 км/ч и 2000 об/мин переводим коробку в режим S, и обороты увеличатся примерно на 500 «единиц». Отметка «3000» не достигнута? Значит, спурта не будет. Настойчиво, упорно наращиваем обороты до 2500-2700, вновь задействуем режим S, перескакиваем планку в 3000 об/мин – и вот он, пошел разгон! Времени ускорения с места до 100 км/ч производитель почему-то не приводит. Думаю, оно составляет около 12 с.

Парадоксально, но замер показывает, что ускорение с 80 до 120 км/ч при использовании режимов D и S происходит за примерно одинаковые 11-12 с. Явного выигрыша спортрежим не дает. А режим ручного выбора передач? Четвертая ступень обеспечивает такой же разгон (по времени), что и автоматические режимы. А на третьей ступени дела оказались лучше. Стрелка тахометра уверенно ползла вверх и вошла в красную зону в тот же момент, когда стрелка спидометра показала 120 км/ч. В этой ситуации коробка автоматически переключилась на ступень вверх, но результат разгона я успел зафиксировать визуально: 9 секунд.

Было замечено, что при использовании режима ручного выбора передач «провальная» зона оборотов преодолевалась быстрее, чем в автоматических режимах. Используйте четвертую или пятую передачу, даже в городе, и будет вам счастье.

Вообще, автомат выбирает ступени плавно, почти незаметно. Это понравилось, и не только мне. Люди, которые подходили ко мне на парковках, приятно удивлялись наличию у FAW автомата. Еще обращали внимание на центральный дисплей мультимедиасистемы. Распрашивали о других нюансах автомобиля. В первую очередь, конечно, о надежности, долговечности. Увы, во время наших тестов мы ресурсных испытаний не проводим. Задавайте вопросы об устройстве, конструкции, поведении тех или иных агрегатов и систем – с удовольствием ответим. Но что сколько проработает – не знаем.

Разность средней и «круизной» скорости

Чем еще радует новый FAW Besturn X80? В числе прочего – системой круиз-контроля. Ничего сложного в пользовании ею нет, кнопки вынесены на руль. Пытаюсь на автомагистрали установить значение «120 км/ч» – а не выходит! Почему? Да потому что «круиз» здесь слишком точный, при нажатии кнопки SET выбирает значения с десятыми долями. Например, «117,4», «118,5», «119,8»… Попробуйте тут точно попасть в «120». Тем более, что десятые доли меняются, если вы отключаете и повторно включаете «круиз». Так что система действительно измеряет скорость, а не предлагает некие глубоко зафиксированные значения из своей памяти.

Расход топлива оказался очень щадящим. В режиме D устанавливаю «круиз» на 110 км/ч и замеряю аппетит автомобиля на протяжении десятка километров (практически ровной автомагистрали, без заметных подъемов и спусков). Результат – 7,2 л на сотню. НО: борткомпьютер показывает среднюю скорость всего 102 км/ч. Чему верить – «круизу» или БК? Что-то явно работает некорректно. По логике, во время работы «круиза» могут меняться обороты двигателя и расход топлива, но скорость должна оставаться постоянной. А здесь…

Пробую то же испытание в режиме S. Расход возрастает незначительно, до 7,6 л на сотню. И более наглядно: на подъеме обороты двигателя увеличиваются с 2800 до 4000, к накопленным 7,6 прибавляется еще 0,2 л – вполне логично. Затем дорога выравнивается, и на десятикилометровом отрезке мы получаем средний результат 7,6 л. НО: средняя скорость при этом – опять же другая, только 106 км/ч.

Неточны китайские приборы? Справедливости ради, надо сказать, что такие расхождения случаются и у других производителей, в частности, японских. Только американский Chevrolet Traverse и южнокорейский Hyundai H-1 оказались в этом плане эталонами. Сколько километров в час было зафиксировано при включении «круиза», столько «привезли» и их БК.

Иногда на панели приборов загорается зеленый индикатор ЕСО. Пытаюсь определить алгоритм его появления – какой режим движения автомобиль считает экологичным? Итак, следует поддерживать обороты ниже отметки 2500 и мгновенный расход в пределах 11 л на сотню. Борткомпьютер показывает всё максимально наглядно.

На высоких скоростях общий шум агрегатов активно проникает в салон FAW. К 120 км/ч с передним пассажиром уже разговариваешь на повышенных тонах. Можно ли заглушить шум музыкой? Да, это даже стоит делать. Потому что потенциал аудиосистемы раскрывается примерно на половинной громкости. Полоса воспроизводимых частот становится шире. Хотя музыка – нонэйм, никакой именитый бренд на динамиках не прописан.

Курсовая устойчивость у китайского кроссовера относительно высокая, но на высоких скоростях (150 км/ч) она снижается. Вдобавок, автомобиль чувствителен к порывам бокового ветра. Руль не очень легкий, но и не очень точный. Эталоном управляемости Besturn X80 назвать нельзя, но и «провалом» тоже, в этом плане модель усредненная, устроит большинство водителей.

Подвеска? На «мелочи» воспринимается, как жесткая, однако на существенных неровностях как бы «смягчается». По грунтовке с крупными «волнами» можно смело валить, без раскачки и зубодробления, но на «стиральной доске», оставленной гусеничным трактором, движение будет жестковатым. К тому же салон зазвучит всеми своими «фибрами».

Дорожный просвет Besturn X80 заявлен на уровне 190 мм, однако наши замеры показали: есть более низкие точки. Так, под нижними креплениями задних амортизаторов (они расположены ниже рычагов задней подвески) всего 16,5 см, под изгибом выхлопной трубы 18 см, под пластиковыми щитками перед передними колесами также 18 см. Но защита моторного отсека (металлическая) отстоит от земли на 25 см, хорошо. Измерения проводились на ровной асфальтовой площадке и на незагруженном автомобиле.

Глубоко на бездорожье на FAW Besturn X80 забираться не стоит. Привод у него только передний, и характеристика мотора не располагает к «ползанию». Дозировать тягу в самом низу диапазона оборотов непросто, чуть переборщил – и кроссовер попытается «выстрелить» (а значит, закопаться). Это неудобство было заметно даже на минимальных неровностях, покрытых мокрой травой. Вдобавок, у автомобиля длинный передний свес, и на одном из мини-подъемов он почти уперся бампером в землю (см. фото).

Систему стабилизации в данном случае пришлось отключить. Она проявила себя «отрицательно», то есть, воспрепятствовала подъему. По идее – сработала грамотно. Так же вовремя она подстраховывала водителя при разгонах на песчаной дороге. На ней же была опробована и ABS, за срабатывание которой автомобиль тоже заслуживает плюс.

И в целом, пожалуй, можно сказать, что плюсов у него больше, чем минусов. Но приобрести их можно, только абстрагировавшись от китайского происхождения кроссовера. И, конечно, при условии надежной сервисной поддержки.

FAW Besturn X80 образца 2018 года предлагается на российском рынке в двух комплектациях – Basic и Luxury. Двигатель в обоих случаях один, базовая версия доступна только с «механикой», люксовая – как с «механикой», так и с автоматом. Количество мест – только пять, привод – только передний. В «арсенал» обязательно входят четыре подушки безопасности, ABS и ESP, аудиосистема, подогрев передних кресел, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Элементы люкса – кожаная отделка кресел, климат-контроль (с одной зоной «обслуживания», но с логичным управлением и эффективной работой), мультимедиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики света и дождя, система бесключевого доступа в салон и сдвижной люк в крыше. Стоимость версии Basic составляет 1 099 000 рублей, версия Luxury с «механикой» обойдется в 1 199 000 рублей, за автомат придется доплатить ещё 100 000 рублей.

Технические характеристики FAW Besturn 2.0 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4620 х 1820 х 1695 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2675 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 398 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1595 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, атмосферный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1999 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 142 / 6500 МАКС. МОМЕНТ, Нм, ПРИ ОБ/МИН 184 / 4000 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,2 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 64