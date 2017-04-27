Российские дилеры китайской FAW начали продажи нового компактного кроссовера — Besturn X80

У кроссовера довольно спокойный самобытный облик, в котором не видно заимствований у каких-либо моделей ведущих автопроизводителей. Самыми заметными стилистическими деталями является Х-образное пересечение задних стоек и линии крыши, а также фары с интегрированными полосками дневных светодиодных ходовых огней.

Интерьер также не вызывает отторжения. Приборная панель решена в стиле моделей Mazda с двумя колодцами тахометра и спидометра, внутри которых разместились экраны бортового компьютера. Вверху центральной консоли расположился экран развлекательной системы, ниже расположен блок управления ей, внизу расположен блок управления климат-контролем.

Кроссовер доступен с безальтернативным 2-литровым «атмосферником» мощностью 142 л.с. В базовой версии он будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач, в более дорогих будет доступен «автомат». Двигатель адаптирован для питания бензином Аи-92.

На российском рынке кроссовер FAW Besturn X80 будет представлен в трех комплектациях: Standard, Comfort и Luxe. Однако, на первом этапе доступна только версия Comfort, которая обойдется в 1 149 000 рублей. В ее состав входят ABS, система стабилизации, две подушки безопасности, электропривод зеркал и люка, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема с 6 динамиками, круиз-контроль, система контроля давления в шинах.

Сборка кроссоверов налажена на калининградском «Автоторе».