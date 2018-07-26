Кроссовер FAW Bestrun X80 показали в Москве еще в 2014 году, но продавать начали только в прошлом. Причем на китайском рынке уже вовсю предлагался его обновленный вариант, который добрался к нам только сейчас.

До обновления китайский кроссовер был доступен у нас в единственно комплектации Comfort с автоматической коробкой передач. по цене в 1 149 000 рублей. Обновленный же вариант получил две комплектации базовую Basic, лишенную практически всех опций и доступную только с механической коробкой передач, и Luxury, доступную как с «механикой», так и с «автоматом».

Базовая комплектация Basic оснащается ABS, системой стабилизации, двумя подушками безопасности, светодиодными задними фонарями, кондиционером, задним парктроником, подогревом передних сидений, аудиосистемой с USB-портом, электромеханическим стояночным тормозом. Обойдется она в 1 099 000 рублей.

В более богатой комплектации добавляются: отделка сидений «экокожей», камера заднего вида, люк с электроприводом, зеркала с электромеханизмом складывания, сиденье водителя с электрорегулировками в шести направлениях, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, датчик света, круиз-контроль. В версии с механической коробкой передач FAW Bestrun X80 обойдется в 1 199 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию составляет 100 тысяч рублей.

По технической части изменений нет: машина оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 142 л.с. Узнать обновленную версию проще всего по новым фарам и радиаторной решетке, которая получила трапециевидную форму.

