Легковое отделение FAW в России пребывает в непростом положении, в отличие от грузовиков, легковые модели и кроссоверы этой марки продаются заметно хуже, чем хотелось бы, а сама она по-прежнему находится в арьергарде рейтинга «китайцев» на нашем рынке. Делу должен помочь обновленный кроссовер Bestrun X80.

Первый раз кроссовер, еще дорестайлинговый, показали в Москве в 2014 году, но продавать машину начали только в 2017-м, когда в Китае уже вовсю торговали рестайлинговым вариантом.

Внешне обновленный FAW Bestrun X80 проще всего отличить по узким фарам и иной радиаторной решетке, которая получила трапецевидную форму, сохранив три горизонтальных хромированных плашки.

Кроссовер будет доступен у нас в двух комплектациях (Basic и Luxury), причем для обеих версий предложена механическая коробка передач, а для топовой еще и 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Мотор — безальтернативный 2-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 142 л.с. Двигатель адаптирован под топливо Аи-92.

Базовая комплектация Basic получила ABS, систему стабилизации, две подушки безопасности, светодиодные фонари, кондиционер, задний парктроник, подогрев передних сидений, аудиосистему с USB-портом, электромеханический стояночный тормоз.

В более богатой комплектации добавляются: отделка сидений «экокожей», камера заднего вида, люк с электроприводом, зеркала с электромеханизмом складывания, сиденье водителя с электрорегулировками в шести направлениях, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, датчик света, круиз-контроль.

Цены будут объявлены ближе к старту продаж. В настоящее время дорестайлинговый FAW Bestrun X80 предлагается в единственной комплектации Comfort с «автоматом» по цене 1 149 000 рублей.