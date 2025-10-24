Кузов грузовика, трансмиссия внедорожника, экономичность гибрида

Пикап в эпоху торжества плюс-минус однотипных кроссоверов – автомобиль как минимум необычный. А пикап полноразмерный, продающийся у нас официально – так и вообще редкость. Чем, кроме габаритов, интересен Foton Tunland V7, побывавший на тесте в motorpage.ru.?

Китайская компания Foton Motors, «дочка» государственной BAIC Group, начинала в 1996 году с выпуска грузовиков и тракторов. Позже к ним добавились автобусы, потом недорогие пикапы – простенькие альтернативы тогдашним Mitsubishi и Toyota. С 2007 года у Foton появились совместные предприятия – с американским производителем дизелей Cummins, с немецкими Daimler и ZF. В 2011-м компания выпустила первые пикапы Tunland – более высокого класса, чем раньше. В 2017-м вышло второе поколение, а в 2023-м Tunland, известные в Китае под именем Mars, получили новые двигатели, гибридные технологии, электронные системы управления полным приводом, мультимедийные комплексы. В России сегодня продаются три Foton Tunland – младший G7, флагманский V9 и V7, который сегодня у нас на тесте.

Экстерьер и интерьер

К Tunland V7 подходишь с совершенно мальчишеским восторгом: настоящий грузовик. Длина этого пятиместного пикапа 5617 мм, ширина 2090 мм, высота 1910 мм, колесная база 3355 мм. В российском представительстве компании говорят, что это единственный полноразмерный пикап, официально присутствующий на российском рынке. Вообще-то Tunland V7 меньше эталонного полноразмерного Ford F-150, но так напоминает «американца» оформлением передней части, оптикой, решеткой радиатора, что его мировая премьера сопровождалась заголовками «Встречайте китайский Ford F-150!».

Черный пластиковый обвес нижней части бампера и колесных арок, никелированные болты-шестигранники его крепежа, в цвет обвесу – мощные дуги безопасности в кузове. Короткий передний свес, дорожный просвет в 210 мм, высокопрофильные шины All-Terrain, – все говорит о том, что перед нами автомобиль, умеющий возить не только пассажиров, но и грузы, и возить не только по асфальту. Разумеется, автомобиль рамной конструкции.

Но забираешься в салон, в чем помогают мощные подножки и рукоятки на каждой из четырех стоек, – и находишь комфорт статусного внедорожника. Автомобиль по-американски просторный. Мягкий коричневый кожзам широких сидений с ромбовидной прострочкой, подогревом и вентиляцией. Два современных дисплея – приборной панели и экрана мультимедиа, оба с отличной четкой картинкой, графикой и шрифтами, похожие на те, что используются в Mercedes-Benz. Есть поддержка Apple CarPlay, панель беспроводной зарядки телефона. Отделка широкой центральной консоли под лакированное темное дерево, алюминиевые вставки. В нише под консолью – USB-разъем и – редкость по нынешним временам – прикуриватель в розетке 12V, которому соответствует вставная герметичная пепельница в одном из подстаканников. Задний ряд сидений – с широким плоским диваном и плоским полом, так что удобно сидеть втроем. Подогревы заднего ряда – опция, как и панорамная крыша.

Задний борт грузовой платформы Tunland V7 – с гидравлическими стойками и выдвижной подножкой-стремянкой. В кузове, внутренность которого покрыта защитным покрытием, можно перевозить груз массой до 725 кг. Средний квадроцикл между выступами колесных ниш поместится, ширина 1240 мм. Под задним бортом – «квадрат» под фаркоп и 7-контактная розетка. В России Tunland V7 разрешена буксировка прицепа без тормозов максимальной массой 725 кг, хотя в китайских источниках называются цифры от 2900 до 3500 кг.

Агрегаты

Tunland V7 оснащен двухлитровым четырехцилиндровым рядным дизелем с турбиной BorgWarner, развивающим максимальную мощность в 159 л.с. при 3600 об/мин и выдающим максимум крутящего момента 410 Нм при 1500-2400 об/мин. Мотор дополнен 48-вольтовой системой мягкого гибрида и электромотор повышает в моменты пиковых нагрузок крутящий момент еще на 60 Нм. Заводской код двигателя – 4F20TC17, этот дизель из линейки Aucan выпускается с 2019 года и ставится еще, например, на внедорожник BAIC BJ40. Данные о происхождении мотора разнятся. Интернет-источники указывают на участие в его создании немецкой FEV, британской Ricardo, австрийской AVL. Так или иначе, ресурс двигателя с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой блока – примерно 300 тыс км. Правда, у этого дизеля в приводе ГРМ ремень, требующий замены каждые 60 тысяч.

В трансмиссии Tunland V7 применена восьмидиапазонная автоматическая коробка ZF 8HP50, которая с 2014 года производится на заводе в Германии, ее используют BMW, Chrysler, Dodge, Jeep. Агрегат рассчитан на передачу крутящего момента до 500 Нм в системе заднего или полного привода и при замене масла и фильтра каждые 60 тысяч км пробега имеет примерный ресурс в 300 тыс км.

С этими двигателем и коробкой Tunland V7, имеющий снаряженную массу 2335 кг, разгоняется до максимальной скорости 160 км/ч. Время разгона до сотни производитель не указывает, по неофициальным сведениям, это 11 секунд. Паспортный расход топлива – 10,1 литр на 100 км пробега.

Привод у автомобиля полный, раздаточная коробка BorgWarner имеет пониженный ряд передач, есть три электронноуправляемые блокировки межколесных дифференциалов. Передняя подвеска Tunland V7 двухрычажная с поперечным стабилизатором, в задней – рессоры.

Город, трасса, проселок

Размеры Tunland V7 в городе ощущаются не как неудобство, а как преимущество. Сидишь выше всех, видишь дальше всех, смотришь на крыши внедорожников свысока. Манера езды за рулем Tunland V7 тоже сразу меняется. Это автомобиль, превосходство которого очевидно. И поездка на нем автоматически становится очень спокойной: едешь не «плюс 18 км/ч», как обычно, а с точно разрешенной знаками скоростью, а сзади тихо-тихо – никто не торопится, не сигналит. Однажды я, повернув с грунтовки направо на асфальт, обнаружил, что мне в лоб летит седан – он как раз вышел из своей полосы на обгон по встречке, через сплошную. Увидев монументальный анфас Tunland V7, нарушитель вернулся в свой ряд с такой скоростью, что я даже не успел нажать педаль тормоза.

При этом сам водитель этого пикапа к размерам машины привыкает моментально, управлять ей легко – тут, конечно, помогают камеры, радары и прочие многочисленные ассистенты: радары, камеры кругового обзора, инфракрасная камера контроля усталости водителя. Есть старт/стоп и AutoHold. Но все-таки это автомобиль больше для загородных и дальних поездок на большие расстояния, при равномерной скорости движения, даже высокой. На трассе держишь 140-150 км/ч, совершенно этого не ощущая. Еще надо помнить, что на Tunland V7 нельзя выезжать в крайнюю левую полосу: с максимальной разрешенной массой в 3050 кг он считается в России грузовиком.

Руль у Tunland с гидроусилителем (электроусилитель – опция), поэтому обратная связь от него старомодно аналоговая. К тормозам никаких вопросов, мощности их хватает, замедление тяжелого пикапа адекватное, дозировать усилие легко.

По динамике разгона Tunland V7 не дотягивает, конечно, до американского пикапа с V8 или даже V6, но она достаточная. У коробки есть ручной режим и подрулевые переключатели, но в повседневной езде хватает автоматического, режимы работы раздаточной коробки – 2H, Auto, 4H, 4L – выбираешь, вращая «шайбу» на правой стороне центрального тоннеля, последний, как положено, включается только, когда селектор КПП в положении N. И тогда Tunland V7 ползет по пересеченной местности, как тихоходный, но мощный трактор. Левая «шайба» – выбор режимов движения: Eco, Normal, Sport, Sand, Snow, Off-Road. Возможную недостаточность крутящего момента при разгоне и не только сглаживает электромотор.

А потом, козырь Tunland V7 – экономичность. Средний расход солярки в смешанном цикле составил около 11 литров на сотню, неплохо для тяжелого пикапа. А однажды я с запасом хода в 166 км проехал на круиз-контроле по трассе 50 км с лишним – и маршрутный компьютер показал, что запас уменьшился лишь на 15 км. Проехал еще 20 – и он увеличился на 3 километра.

Работа подвески Tunland V7 происходит где-то далеко внизу под днищем, водителя и пассажиров она не касается. Перед железнодорожным переездом только слегка притормаживаешь, на крупных асфальтовых неровностях в креслах переднего ряда ощущаешь максимум мягкие, комфортные толчки. Задних пассажиров трясет ощутимее, но это при пустом кузове и рессорной, напомним, задней подвеске. На ухабистой грунтовке, где обычно едешь крадучись, можно держать совершенно невероятные 60-70 км/ч.

Кого может заинтересовать этот автомобиль

Начнем с цены, которая в октябре 2025 года за этот пикап, представленный в России в единственной комплектации Extreme начинается с 5,275 млн рублей. Без учета скидок за трейд-ин и кредит, которые уменьшают стоимость машины до 4,875 млн рублей. Для сравнения, китайский Mars 7, полный аналог Tunland V7, неофициальный импортер предлагает привезти из Китая за чуть больше чем 3,6 млн.рублей, с трехлетней гарантией. Цена машины в самом Китае в переводе на рубли – 1,9 млн.

Как бы там ни было, Tunland V7 интересен не только как китайский пикап по американским мотивам, который будет примерно втрое дешевле оригинала. К нему стоит присмотреться и тем, кому нужен рамный внедорожник с полным приводом и серьёзными возможностями трансмиссии – но с комфортабельным салоном и современными ассистентами водителя. И тогда Tunland V7 – возможный вариант. Бонусом будут грузовой потенциал пикапа, и его экономичность. Скорее всего, владелец Tunland V7 окажется жителем загородного дома.

Тенические характеристики Foton Tunland V7 ГАБАРИТЫ, ММ 5617/2090/1910 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3355 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2335 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Дизельный, L4, турбированный, с системой мягкого гибрида РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1968 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 159 при 3600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 410+60 при 1500-2400 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-АКП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 160 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С н/д СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,1