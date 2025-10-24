Автомобильный портал Motorpage
На грузовой платформе
Логотип Foton

Foton Tunland V7 (2024) вид спереди
Спереди автомобиль похож на Ford F-150
Foton Tunland V7 (2024) вид сбоку
Мощные расширители колесных арок – признак внедорожного потенциала
Foton Tunland V7 (2024) вид сзади
Задний борт не запирается центральным замком, только ключом
Foton Tunland V7 (2024) вид сзади
У машины характерная задняя «световая подпись»
Foton Tunland V7 (2024) салон
Посадку в высокий автомобиль облегчают подножки и ручки на стойках
Foton Tunland V7 (2024) дверь
Есть три варианта отделки салона, здесь он коричневый с черным
Foton Tunland V7 (2024) передние кресла
Сиденье водителя имеет электрорегулировки с 10 положениями и функцией поясничной поддержки
Foton Tunland V7 (2024) салон
Два экрана, 12,3-дюймовая панель приборов и 14,6-дюймовый экран мультимедиа
Foton Tunland V7 (2024) руль
Руль с гидроусилителем, колонка регулируется по высоте и по вылету
Foton Tunland V7 (2024) приборная панель
Цвета, шрифты, анимация цифровой приборной панели напоминают о Mercedes-Benz
Foton Tunland V7 (2024) ИК камера
Инфракрасная камера следит, чтобы водитель не отвлекался от управления
Foton Tunland V7 (2024) монитор
Функция просмотра видео заблокирована по соображениям безопасности
Foton Tunland V7 (2024) монитор
Для управления климатической установкой и обогревами помимо экрана есть удобные физические клавиши
Foton Tunland V7 (2024) монитор
Камеры кругового обзора имеют функцию 3D
Foton Tunland V7 (2024) монитор
У климат-контроля есть фиксированные настройки
Foton Tunland V7 (2024) центральная консоль
За выбор режима движения отвечает левый круглый селектор
Foton Tunland V7 (2024) АКПП
Управление режимами трансмисии – правым круглым селектором и кнопками
Foton Tunland V7 (2024) центральная консоль
Бокс подлокотника имеет функцию охлаждения
Foton Tunland V7 (2024) бокс
Foton Tunland V7 (2024) ниша
В нише под центральной консолью с водительской стороны два USB-разъема, с пассажирской – розетка 12V и прикуриватель
Foton Tunland V7 (2024) второй ряд
Для облегчения посадки на заднем ряду есть ручки на стойках, как и на переднем
Foton Tunland V7 (2024) задний диван
У дивана плоская средняя часть, можно удобно разместиться втроем
Foton Tunland V7 (2024) второй ряд
Места для ног на втором ряду много
Foton Tunland V7 (2024) второй ряд
Сзади – два USB-разъема, как и на переднем ряду
Foton Tunland V7 (2024) штатные инструменты
Штатные инструменты размещены за спинками второго ряду у задней стенки кабины
Foton Tunland V7 (2024) второй ряд
Пол плоский, если поднять подушки сидений, можно разместить здесь груз
Foton Tunland V7 (2024) грузовая платформа
Размер грузовой платформы – 1577?1650?530 мм
Foton Tunland V7 (2024) «квадрат» для фаркопа
Слева – электрическая розетка для прицепа, справа – «квадрат» для фаркопа
Foton Tunland V7 (2024) подножка
Foton Tunland V7 (2024) запасное колесо
Запасное колесо – под задней частью кузова
Foton Tunland V7 (2024) задний мост
Неразрезной задний мост у Tunland V7 подвешен на рессорах
Foton Tunland V7 (2024) колесо
Автомобиль обут в шины Giti 4x4 AT71 размерности 265/70 R18
Foton Tunland V7 (2024) моторный отсек
Двухлитровый турбодизель дополнен «мягким» гибридом
Foton Tunland V7 (2024) защита двигателя
Моторный отсек закрыт металлическим щитом, защиту КПП нужно устанавливать дополнительно
Foton Tunland V7 (2024) шильдик

Кузов грузовика, трансмиссия внедорожника, экономичность гибрида

Пикап в эпоху торжества плюс-минус однотипных кроссоверов – автомобиль как минимум необычный. А пикап полноразмерный, продающийся у нас официально – так и вообще редкость. Чем, кроме габаритов, интересен Foton Tunland V7, побывавший на тесте в motorpage.ru.?

Китайская компания Foton Motors, «дочка» государственной BAIC Group, начинала в 1996 году с выпуска грузовиков и тракторов. Позже к ним добавились автобусы, потом недорогие пикапы – простенькие альтернативы тогдашним Mitsubishi и Toyota. С 2007 года у Foton появились совместные предприятия – с американским производителем дизелей Cummins, с немецкими Daimler и ZF. В 2011-м компания выпустила первые пикапы Tunland – более высокого класса, чем раньше. В 2017-м вышло второе поколение, а в 2023-м Tunland, известные в Китае под именем Mars, получили новые двигатели, гибридные технологии, электронные системы управления полным приводом, мультимедийные комплексы. В России сегодня продаются три Foton Tunland – младший G7, флагманский V9 и V7, который сегодня у нас на тесте.

Экстерьер и интерьер

К Tunland V7 подходишь с совершенно мальчишеским восторгом: настоящий грузовик. Длина этого пятиместного пикапа 5617 мм, ширина 2090 мм, высота 1910 мм, колесная база 3355 мм. В российском представительстве компании говорят, что это единственный полноразмерный пикап, официально присутствующий на российском рынке. Вообще-то Tunland V7 меньше эталонного полноразмерного Ford F-150, но так напоминает «американца» оформлением передней части, оптикой, решеткой радиатора, что его мировая премьера сопровождалась заголовками «Встречайте китайский Ford F-150!».

Черный пластиковый обвес нижней части бампера и колесных арок, никелированные болты-шестигранники его крепежа, в цвет обвесу – мощные дуги безопасности в кузове. Короткий передний свес, дорожный просвет в 210 мм, высокопрофильные шины All-Terrain, – все говорит о том, что перед нами автомобиль, умеющий возить не только пассажиров, но и грузы, и возить не только по асфальту. Разумеется, автомобиль рамной конструкции.

Но забираешься в салон, в чем помогают мощные подножки и рукоятки на каждой из четырех стоек, – и находишь комфорт статусного внедорожника. Автомобиль по-американски просторный. Мягкий коричневый кожзам широких сидений с ромбовидной прострочкой, подогревом и вентиляцией. Два современных дисплея – приборной панели и экрана мультимедиа, оба с отличной четкой картинкой, графикой и шрифтами, похожие на те, что используются в Mercedes-Benz. Есть поддержка Apple CarPlay, панель беспроводной зарядки телефона. Отделка широкой центральной консоли под лакированное темное дерево, алюминиевые вставки. В нише под консолью – USB-разъем и – редкость по нынешним временам – прикуриватель в розетке 12V, которому соответствует вставная герметичная пепельница в одном из подстаканников. Задний ряд сидений – с широким плоским диваном и плоским полом, так что удобно сидеть втроем. Подогревы заднего ряда – опция, как и панорамная крыша.

Задний борт грузовой платформы Tunland V7 – с гидравлическими стойками и выдвижной подножкой-стремянкой. В кузове, внутренность которого покрыта защитным покрытием, можно перевозить груз массой до 725 кг. Средний квадроцикл между выступами колесных ниш поместится, ширина 1240 мм. Под задним бортом – «квадрат» под фаркоп и 7-контактная розетка. В России Tunland V7 разрешена буксировка прицепа без тормозов максимальной массой 725 кг, хотя в китайских источниках называются цифры от 2900 до 3500 кг.

Агрегаты

Tunland V7 оснащен двухлитровым четырехцилиндровым рядным дизелем с турбиной BorgWarner, развивающим максимальную мощность в 159 л.с. при 3600 об/мин и выдающим максимум крутящего момента 410 Нм при 1500-2400 об/мин. Мотор дополнен 48-вольтовой системой мягкого гибрида и электромотор повышает в моменты пиковых нагрузок крутящий момент еще на 60 Нм. Заводской код двигателя – 4F20TC17, этот дизель из линейки Aucan выпускается с 2019 года и ставится еще, например, на внедорожник BAIC BJ40. Данные о происхождении мотора разнятся. Интернет-источники указывают на участие в его создании немецкой FEV, британской Ricardo, австрийской AVL. Так или иначе, ресурс двигателя с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой блока – примерно 300 тыс км. Правда, у этого дизеля в приводе ГРМ ремень, требующий замены каждые 60 тысяч.

В трансмиссии Tunland V7 применена восьмидиапазонная автоматическая коробка ZF 8HP50, которая с 2014 года производится на заводе  в Германии, ее используют BMW, Chrysler, Dodge, Jeep. Агрегат рассчитан на передачу крутящего момента до 500 Нм в системе заднего или полного привода и при замене масла и фильтра каждые 60 тысяч км пробега имеет примерный ресурс в 300 тыс км.

С этими двигателем и коробкой Tunland V7, имеющий снаряженную массу 2335 кг, разгоняется до максимальной скорости 160 км/ч. Время разгона до сотни производитель не указывает, по неофициальным сведениям, это 11 секунд. Паспортный расход топлива – 10,1 литр на 100 км пробега.

Привод у автомобиля полный, раздаточная коробка BorgWarner имеет пониженный ряд передач, есть три электронноуправляемые блокировки межколесных дифференциалов. Передняя подвеска Tunland V7 двухрычажная с поперечным стабилизатором, в задней – рессоры.

Город, трасса, проселок

Размеры Tunland V7 в городе ощущаются не как неудобство, а как преимущество. Сидишь выше всех, видишь дальше всех, смотришь на крыши внедорожников свысока. Манера езды за рулем Tunland V7 тоже сразу меняется. Это автомобиль, превосходство которого очевидно. И поездка на нем автоматически становится очень спокойной: едешь не «плюс 18 км/ч», как обычно, а с точно разрешенной знаками скоростью, а сзади тихо-тихо – никто не торопится, не сигналит. Однажды я, повернув с грунтовки направо на асфальт, обнаружил, что мне в лоб летит седан – он как раз вышел из своей полосы на обгон по встречке, через сплошную. Увидев монументальный анфас Tunland V7, нарушитель вернулся в свой ряд с такой скоростью, что я даже не успел нажать педаль тормоза.

При этом сам водитель этого пикапа к размерам машины привыкает моментально, управлять ей легко – тут, конечно, помогают камеры, радары и прочие многочисленные ассистенты: радары, камеры кругового обзора, инфракрасная камера контроля усталости водителя. Есть старт/стоп и AutoHold. Но все-таки это автомобиль больше для загородных и дальних поездок на большие расстояния, при равномерной скорости движения, даже высокой. На трассе держишь 140-150 км/ч, совершенно этого не ощущая. Еще надо помнить, что на Tunland V7 нельзя выезжать в крайнюю левую полосу: с максимальной разрешенной массой в 3050 кг он считается в России грузовиком.

Руль у Tunland с гидроусилителем (электроусилитель – опция), поэтому обратная связь от него старомодно аналоговая. К тормозам никаких вопросов, мощности их хватает, замедление тяжелого пикапа адекватное, дозировать усилие легко.

По динамике разгона Tunland V7 не дотягивает, конечно, до американского пикапа с V8 или даже V6, но она достаточная. У коробки есть ручной режим и подрулевые переключатели, но в повседневной езде хватает автоматического, режимы работы раздаточной коробки – 2H, Auto, 4H, 4L – выбираешь, вращая «шайбу» на правой стороне центрального тоннеля, последний, как положено, включается только, когда селектор КПП в положении N. И тогда Tunland V7 ползет по пересеченной местности, как тихоходный, но мощный трактор. Левая «шайба» – выбор режимов движения: Eco, Normal, Sport, Sand, Snow, Off-Road. Возможную недостаточность крутящего момента при разгоне и не только сглаживает электромотор.

А потом, козырь Tunland V7 – экономичность. Средний расход солярки в смешанном цикле составил около 11 литров на сотню, неплохо для тяжелого пикапа. А однажды я с запасом хода в 166 км проехал на круиз-контроле по трассе 50 км с лишним – и маршрутный компьютер показал, что запас уменьшился лишь на 15 км. Проехал еще 20 – и он увеличился на 3 километра.

Работа подвески Tunland V7 происходит где-то далеко внизу под днищем, водителя и пассажиров она не касается. Перед железнодорожным переездом только слегка притормаживаешь, на крупных асфальтовых неровностях в креслах переднего ряда ощущаешь максимум мягкие, комфортные толчки. Задних пассажиров трясет ощутимее, но это при пустом кузове и рессорной, напомним, задней подвеске. На ухабистой грунтовке, где обычно едешь крадучись, можно держать совершенно невероятные 60-70 км/ч.

Кого может заинтересовать этот автомобиль

Начнем с цены, которая в октябре 2025 года за этот пикап, представленный в России в единственной комплектации Extreme начинается с 5,275 млн рублей. Без учета скидок за трейд-ин и кредит, которые уменьшают стоимость машины до 4,875 млн рублей. Для сравнения, китайский Mars 7, полный аналог Tunland V7, неофициальный импортер предлагает привезти из Китая за чуть больше чем 3,6 млн.рублей, с трехлетней гарантией. Цена машины в самом Китае в переводе на рубли – 1,9 млн.

Как бы там ни было, Tunland V7 интересен не только как китайский пикап по американским мотивам, который будет примерно втрое дешевле оригинала. К нему стоит присмотреться и тем, кому нужен рамный внедорожник с полным приводом и серьёзными возможностями трансмиссии – но с комфортабельным салоном и современными ассистентами водителя. И тогда Tunland V7 – возможный вариант. Бонусом будут грузовой потенциал пикапа, и его экономичность. Скорее всего, владелец Tunland V7 окажется жителем загородного дома.

            

Тенические характеристики Foton Tunland V7

ГАБАРИТЫ, ММ

5617/2090/1910

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

3355

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

210

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2335

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Дизельный, L4, турбированный, с системой мягкого гибрида

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1968

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

159 при 3600 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

410+60 при 1500-2400 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

8-АКП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

160

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

н/д

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

10,1

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Новости о Foton Tunland V7

Новость про Foton - Foton Tunland V7

Futon выведет на рынок России два гибридных пикапа с дизельными моторами

Этой весной на российском рынке появятся в официальной продаже два китайских кроссовера Foton Tunland V7 и V9. Это гибриды, в основе которых лежит дизельный мотор и стартер генератор 10 февраля 2025 0
Новость про Foton - Foton Tunland G9

В Россию привезли Foton Tunland G9

Один из российских дилерских центров выставил на продажу новый пикап Foton Tunland G9. Автомобиль оценивается от 3 800 000 рублей 15 сентября 2023 0

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

3 1 3 9