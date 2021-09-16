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16 сен 2021

Автомобили Genesis будут узнавать водителя по глазам

Автомобили Genesis будут узнавать водителя по глазам
Автор фото: фирма-производитель

Система доступа в автомобиль за все время своего развития претерпела целое множество метаморфоз, начиная от обычного замка и ключа и заканчивая телеметрическим приложением в телефоне. Каждый из производителей желает привнести сюда что-то новое и необычное

Новое и необычное. На ум сразу приходит система кодового замка, которая была распространена на американских автомобилях в девяностые годы. Работало все просто – при помощи физических кнопок на двери набирался пятизначный код, который, собственно, те самые двери и открывал.

Время идет и технологии совершенствуются. Буквально на днях в Genesis презентовали свою собственную систему доступа под названием Face Connect. Принцип работы следующий – инфракрасная камера считывает лицо зарегистрированного в системе водителя и открывает автомобиль, параллельно выставляя необходимые настройки  климата, мультимедийной системы и регулировки кресел.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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