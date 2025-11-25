Genesis показал роскошный универсал G90 Wingback

Компания представила концептуальный универсал G90 Wingback, созданный на базе флагманского седана G90. Фактически это первый взгляд на то, каким мог бы быть универсал класса BMW 7 Series Touring или Mercedes S-Class Estate, если бы немецкие бренды осмелились на подобный шаг

Внешний облик модели был разработан в подразделении Magma. Передняя часть выделяется спортивным бампером с широким воздухозаборником и более узкой решеткой радиатора. Сзади можно заметить «утиный хвост» и небольшой спойлер на крыше. Завершает образ массивный диффузор с четырьмя патрубками выхлопной системы и светодиодная полоса фонарей во всю ширину кузова.

Технические подробности компания пока не раскрывает. Однако, судя по изображениям модели на треке, универсал, вероятно, оснастили более мощной силовой установкой. Также производитель не сообщает о сроках начала выпуска серийной версии. На фоне снижения спроса на дорогие универсалы трудно ожидать массового производства подобной модели.