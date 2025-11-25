Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2025

Genesis показал роскошный универсал G90 Wingback

Genesis показал роскошный универсал G90 Wingback
Автор фото: фирма-производитель

Компания представила концептуальный универсал G90 Wingback, созданный на базе флагманского седана G90. Фактически это первый взгляд на то, каким мог бы быть универсал класса BMW 7 Series Touring или Mercedes S-Class Estate, если бы немецкие бренды осмелились на подобный шаг

Внешний облик модели был разработан в подразделении Magma. Передняя часть выделяется спортивным бампером с широким воздухозаборником и более узкой решеткой радиатора. Сзади можно заметить «утиный хвост» и небольшой спойлер на крыше. Завершает образ массивный диффузор с четырьмя патрубками выхлопной системы и светодиодная полоса фонарей во всю ширину кузова.

Технические подробности компания пока не раскрывает. Однако, судя по изображениям модели на треке, универсал, вероятно, оснастили более мощной силовой установкой. Также производитель не сообщает о сроках начала выпуска серийной версии. На фоне снижения спроса на дорогие универсалы трудно ожидать массового производства подобной модели.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Genesis Magma GT Concept (2025)

Genesis представил концептуальный суперкар Magma GT

24 ноября 2025
Genesis G90 (2023)

Genesis может выпустить купе на базе G90

21 апреля 2025

Фотошпионы подробно рассмотрели новый Genesis GV90, застрявший в снегу во время испытаний

12 февраля 2025
Genesis GV60

Электрический кроссовер Genesis GV60 получил обновление

09 января 2025
Genesis GMR-001

Genesis представил свой первый гиперкар GMR-001 для участия в гонках на выносливость

05 декабря 2024

Genesis намерена участвовать в гонках на выносливость

16 сентября 2024

 Новости Genesis

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах
Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 9 4