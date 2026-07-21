Автомобильный портал Motorpage
21 июл 2026

Genesis задумалась о выпуске компактного электрического кроссовера

Genesis задумалась о выпуске компактного электрического кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Как рассказал управляющий директор европейского подразделения Genesis Петер Кроншнабль, бренд изучает возможность выхода в сегмент небольших премиальных электрических кроссоверов

По его словам, компания внимательно анализирует быстрорастущие сегменты рынка, однако не намерена выпускать новые автомобили исключительно ради краткосрочного роста продаж. В Genesis считают, что далеко не каждая свободная ниша соответствует позиционированию бренда. Именно поэтому проект компактного электрокроссовера пока находится на стадии оценки. Руководство компании не подтвердило запуск модели в производство, но признало, что этот сегмент представляет интерес для дальнейшего развития марки.

Вероятность появления такой новинки стала особенно актуальной после дебюта Hyundai Ioniq 3. Не исключено, что в будущем Genesis предложит собственную премиальную интерпретацию компактного электромобиля. Однако такая модель может войти в производственный план бренда после 2030 года. Пока компания в ближайшие 4 года собирается вывести на рынок 22 новинки, включая рестайлинги и следующие генерации актуальных моделей. К тому же компания прикладывает усилия в развитие своего спортивного семейства Magna. В ближайшей перспективе Genesis выпустит серийный суперкар, созданный на базе концепта Magna GT Concept.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Genesis показал, как может выглядеть внедорожный суперкар на 1100 л.с. И это не электрокар

29 января 2026
Genesis X Gran Equator Concept (2025)

Genesis ставит под сомнение культ кроссоверов и верит в возвращение универсалов

15 декабря 2025
Genesis G90 Wingback

Genesis показал роскошный универсал G90 Wingback

25 ноября 2025
Genesis Magma GT Concept (2025)

Genesis представил концептуальный суперкар Magma GT

24 ноября 2025
Genesis G90 (2023)

Genesis может выпустить купе на базе G90

21 апреля 2025

Фотошпионы подробно рассмотрели новый Genesis GV90, застрявший в снегу во время испытаний

12 февраля 2025

 Новости Genesis

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-V - changan uni-v (2026) казаться или быть? Тест драйв
17 июля 2026

Changan UNI-V
"Казаться или быть?"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) когда автомобиля много
Тест драйв
10 июля 2026

JAC RF8
"Когда автомобиля много"
Москвич M90 - москвич м90 (2026) семейный бизнес
Тест драйв
02 июля 2026

Москвич M90
"Семейный бизнес"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 5 2