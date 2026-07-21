Genesis задумалась о выпуске компактного электрического кроссовера

Как рассказал управляющий директор европейского подразделения Genesis Петер Кроншнабль, бренд изучает возможность выхода в сегмент небольших премиальных электрических кроссоверов

По его словам, компания внимательно анализирует быстрорастущие сегменты рынка, однако не намерена выпускать новые автомобили исключительно ради краткосрочного роста продаж. В Genesis считают, что далеко не каждая свободная ниша соответствует позиционированию бренда. Именно поэтому проект компактного электрокроссовера пока находится на стадии оценки. Руководство компании не подтвердило запуск модели в производство, но признало, что этот сегмент представляет интерес для дальнейшего развития марки.

Вероятность появления такой новинки стала особенно актуальной после дебюта Hyundai Ioniq 3. Не исключено, что в будущем Genesis предложит собственную премиальную интерпретацию компактного электромобиля. Однако такая модель может войти в производственный план бренда после 2030 года. Пока компания в ближайшие 4 года собирается вывести на рынок 22 новинки, включая рестайлинги и следующие генерации актуальных моделей. К тому же компания прикладывает усилия в развитие своего спортивного семейства Magna. В ближайшей перспективе Genesis выпустит серийный суперкар, созданный на базе концепта Magna GT Concept.