Genesis ставит под сомнение культ кроссоверов и верит в возвращение универсалов

В Genesis считают, что эпоха доминирования кроссоверов рано или поздно подойдет к концу. Такого мнения придерживается главный креативный директор бренда и вице-президент Hyundai Group по дизайну Люк Донкервольке. По его словам, стремительный рост популярности SUV неизбежно приведет к насыщению рынка, после чего покупатели вновь начнут обращать внимание на другие кузова

Донкервольке отмечает, что автопроизводителям важно избегать однотипности модельных линеек. Именно поэтому Genesis не стал полностью отказываться от классических кузовов. В арсенале бренда присутствуют седаны G70, G80 и G90, а также универсал G70 Shooting Brake. Кроме этого, компания показала прототипы возможных будущих новинок. В первую очередь к ним относятся спортивный универсал G90 Wingback, созданный на базе флагманского седана G90. Концепт задуман как альтернатива премиальным универсалам вроде BMW M5 Touring, Mercedes AMG E63 Estate и Audi RS6 Avant.

В компании подчеркивают, что G90 Wingback не является предсерийной моделью. Однако сам факт появления такого проекта говорит о готовности Genesis отойти от привычного тренда на кроссоверы. Донкервольке уверен, что со временем покупатели устанут от высоких кузовов и универсалы вновь станут актуальным и модным выбором в премиальном сегменте.