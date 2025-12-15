Автомобильный портал Motorpage
15 дек 2025

Genesis ставит под сомнение культ кроссоверов и верит в возвращение универсалов

Genesis ставит под сомнение культ кроссоверов и верит в возвращение универсалов
Автор фото: фирма-производитель

В Genesis считают, что эпоха доминирования кроссоверов рано или поздно подойдет к концу. Такого мнения придерживается главный креативный директор бренда и вице-президент Hyundai Group по дизайну Люк Донкервольке. По его словам, стремительный рост популярности SUV неизбежно приведет к насыщению рынка, после чего покупатели вновь начнут обращать внимание на другие кузова

Донкервольке отмечает, что автопроизводителям важно избегать однотипности модельных линеек. Именно поэтому Genesis не стал полностью отказываться от классических кузовов. В арсенале бренда присутствуют седаны G70, G80 и G90, а также универсал G70 Shooting Brake. Кроме этого, компания показала прототипы возможных будущих новинок. В первую очередь к ним относятся спортивный универсал G90 Wingback, созданный на базе флагманского седана G90. Концепт задуман как альтернатива премиальным универсалам вроде BMW M5 Touring, Mercedes AMG E63 Estate и Audi RS6 Avant.

В компании подчеркивают, что G90 Wingback не является предсерийной моделью. Однако сам факт появления такого проекта говорит о готовности Genesis отойти от привычного тренда на кроссоверы. Донкервольке уверен, что со временем покупатели устанут от высоких кузовов и универсалы вновь станут актуальным и модным выбором в премиальном сегменте.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Genesis G90 Wingback

Genesis показал роскошный универсал G90 Wingback

25 ноября 2025
Genesis Magma GT Concept (2025)

Genesis представил концептуальный суперкар Magma GT

24 ноября 2025
Genesis G90 (2023)

Genesis может выпустить купе на базе G90

21 апреля 2025

Фотошпионы подробно рассмотрели новый Genesis GV90, застрявший в снегу во время испытаний

12 февраля 2025
Genesis GV60

Электрический кроссовер Genesis GV60 получил обновление

09 января 2025
Genesis GMR-001

Genesis представил свой первый гиперкар GMR-001 для участия в гонках на выносливость

05 декабря 2024

 Новости Genesis

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023)
Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 6 4