Haval Dargo X – самый проходимый Dargo, сочетающий в себе комфорт кроссовера и характер доблестного покорителя тех мест, где нет асфальта. В отличие от привычных модификаций выпускают его в Китае и привозят к нам уже готовым, готовым к России и ее условиям

Знакомство с Haval Dargo X, который по праву считается самой внедорожной версией кроссовера, проходило в Архангельской области. Места, скажем прямо, подходящие для автомобиля повышенной проходимости. Тут есть все: ледяные дороги через местные реки, заснеженный асфальт, грунтовка. Другими словами, рай для настоящего «проходимца».

Маркетологи утверждают, что Dargo стал пионером в категории 3/4, которая на шкале классификации находится между функциональностью городского кроссовера (2/4) и внедорожником повышеннои? проходимости (4/4). Новыи? Dargo X — представитель этои? же категории. Сочетание преимуществ разных машин в однои? модели делает автомобиль Dargo уникальным решением для различных сценариев вождения.

Вместо сердца

Под капотом Dargo X установлен тяговитый двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 192 л.с. Он работает в сочетании с 7 ступечатои? роботизированнои? КП c двойным сцеплением мокрого типа. Среди ее достоинств инженеры называют экономичность, простоту обслуживания и способность передавать крутящии? момент от двигателя к колесам без существенных потерь. Про потери не скажу, но мощности хватало и в снежной каше, и при обгонах на более-менее скоростных трассах.

В чем разница, брат

От обычной версии Dargo с буквой X отличается блокировкой заднего дифференциала, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье и «экспертным» режимом. Остановимся на послед­нем подробнее. «Экспертныи?» режим пригодится в ситуациях, когда водителю необходим полныи? контроль над автомобилем в условиях труднопроходимых маршрутов. Имеются в виду песок, грязь или глубокий снег. Активация режима означает отключение электронной системы контроля устои?чивости (ESC), антипротивобуксовочной системы (TCS), функции предотвращения опрокидывания (RMI), контроля крутящего момента (DTC) при одновременном сохранении деи?ствия антиблокировочнои? тормознои? системы (ABS). Если честно, то во время тест-драйва необходимости во включении «экспертного» режима попросту не было. Машина и так прекрасно справлялась с заснеженными архангельскими дорогами. Из любопытства мы устроили имитацию застревания в снегу, и скажу одно: система работает.

Если говорить о внешних изменениях, то Dargo X выделяют крупная и несколько иная решетка радиатора, зеркала заднего вида с матовыми корпусами, а также довольно массивный пластиковый обвес, призванный акцентировать брутальность Х-версии. Мужское начало усиливают большие 18 дюймовые легкосплавные диски. Если посмотреть на внедорожник сзади в темноте, то буквально бросаются в глаза футуристические фонари с соединяющей их декоративной накладкой. А вот стильные заклепки на колесных арках вызывают вопросы. Дело в том, что они пластиковые. Мягко говоря, спорное решение.

Наука геометрия

Во многом своей отличной проходимостью семейство Dargo обязано геометрическим характеристикам. Судите сами: угол рампы – 22°, въезда – 24°, съезда – 30°. Клиренс кроссовера составляет 200 мм, что, конечно, не выдающийся результат, но на архангельских дорогах у нас проблем не возникло. Прибавьте сюда вместительность и маневренность, и на выходе получите универсальный автомобиль, на котором и по городу ездить не стыдно, и куда-нибудь на природу выбраться не сложно. Такие у нас любят. Остается добавить, что разработчики подумали и о тех, кто часто передвигается с каким-нибудь мотоциклом или катером на прицепе. Кроссовер подготовлен к установке тягово-сцепного устройства, то есть фаркопа.

Две комплектации

Безальтернативно полноприводные Haval Dargo X на старте продаж предлагают в двух комплектациях – Elite и Premium. Машина оснащена подогревом подушки и спинки передних/задних сидении?, обогревом руля. Еще одним важным моментом в российских условиях по праву считается электрический обогрев всеи? плоскости лобового стекла, которое, разумеется, оснащено датчиком дождя. Немаловажно и то, что объем бачка стеклоомывающеи? жидкости специально для нашей страны увеличили до 4,5 л.

Интерьер Dargo представляет собой удачное сочетание комфорта и технологичности. Здесь применили цифровую приборную панель, которая имеет футуристичное бескаркасное исполнение. На торпедо перед передним пассажиром ухватистая ручка (вдруг будет трясти). Еще одно модное решение – селектор переключения передач в виде шаи?бы.

В комплектации Premium у Dargo Х сиденья переднего ряда оборудованы вентиляциеи?. У обычного Dargo в топовои? версии Tech Plus имеется и массаж, но в Х-серии он отсутствует. Кресла варианта Elite выполнены из высококачественнои? чернои? ткани, а в Premium – из натуральнои? перфорированнои? кожи в комбинации с алькантарои? в трех цветовых вариантах: полностью черныи?, бежевыи? и черныи? с оранжевыми вставками. В послед­нем случае потолок черный. Кресла переднего ряда особенно удобны благодаря электроннои? регулировке: пассажирское сиденье можно настроить в четырех положениях, а водительское – в восьми, включая угол наклона подушки. В жару, ведь зима в России не вечна, порадует охлаждаемыи? бокс. Крепления Isofix позволяют легко установить детское кресло.

Водитель и пассажиры Dargo могут быстро зарядить гаджеты с помощью четырех встроенных USB-портов (два спереди и два сзади), а в комплектации Premium доступна беспроводная зарядка, а также полноценная розетка на 220 В. А еще здесь есть разъем для подключения видеорегистратора.

В комплектации Premium имеется панорамная крыша с люком, которая создает в салоне особую, солнечную атмосферу. Если, конечно, есть солнце. В любом случае настроение поднимет мощная аудиосистема с функциеи? автоматического изменения громкости при увеличении скорости. К слову сказать, это решение касается всех версий Dargo. За комфорт в пути отвечает двухзонный климат-контроль. Если вы выберете обычный Dargo в комплектации Tech Plus, имейте в виду: климат-контроль дополнен системои? автоматического контроля качества воздуха и очистителем с функциеи? ионизации. В других версиях этого, к сожалению, нет, хотя в наших задымленных городах такая опция точно не стала бы лишней.

Зеркало заднего вида затемняется, если сзади появляется умник с дальним светом. Полезная опция. Во всех модификациях установлен датчик света, при помощи которого в зависимости от внешних условии? включаются или выключаются фары.

А еще во всех комплектациях кроссовера установлен круиз-контроль. Уже в базовои? версии Dargo оборудован задними датчиками парковки и камерои? заднего вида с динамическои? разметкои?. Начиная с версии Elite все автомобили оснащены системои? кругового обзора 360° с 3D-изображением. Женщинам точно понравится электропривод багажной двери. Пригодится и функция сенсорного открытия: когда заняты руки, достаточно провести ногои? под бампером.

ПЕРСПЕКТИВЫ

У кроссовера хорошие перспективы. Многое, как всегда, будет зависеть от того, как воспримут потенциальные покупатели цену «иксов» в 3?069?000/3?269?000 рублей. Но сам продукт действительно хорош и вполне может претендовать на роль бестселлера российского рынка.

За меня уже подумали

Если честно, то все Dargo и Dargo X в частности можно без преувеличения назвать автомобилями для ленивых. Такое ощущение, что за тебя уже подумали и предлагают оптимальные варианты. Например, система выбора режима движения. «Эко», «Спорт», «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок», «Трава/гравии?» и «Ухабы» – выбирай что хочешь. Плюс в комплектации Premium добавляется функция «прозрачного капота». Это когда в режиме кругового обзора на мониторе отображаются препятствия, находящиеся под передними колесами. Для предотвращения потери сцепления колес с дорогои? используется противобуксовочная система (TCS), а при движении на уклонах в дело вступают ассистенты помощи при спуске (HDC) и при трогании на подъеме (HHC). Последняя опция позволяет безопасно и без потери управляемости начинать движение вверх по крутому и скользкому склону и немедленно информирует водителя о скатывании автомобиля вниз.

И вишенка на торте. Начиная с комплектации Elite автомобиль оборудован светодиодными противотуманными фарами с функциеи? освещения сектора поворота.

Где собирают Dargo

От базовой версии Haval Dargo X отличается тем, что внедорожный вариант собирают в Китае. Обычные Dargo прописались в Тульской области на территории индустриального парка «Узловая». Местный завод, оснащенный 133 роботами, включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цеха изготовления компонентов. В технологические процессы предприятия входят штамповка, сварка, окраска, сборка и литье пластика, производство выхлопнои? системы, сидении? и деталеи? интерьера.

Для выпуска Dargo в цехе сварки модернизировали производственную линию. Установили шесть сварочных контроллеров, четыре клеевые станции и новые сварочные клещи. В цехе окраски усовершенствовали процесс работы роботов и оптимизировали программное обеспечение. Кроме того, перенастроили линии контроля качества!

Технические характеристики Haval Dargo X Габариты, мм 4620×1890×1780 Колесная база, мм 2738 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 371–1342 Снаряженная масса, кг 1815 Тип двигателя бензиновый турбо L4 Рабочий объем, см³ 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 192/5600–6300 Макс. момент, Hм/об/мин 320/1500–4000 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Расход топлива (средний), л 9,2 Объем бака, л 60