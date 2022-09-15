Скажу честно: Haval Dargo произвёл на меня примерно такое же по силе впечатление, как — ни много, ни мало — новый Land Rover Defender. Но английский внедорожник шокировал невероятным, поистине космическим обновлением на фоне предыдущего поколения. У Dargo «предков» нет, другие модели Haval не в счёт, они гораздо более «гражданские». Dargo на их фоне поистине вырвался в космос. При том, что не оторвался от земли, а стал даже ближе к ней благодаря расширенным возможностям на бездорожье

У него и дизайн брутальный, «джиповский», хотя в салоне, да и снаружи заметны элементы, явно подсмотренные у «Ленд Роверов». Например, круглые фары — точно от Wrangler, а эмблема на задней двери и плоские кнопки на рулевом колесе — почти стопроцентно английские. А как отделаны воздуховоды на торпедо! Какая мощная, массивная рукоять размещена перед передним пассажиром! За неё приятно держаться не только при тряске на рельефной местности, но и на гладкой дороге тоже. А под ней — также типично «лендроверовская» полочка для смартфонов.

Приращение функций

Но электроника — поистине космическая. На жидкокристаллической панели приборов при выключении двигателя маленький силуэт Dargo предстаёт как бы на трассе, проложенной в межпланетном пространстве. Качество графики великолепное. И параметров выводится много, и переключаться между ними удобно.

Немного странно выглядит «второй этаж» панели приборов. Вообще она чем-то напоминает раскрытую книгу, повёрнутую на 90 градусов. Но верхняя «половина» практически пуста. На ней сияют только символы режима трансмиссии: P, R, N, D и M. Сияют они ровно над ободом рулевого колеса, то есть, находятся всегда перед глазами. При этом, выбрав режим М (ручной), вы не увидите здесь номера текущей передачи. В то время как на нижней части панели этот номер отображается и в режиме М, и в режиме D.

То же касается и 12-дюймового дисплея мультимедиасистемы. Не во всех версиях Dargo он таков, в «младших» комплектациях диагональ на два дюйма поменьше. Вообще, «максимальный» кроссовер в плане оснащения взлетел выше всех в линейке. У других — да, немало всего, есть и «круиз», и кнопки на руле, и выбор режимов движения. Но этих режимов раз, два и обчёлся, а здесь их чуть не десяток.

Для выбора режима надо повернуть небольшой селектор на торпедо в любую сторону. Тогда на экране появится линейка-список, теперь снова вращаем селектор, чтобы выбрать нужный пункт. Забавно смотрится позиция «Выбоина». Естественно, первым делом опробую её. Ого! Тяга двигателя резко смещается «вниз», похоже, настройка действительно предназначена для крутого рельефа. В городе с ней делать нечего.

Выбранная настройка отображается на панели приборов крохотным словечком внизу справа. Часть символов на экранах всё же мелковата. Так, например, кроссовер умеет распознавать дорожные знаки запрещения обгона и ограничения скорости. Но какой знак он в данный момент распознал, почти не разглядишь ни днём, ни ночью. Кружок виден, а что внутри него — слишком мелко, надо вглядываться, отрывая взгляд от дороги. Автомобиль оснащён проекционным экраном, но и на нём виден практически только контур знака,

Гораздо лучше видно… дорожную разметку. Dargo её тоже распознаёт, и не только — он «выкладывает» её и на панель приборов, и на проекционный экран. Бегущие линии практически точно совпадают с реальностью: прерывистые воспроизводятся как прерывистые, сплошные — как сплошные. А комбинации сплошной и прерывистой линий? Такие ведь тоже встречаются. Для автомобиля они — сплошные, однозначно.

На самом деле, столь внедорожно выглядящий Dargo имеет много общего с гораздо более городской моделью Jolion. Похожи платформы двух автомобилей. Совпадает коробка передач — семиступенчатый «робот». Вспоминаю, что заинтересовало и даже смутило меня во время теста «Джолиона»: очень уж рьяно он следовал включённым функциям безопасности. Контролировал соблюдение рядности на дороге, вплоть до того, что «видел» несуществующие препятствия во время движения на адаптивном «круизе». Думаю, в электронике двух кроссоверов также много общего, однако Dargo в этом плане куда более деликатен, точнее, интеллектуален. В частности, в плане соблюдения разметки. Да, он тоже иногда путает продольные трещины асфальта со сплошными линиями и сигнализирует о них или просто подруливает. Но делает это совсем не так настойчиво, как Jolion. А уж касательно активного «круиза», то… в общем, я понял, с чем могут быть связаны его ошибки. Но об этом позже.

Несмотря на турбированный характер мотора, фирма допускает «питание» автомобиля 92-м бензином. Во время теста он заправлялся только 95-м. Итог — средний расход за неделю составил 8,8 л на сотню, включая бездорожье и город (правда, без пробок). На МКАД показатель снизился даже ниже 7 л, но это если двигаться без задержек. На загородной трассе расход повыше, но и скорости тоже. Интересно проявил себя адаптивный «круиз». На автомагистрали при заданной скорости 120 км/ч (и без прерываний на торможения и ускорения) кроссовер сначала продемонстрировал 7,8-литровый расход, затем поднял его до 8,2-8,3 л, но потом остановился на показателе 7,5 л. Очень неплохо. Мгновенный расход при этом колебался в пределах от 5,7 до 13,3 л.

Интересно, что Dargo иногда рекомендует водителю не включать сигнал поворота. Но только иногда и не каждому водителю — а увлечённому меломану. Звук аудиосистемы в кроссовере реально хорош, но проблема в том, что этот автомобиль очень часто, по поводу и без повода включает камеры кругового обзора. Например, стоишь на светофоре в ожидании зелёной стрелки, сигнал поворота, естественно, включён — и камеры услужливо показывают тебе обстановку вдоль обоих бортов. Ну для чего это удобство? Стоишь в своём ряду, никаких препятствий поблизости, никаких сложных условий — не бездорожье ведь вокруг, а ярко освещённое даже среди ночи городское пространство. Ладно, картинки неплохие, не грех взглянуть — только при их воспроизведении приглушается музыка. Хочешь сделать погромче — выключи «поворотник». Но это будет как бы немного против правил.

Вот такая странность здесь есть. А ещё Dargo как бы призывает водителя…

Не увлекайся «Спортом»

Если «робот» на Dargo близок к модели Jolion, то двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом — к кроссоверам Haval F7 и F7X. Мощность агрегатов сходная — соответственно, 192 и 190 л. с. Но на Dargo мотор модернизирован, в частности, у него алюминиевый блок, что ускоряет прогрев после «холодного» пуска и оптимизирует тепловой режим. Пользователь автомобиля этого особо не чувствует, однако есть надежда, что тепловая оптимизация продлевает срок службы мотора.

Невооружённым глазом видно, что кроссоверы Dargo и F7/F7X весьма различны в плане аэродинамики. Однако, несмотря на это, нет ощущения, что двигателей сопоставимой мощности хватает для F7/F7X и не хватает «чемоданному» Dargo. Да, он довольно-таки «кубоватый» на вид, однако разгоняется очень бодро. Во всех режимах, кроме внедорожных (это их отличие от дорожных более чем заметно). Конечно, испытав динамику в режимах ECO и Sport, любой почувствует разницу, однако она в целом сопоставимая.

И в абсолютных цифрах — тоже. Секундомер демонстрирует, что Dargo всё-таки уступает аэродинамичным кроссоверам F7 и F7X в разгоне с 80 до 120 км/ч. Первый делает это минимум за 7 с, вторые могут выжать и 6 с. Только не без проблем.

Вспоминаю эти тесты: на обоих F-кроссоверах наблюдались странные провалы при резких разгонах. Двигатели словно «тормозили» в начале ускорения, на секунду-две, после чего разгон продолжался, но проигрыш был обеспечен. Иногда это происходило, иногда нет, но происходило настолько часто, что трудно было не заметить.

Это было печалью, но на Dargo я тоже обратил внимание на подобные провалы. И на тот факт, что они были не очень-то регулярными. Но даже когда их не было, «выехать» из семи секунд в разгоне 80 — 120 км/ч внедорожному кроссоверу не удавалось ни разу. 7 секунд и в Sport, и на третьей передаче (на четвёртой, а тем более на пятой — медленнее). Только, как выяснилось, провалов-то можно избежать. И довольно нехитрым образом.

При общении в пресс-парке Haval я поинтересовался, с чем могли быть связаны провалы моторов F7 и F7X при разгоне. Было высказано предположение, что таким образом производитель защищает коробки передач от «рвения» ретивых гонщиков. Теперь мне кажется, что дело не в этом. А в том, что, внезапно начиная разгон с 80 км/ч, я пытаюсь, по сути дела, обмануть автомобиль. Как это происходит? Двигаясь по трассе за сотню (стоит ли «тормозить», если дорога свободна, отлично просматривается, асфальт сухой и чистый, а рельеф практически отсутствует?), я начинаю замедление до 80-ти, и, как только нужный рубеж скорости достигнут, вдавливаю педаль «газа» в пол. То есть, заставляю автомобиль снизить подачу топлива — и вдруг, внезапно, требую её увеличить. Провал не удивителен. Чем это доказывается? Тем, что, если начать плавный разгон с 70-ти километров в час, а на 80-ти ускориться «в пол» и начать подсчёт секунд, то результат будет значительно лучше и никакого провала не последует. Как же всё оказалось просто.

Тем не менее, на Dargo мне не удаётся выехать из семи секунд в разгоне 80-120 км/ч. Так что «кубоватый» автомобиль всё же не такой скоростной, как его более обтекаемые собратья. Однако недостатка динамики на нём вы не почувствуете точно. Если же не заморачиваться с подсчётами секунд, сменами режимов и другими подобными вещами, то достаточно просто заметить, что при резком разгоне «робот» сбрасывает передачу с седьмой до третьей.

Но реализация динамики и поддержание высокой скорости — суть высокой вещи разные. Думаю, и аэродинамика Dargo играет часть отрицательной роли, но прежде всего настройки ходовой части способствуют не самой высокой курсовой устойчивости кроссовера на высоких и очень высоких трассовых скоростях. Добавим массивные колёса, за которыми автомобиль охотно следует. Так что увлекаться спортивным вождением Dargo, я думаю, не стоит. 120-130 км/ч — вот его комфортный скоростной «потолок». Конечно, автомобиль способен и на большее, даже сохраняет приятную динамику. Но, помимо динамики, удовольствия от скорости не доставляет. Разве что шумит не так сильно, как ожидаешь от «кубоватого» кузова.

Это на шоссе. Пробую разогнаться на гравийной дороге с редкими остатками асфальта. И тут же ловлю кроссовер на желании подрулить задним мостом, почти по-заднеприводному. Непонятно, с чего бы. Пробую понизить передачу — сразу дело налаживается. На прямой удобно использовать пятую или четвёртую передачу, в поворотах — лучше третью. Но вообще лихим прохождением поворотов увлекаться совсем не хочется. Кроссовер не располагает. Кстати, если перейти в автоматический режим, то номера передач будут значительно выше: чаще шестая, реже пятая. При той же скорости движения (80-90 км/ч).

А что система стабилизации? Она… «безмолвствует». Вообще не пытается придержать автомобиль. Ради интереса даю резкий «газ» на участке песка — то же самое. Автомобиль просто мощно «метёт хвостом». Срабатывает ли она вообще? Да, удалось заставить её проявить себя: на песчаном подъёме. То есть, на бездорожье она «просыпается», но в обычных условиях заставляет себя подождать.

Что ещё интересно в обычных условиях? Это работа адаптивного «круиза». На модели Jolion он «адаптировался» к отсутствующим препятствиям, иными словами, автомобиль неожиданно начинал замедляться, даже если впереди не было ни других автомобилей, ни каких-либо ещё объектов. Dargo не настолько рьяно «служит» водителю. То есть, замедляется, если догнать другой автомобиль, и ускоряется, если сменить полосу. Но иногда тоже неожиданно подтормаживает самостоятельно — только слегка. Пытаюсь определить, в каких условиях это происходит. И выясняю — на поворотах трассы. Если двигаться по свободной полосе, кроссовер может «заметить» другой автомобиль, двигающийся, например, справа (в левом повороте) и принять его за препятствие. Точно так же реагирует он на разделительное ограждение и даже на большие щиты-указатели над трассой, но это в том случае, если дорога идёт под уклон. При этом — уточняю — автомобиль лишь слегка притормаживает, а затем довольно быстро восстанавливает заданную скорость.

Красота требует средств

Преимущества Haval Dargo на бездорожье — отличные камеры кругового обзора и 200-миллиметровый дорожный просвет. Приятно отметить, что кроссовер снабжён полноразмерным запасным колесом (с шиной 235/65R18), правда, оно снижает номинальный полезный объём багажника до 371 л. Честно говоря, маловат «трюм» для массивного автомобиля, длина которого превышает 4,6 м. Зато в случае повреждения колеса в сложных условиях не придётся мучиться с докаткой.

В качестве бездорожья предлагаю Dargo песчаную дорогу с подъёмом, крутой склон с твёрдым, укатанным грунтом и колею с высоким бруствером по центру. Автомобиль справляется со всеми задачами. На песчаном подъёме стрекочет системой контроля тяги, её в случае чего легко отключить. На грунтовом подъёме трогается вверх без малейшей пробуксовки. Существенный плюс автомобиля: на склонах у него хорошо работает система противоотката. Причём, она тем эффективнее, чем круче склон.

Внедорожные режимы перемещают тягу двигателя в зону более низких оборотов и, кроме того, намеренно запаздывают с переключением передачи вверх. На первой можно тянуть аж до 40 км/ч. А 200-миллиметрового просвета хватило, чтобы автомобиль не «сел» на центральный бруствер колеи. Осмотр автомобиля снизу показывает, что наиболее низко расположены элементы выпускной системы. Муфта системы полного привода прикрыта её мощной трубой.

Что может оказаться лишним на бездорожье, так это красивые серебристые подножки под пассажирскими дверями. В дилерском центре обнаруживаю автомобиль, у которого их нет — совершенно другое дело! Под порогами по тридцать с лишним сантиметров «воздуха», с подножками же эта высота уменьшается сантиметров на семь. Ну и какой в этом смысл? Тем более, что посадке эти подножки нисколько не помогают. Разве что вы будете вылезать и влезать за руль где-нибудь на крутом рельефе.

А так — неосторожно наступив одновременно на подножку и пластиковую облицовку порога, можно эту облицовку если не оторвать, то слегка отсоединить. Она способна защёлкнуться обратно, но, если этого не знать, то можно подумать, что автомобиль некачественно собран. А он собран качественно. Только от этих подножек я бы при покупке отказался. Красота в данном случае не в «кассу» функциональности.

«Касса» Haval Dargo весьма велика есть. Автомобиль получился дорогим, и это наверняка обмануло чьи-то ожидания. Хочется же всего и сразу, в том числе, выгодной цены. А цена получается выгодной только у самой дорогой версии Tech Plus, потому что список её оборудования, как минимум, вдвое превосходит список «примочек» любой из остальных версий. Всего их четыре, и «младшая», Comfort, единственная из всех имеет лишь передний привод. Остальные агрегаты у всех Dargo одинаковы: 192-сильный бензиновый турбомотор и семиступенчатый «робот».

В Интернете мне встретился опрос-голосование по поводу Haval Dargo, и один из пунктов был «Так должна была бы выглядеть новая «Нива». За него отдала голоса четверть опрошенных (и я в том числе), и это оказался не самый популярный вариант. Однако вдумаемся: технологии достигли такого уровня развития, что вся дизайнерская «мишура» снаружи и внутри Dargo не должна бы стоить чрезмерно. С другой стороны, несмотря на обилие внедорожных режимов, той же «Ниве» этот автомобиль на бездорожье проиграет вчистую. Так вот, нам реальная проходимость важнее «мишуры», а если уж она есть, то пусть будет максимально дешёвой. Ну, и конечно, нам тоже хотелось бы гордиться таким же ярким дизайном «Нивы», до которого нашему автомобилю пока так же далеко, как до Луны.

Haval Dargo производится в России, на заводе фирмы в Тульской области. К продаже он предлагается в четырёх цветах кузова и четырёх комплектациях: переднеприводной Comfort и полноприводных Elite, Premium и Tech Plus. Тяговое «вооружение» у всех версий одинаково — двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 192 л. с. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Стоимость — соответственно, 3,2, 3,4, 3,6 и 3,75 млн рублей.

Технические характеристики Haval Dargo 2.0T 7AMT ГАБАРИТЫ, ММ 4620 х 1910 х 1780 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2738 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА МАКС., Л 371 / 1342 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1700 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 192 / 5600 – 6300 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 320 / 1500 — 4000 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,0 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,3 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60