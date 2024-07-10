Тысячи лет понадобились человечеству, чтобы изобрести колесо и наконец научиться катать квадратное. Последние полвека человечество в лице автомобильных дизайнеров делало все возможное, чтобы у того, что катается на колесах, были минимально прямые и максимально аэродинамические формы. И вот на третьем десятке лет третьего тысячелетия выясняется, что очень много людей устали от зализанных и выветренных в аэротрубах моделей. Они хотят квадратные автомобили. Такие, как новый Haval H3

Pro и City

«Прямолинейному» тезису маркетологов Haval бессмысленно требовать фактического или статистического подтверждения. Его в фирменной презентации нет. Как нет и других версий. Что запрос на квадратуру транспортного средства может иметь иные причины, нежели только желание большего простора внутри. Брутальный угловатый автомобиль, например, выглядит еще и крепким, защищенным и могучим — не последние качества в нынешнее тревожное время. Культовые Gelandewagen, Defender и Hummer эксплуатировали эти качества по полной весь свой срок. И пусть от Hummer у Haval H3 разве что индекс, он явно воспринимается иначе, чем подавляющее число образцов в сегменте среднеразмерных SUV. Расхожее определение «кроссовер» к нему явно не подходит. Не случайно сам производитель классифицирует новинку как «кроссовер с внедорожным потенциалом».

И вообще отводит ей особую роль. H3 разделяет виртуальным рвом модельный ряд бренда Haval, оставляя по одну сторону кроссоверы F-серии, Jolion, M6 и даже почему-то отнюдь не гладенький Dargo. Все они теперь будут продаваться в салонах под вывеской Haval City. А вот вычерченный по линейке новичок, как и будущие автомобили серии H, попадают на другую сторону и в другие центры с логотипом Haval Pro на фасадах. И опять же нет смысла въедливо вдаваться в подробности и пытаться установить критерии раздела между новинкой и теми же Jolion с Dargo. Хотя в основе всех трех лежит одна модульная платформа L.E.M.O.N, плюс у всех однотипные агрегаты. Чем Dargo не Pro — и вовсе секрет. Надо просто принять все как данность. И оценивать новый Haval H3 широко раскрытыми глазами заинтересованного потенциального владельца. Я, во всяком случае, сделал именно так.

Умный в гору

Строгим формам строгие цвета окраски — устаревшее правило, судя по дизайнерскому подбору цветовой гаммы для новинки. И действительно, «кроссовер с внедорожным потенциалом» необязательно должен быть исключительно немарких тонов. Ему отлично подходит и голубой окрас «неоновый турмалин», который в комбинации как раз с немарким поясом из некрашеного пластика начисто лишен «гейевропейского» налета. Черные колесные диски 18 го диаметра, защитный металлический лист, выступающий у «подбородка», мощные ручки дверей, массивные корпуса боковых зеркал и горб на задней двери (этакий рудимент колпака для запаски) — все эти детали несомненно добавляют облику H3 необходимой и достаточной брутальности.

Так или иначе, но авторизованные «джиперы», которые возят туристов на экскурсии по каньону реки Псахо, что вблизи Сочи, не смотрели на мой тестовый автомобиль как на пижонский аппарат. И потенциальный источник поживы, который им доведется вынимать из какой-нибудь расщелины. Маршрут до каньона, к слову, не такой уж и безобидный, особенно после дождя, но потенциала H3 вполне хватило, чтобы добраться до него своим ходом и сэкономить деньги. «Геометрические данные» автомобиля (клиренс — 196 мм, углы въезда и съезда соответственно 21 и 25 градусов) и ходы подвески как раз соответствуют таким маршрутам, по которым вроде как ездят не только сорвиголовы, хотя все же жалко соваться на своем личном и любимом автомобиле.

Система полного привода H3 действует с учетом множества параметров: скорость машины, степень пробуксовки колес, поперечное ускорение, угол поворота руля, характер движения (под тягой или накатом). Задние колеса при необходимости подключаются через электрогидравлическую многодисковую муфту BorgWarner пятого поколения.

На достаточно ровном подъеме в горку из глубин Псахо система работала исправно. Однако стоило мне при разъезде с местным «джипером» заехать на коварный зыбучий склон, как колеса стали проскальзывать. Через «прозрачный» капот — эта полезная функция есть у H3 — я видел, что могу забраться еще дальше. Тут как раз выручил режим «Гравий»: тяга в этом, доступном только для версий AWD, режиме распределяется более равномерно, скорость держится на устойчивом минимальном уровне. При этом автомобиль не откатывается и спокойно трогается после полной остановки. И все-таки даже на таких маневрах, а уж тем более после попытки вывесить на подходящем валуне колесо, мой автомобиль окутывал ощутимый запах паленых накладок. Я уже спокойно катил по асфальтовому серпантину в сторону Красной Поляны, когда меня догнал мотоциклист и тревожно сообщил: «Брат, у тебя что-то дымится».

«Погонный» километр

Если на бездорожье 270 «ньютонов» мотора H3 может «ко­му-то иногда порой» и не хватить, то на асфальтовых курортных трассах грех жаловаться на дефицит тяги. У мотора очень бодрый подхват прямо с «низов» и приличный отклик на педаль газа — конструкторы ставят это в заслугу турбокомпрессору с изменяемой геометрией. И добавляют агрегату еще один бонус — способность на 30% быстрее выходить на рабочую температуру, что дает мотору снижение расхода, кстати, 92 го бензина.

Жаль, что с двигателем не дружен «мокрый» робот Hycet, который подвисает и меняет передачи по одному ему ведомому алгоритму. Мне особенно не понравилось, что трансмиссия совершенно игнорировала мои попытки перейти на управление «лепестками» при необходимости замедлиться. Она словно назло держала высокие передачи с их оборотами до упора, заставляя в конечном итоге давить педаль отнюдь не цепких тормозов.

Зато и на прямых шоссе, и в серпантинных виражах проявляется если не энергичность H3, то точно его основательность. В меру тяжелый, но вовсе не валкий кроссовер слушается руля и уверенно держит курс. Он почти не кренится на скоростных дугах. Его не сдувает воздушными потоками с моря и от встречных грузовиков. Подвеска спокойно поглощает мелкие изъяны дорожного полотна...

Курортный роман

В какой-то момент я поймал себя на том, что настроен исключительно на волну наемного водителя, которому нужно успеть проскочить до пробок Мацесту и Дагомыс и доставить клиента к 33 водопадам. Осознав это, тут же перестроился на лад потенциального собственника, с удовольствием катающегося вдоль побережья. И, конечно, с этого ракурса недочеты H3 мгновенно смылись прибоем, а плюсы квадратного и просторного автомобиля стали ярче. И отчетливее начали восприниматься сухие, но важные цифры статистики: 949 мм пространства только для ног задних пассажиров, 27 мест для хранения мелких вещей и 1,1 м² площадь панорамной крыши — одной из самых больших в сегменте. Салон автомобиля мгновенно заполнило курортное настроение, стоило мне прибавить звук акустической системы JVC. Ее 15 динамиков и сабвуфер в багажнике гремят басами, как симфонический оркестр. Но и этого мало: вибрация кресла в такт музыке создает настоящий эффект 4D, разгоняя в буквальном смысле музыку по телу.

И как-то само собой в меню мультимедиа обнаружился интересный раздел I-Space. Зайдя в этот раздел, пользователь может установить напоминания об отдыхе и выбрать для релаксации желаемые настройки сиденья, положения люка, режим работы климат-контроля, один из 64 вариантов фоновой подсветки и подходящий музыкальный трек. Если не по радио, то с собственного смартфона. Личные гаджеты синхронизируются здесь по беспроводной технологии и протоколам Apple/Android. Но при необходимости можно подключить и зарядить гаджеты через 3 USB-порта (2 спереди и 1 сзади) и 12 вольтовую розетку. Есть и платформа мощностью 50 Вт для быстрого пополнения энергии мобильного устройства.

Навигатор H3, вероятно, почувствовав мой настрой, тоже перестроился. И перестал мне мешать съезжать туда, куда и когда хочется: к берегу моря, чайным домикам в Уч-Дере или живописным речным перекатам на Аше. Чтобы подстраховаться на живописной, но оживленной дороге, я задействовал по максимуму штат электронных соглядатаев и ассистентов. В H3 они следят за безопасной дистанцией и пределами полосы, распознают дорожные знаки, мотоциклистов и велосипедистов. А еще выполняют маневры автоматического экстренного торможения и даже «умного уклонения» от встревающей перед вами машины. Для полной идиллии не хватало разве что режима автопилота и курортного, пусть даже короткого, романа. А что? На турмалиновый H3 многие дамы обращали внимание.

Технические характеристики HAVAL H3?4WD Габариты 4520x1875x1745 мм Колесная база 2710 мм Дорожный просвет 196 мм Объем багажника 493–1298 л Снаряженная масса 1780 кг Двигатель бензиновый, 1499 см3 Мощность 177 л.с. при 5500–6000 об/мин Крутящий момент 270 Нм при 1500?4000 об/мин; Трансмиссия роботизированная 7?ступенч. Привод полный Макс. Скорость 175 км/ч Время разгона 9,6 с до 100 км/ч Средний расход топлива 8,3 л/100 км Объем бака 55 л