В России обновился кроссовер Haval M6

Компания Haval объявила о старте продаж обновленного кроссовера M6 на российском рынке. Модель получила ряд изменений во внешности и оснащении, сохранив при этом прежнюю ценовую категорию

Обновленный кроссовер можно отличить по черной глянцевой решетке радиатора вместо прежней хромированной. Однако основные изменения сосредоточены в салоне. Центральный дисплей вырос с 10,25 до 12,3 дюймов, появились камера заднего вида с динамической разметкой, руль с подогревом и утолщенным ободом, отсек для очков и передние боковые подушки безопасности.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 143 л.с. и 202 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 12,9 секунды у версии с «механикой» и 12,7 секунды у модификации с роботизированной коробкой. Привод во всех случаях передний.