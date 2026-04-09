9 апр 2026

В России обновился кроссовер Haval M6

Автор фото: фирма-производитель

Компания Haval объявила о старте продаж обновленного кроссовера M6 на российском рынке. Модель получила ряд изменений во внешности и оснащении, сохранив при этом прежнюю ценовую категорию

Обновленный кроссовер можно отличить по черной глянцевой решетке радиатора вместо прежней хромированной. Однако основные изменения сосредоточены в салоне. Центральный дисплей вырос с 10,25 до 12,3 дюймов, появились камера заднего вида с динамической разметкой, руль с подогревом и утолщенным ободом, отсек для очков и передние боковые подушки безопасности.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 143 л.с. и 202 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 12,9 секунды у версии с «механикой» и 12,7 секунды у модификации с роботизированной коробкой. Привод во всех случаях передний.

При написании новости использовалась информация: Китайские-автомобили.рф
Китайские-автомобили.рф

В России обновился кроссовер Haval M6

09 апреля 2026

Haval готовит к дебюту большой кроссовер

08 апреля 2026
Haval Raptor Plus

Haval готовит удлиненную версию Raptor с тремя рядами сидений

09 февраля 2026
Haval H9

Haval слегка обновил H9 для российского рынка

02 февраля 2026
Haval M6

Haval M6 “пропишется” на бывшем заводе Peugeot и Citroen в Калуге

25 ноября 2024
Haval M6

В России стартовало производство Haval M6

28 ноября 2023

Главные темы на MotorPage

Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят
Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости!
Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"

