Среднеразмерный седан Hongqi на самом деле огромный – почти пятиметровый, с почти трехметровой колесной базой, сегмент D. В прошлом году H5 стал самой продаваемой моделью Hongqi в России, а всего в стране было продано больше 3,3 тысяч машин этой марки. Для сравнения, в Китае – 99 622

Экстерьер

Первое поколение машины вышло в 2017 году, тогда еще на платформе Mazda 6. Два года назад появилось нынешнее, второе поколение, уже в новой фирменной стилистике, разработанной Джайлсом Тейлором – с 2018 этот экс-дизайнер Rolls-Royce и Jaguar работает на материнскую для марки Hongqi компанию FAW. Самая заметная примета стиля – вертикальный частокол ламелей на радиаторной решетке. Хотя так нередко уже оформляют передок и другие китайские бренды. Еще у седанов Hongqi есть характерные «жабры» на передних крыльях, ну и у всех машин этой марки непременный акцент – тонкая красная линия в экстерьере и интерьере, напоминание о том, что название марки переводится как «красное знамя». Вот и у H5 есть красный молдинг на капоте, спускающийся на радиатор, а в салоне красная вставка в центре передней панели и переднего подлокотника.

Интерьер и эргономика

Сев на место водителя, ощущаешь уже знакомую по другим моделям Hongqi – E-HS9, H9, HS5 – заявку на особое положение в ряду других знакомых нам китайских марок. Сдержанное достоинство, стиль. Который, конечно, в отличие от представительского седана H9, ограничен рамками бизнес-класса, к которому седан H5 и относится, так что материалы подешевле, особенно это заметно на тех местах, куда обычно никто не смотрит. Смотришь на спинку заднего дивана, которую сложил, чтобы проверить максимальный объем багажника, и вспоминаешь перевязь Портоса из «Трех мушкетёров» Дюма – кто читал, поймет. Темно-серый салон, кожа, в тестовой машине настоящая, признак топовой комплектации Deluxe, но грубоватая. Вставки под алюминий, мягкий пластик верхней части салона, жесткий – нижней. Toyota Camry? Скорее, Kia K5. Хотя H5 чуть крупнее и того, и другого.

Цифровая приборная панель на солнце читается похуже, чем в представительском H9, бликует. Трехспицевый руль с глянцевыми кнопками и рифлёными барашками на горизонтальных спицах не круглый, как в H9, а с выступами на 10 и на 2 часов, с намеком на активное управление. Слева внизу под ним – по-мерседесовски удобная «кочерга» управления активным круиз-контролем. В центр наклонной консоли хорошо интегрирован наклонный 12,3-дюймовый тачскрин, куда первым делом выводишь навигатор со смартфона – ура, CarPlay работает. Через экран в H5 и регулируется температура в салоне, и управляется мультимедиа. И включается подогрев широких, со спокойной формовкой передних кресел.

Хорошо хоть режимы движения можно перебирать физическим тумблером на центральном тоннеле – «экономичный», «спортивный», «комфортный», «индивидуальный». А чуть повыше – ряд тоже физических кнопок. Включающих, например, обдув переднего стекла, обогрев заднего. Над головой – непременная для китайского автомобиля панорамная крыша, при этом уже так же ожидаемо отсутствует подогрев руля.

Силовой агрегат и динамика

Продолжая сравнение с H9: двухлитровый двигатель H5 создан не совместно с австрийской AVL, как у старшего брата, а разработан Hongqi самостоятельно. Пиковая мощность этой рядной турбочетверки с непосредственным впрыском – 218 сил, крутящий момент 340 Нм. И в трансмиссии не семиступенчатый «робот», как у H9, а восьмидиапазонный классический японский «автомат» Aisin.

И ощущая, как работает эта связка двигателя и КПП, прощаешь тестовому H5 и небесспорную графику чуть подслеповатой днем приборной панели, и несколько пустоватый руль. И даже подозрительное биение колес при торможении, и чем торможение энергичнее, тем биение сильнее, – но тут есть подозрение, что коллеги-журналисты в одном из предыдущих тест-драйвов могли в экстренном торможении немного «поджечь» у машины тормозные диски, и они покоробились. Еще так бывает, когда машина долго стоит и тормозные диски ржавеют, а потом при езде и торможении ржавчина постепенно сходит, но нет, ржавчины не было.

За исключением этого нештатного казуса впечатление от управления H5 можно описать двумя словами: лёгкость и бесшумность. Про легкость: характер разгона – фирменный, уже можно сказать, для Honqgi, энергичный, но плавный. Автомобиль для своих размеров действительно не слишком тяжелый: 1435 кг снаряженной массы, по паспорту он едет «сотню» за 7,8 секунды, и даже без замеров есть ощущение, что это близко к действительности. Как и заявленные 220 км/ч максимальной скорости – во всяком случае реальные 170 км/ч даже на не идеальном покрытии и на дороге с непростым рельефом воспринимаются как абсолютно допустимая скорость, и хочется прибавить еще. Правда, паспортного расхода 6,6 литров 95-го бензина при этом ждать не стоит, он будет далеко за 8 литров.

Подвеска и комфорт

Отсюда переходим к комплиментам подвеске, отвечающей за контакт с дорогой и комфорт в салон: она у H5, как ни странно, более мягкая и менее собранная, чем у представительского H9, но при этом задние пассажиры на ходу ощущают себя, по их словам, гораздо спокойнее и даже перспектива долгого путешествия их не пугает: простор, не трясет, правда, из развлечений только два USB-разъема в торце переднего подлокотника. Но для недальних городских поездок точно достаточно. Ну и про бесшумность: именно в городских условиях к шумоизоляции салона нет никаких претензий, автомобиль не досаждает гулом шин из колесных арок, который на трассе становится ощутим. Если описывать впечатление от нескольких дней, проведенных за рулем H5, одним словом, то это будет слово «приятный». Автомобиль быстрый, тихий, и вальяжный, управлять им очень приятно.

Ну и напоследок о цене. В Китае Hongqi H5 стоит от 159800 до 215800 юаней, это 1,9-2,6 млн рублей. В России автомобиль продается в двух комплектациях, Comfort и Deluxe. Стоят они 4,79 млн и 4,99 млн рублей соответственно.

Технические характеристики Hongqi H5 ГАБАРИТЫ, ММ 4988х1875x1470 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2920 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1805 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый R4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1989 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 218 при 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 340 при 1500 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ АКПП-8 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 220 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,6