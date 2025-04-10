В Китае стартовали продажи гибридного седана Hongqi H5 с запасом хода 1600 км

Китайская компания Hongqi выводит на рынок гибридную версию седана H5. Автомобиль на родине по предзаказу доступен от 185 800 юаней (примерно 2 170 000 рублей)

Силовая установка включает 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. и один электродвигатель на 228 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 7,2 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. В компании утверждают, что седан способен в гибридном режиме преодолеть до 1600 км, а на электротяге запас хода составляет 170 км. Есть также поддержка быстрой зарядки. Пополнение энергии с 30% до 80% займет примерно 14 минут.

Новая гибридная модификация внешне ничем не отличается от уже представленного H5. Оснащение также идентичное. В России эта модель продается с июля 2023 года и предложена с безальтернативной 2,0-литровой “турбочетверкой” мощностью 218 л.с. и 340 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый “автомат”. Привод - передний.