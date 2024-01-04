На дороги России выходит новое поколение грузовиков, собранных в Нижнем Новгороде. Модели различной специализации объединяет сочетание отличных эксплуатационных характеристик и комфорт для водителей. Выигрышная комбинация!

Первенец в семействе тяжеловесов

Новые времена — новые возможности. Компания «Нижегородские грузовые автомобили» (АО «НГА»), специализирующаяся на выпуске автокомпонентов, шагнула в другое измерение. Взяв в аренду пустовавшие ранее производственные площади Горьковского автомобильного завода, она приступила к изготовлению грузовиков тяжелого класса полной массой от 18 до 33 т. Первенцем АО «НГА» стал магистральный седельный тягач «Валдай 45» с колесной формулой 4х2, который может эксплуатироваться в составе автопоезда полной массой до 45 т. На фоне конкурентов машина выделяется сочетанием низкой снаряженной массы (8440 кг) и оптимальной развесовки по осям, исключающей перегруз ведущих колес. При этом геометрия, выполненная по образцу европейских магистральных тягачей, позволяет использовать «Валдай 45» с любыми стандартными полуприцепами. «Магистральнику» не в тягость таскать их даже в холмистой и горной местности благодаря отменной тяге, развиваемой 12 литровым дизелем Cummins ISG12: он выдает 470 л.с. мощности и 2200 Нм крутящего момента. Раскрыть весь потенциал двигателя помогает 12 ступенчатая роботизированная коробка передач. Эта интеллектуальная трансмиссия вместе с системой подачи топлива XPI и высокоэффективным аэродинамическим обвесом кабины существенно улучшает показатели экономичности. С полной заправкой двух алюминиевых топливных баков (840 л) тягач способен пройти до 3 тыс. км. Солидно! Как и величина межсервисного интервала 60 тыс. км, что на 20 % больше, чем у основных конкурентов. Итог — снижение затрат на обслуживание и уменьшение простоев техники. Уверенности эксплуатантам добавляют и одни из лучших на рынке условия заводской гарантии: 3 года без ограничения пробега.

«Валдай 45» порадует также водителей. Управление загруженным автопоездом облегчают задняя пневмоподвеска, система стабилизации и мощные дисковые тормоза тягача. Российские холода тоже не страшны «нижегородцу», в основе которого конструкция китайского Foton Auman EST-A 1846. Модель, адаптированная АО «НГА» к нашим условиям, предлагает утепленную кабину и внушительный пакет «зимних» опций, среди которых автономный отопитель мощностью 4 кВт, подогрев топливозаборника, топливной магистрали и фильтра грубой очистки топлива, предпусковой подогрев впускного коллектора. Для человека за рулем немаловажно и то, что продуманная аэродинамика автомобиля защищает от загрязнения фары, стекла, зеркала и двери во время движения.

И, конечно, дальнобойщики оценят заботу об их комфорте. По смонтированной на четырехточечной пневмоподвеске кабине с внутренней высотой 190 см можно перемещаться в полный рост. Под нижним из двух спальных мест располагается выдвижная полка с холодильником. Необходимые в дороге вещи удобно размещаются на «стеллажах» над лобовым стеклом. Предусмотрена даже антимоскитная сетка в люке на крыше! Смонтированная в Нижнем Новгороде дополнительная шумоизоляция тоже лишней не будет. Это лишь первый этап глубокой локализации тягача, который пока собирают крупноузловым методом. На очереди стекла, аккумуляторы и расходники российского производства, а следом — переход на использование российского сталепроката. АО «НГА» уже объявило, что старт сборки тягача «Валдай 45» в Нижнем Новгороде по полному циклу намечен на середину следующего года. В планах компании и внедрение отечественных двигателей и коробок передач. Ставка делается на 12,4 литровый дизель ЯМЗ-770, выпуск которого Ярославский моторный завод должен начать уже в 2024 году. Что касается роботизированной коробки передач, то проекты такой трансмиссии разрабатываются сразу несколькими российскими фирмами. Все это дает АО «НГА» основания называть своего первенца отечественным автомобилем.

Заданную моделью «Валдай 45» планку поддержат его собратья по линейке АО «НГА» — трехосный самосвал «Валдай 33» и универсальное дорожное шасси «Валдай 18». Производственные мощности компании позволят выпускать до 10 тыс. тяжеловесов в год.

На базе опыта

Сам Горьковский автозавод тоже идет в ногу со временем, отталкиваясь от накопленного ранее опыта. Наглядный пример такого подхода — среднетоннажный грузовик «Валдай 8», который способен решать широкий спектр задач грузоперевозок. От своего предшественника «Валдай Next» новая модель унаследовала бескапотную компоновку, обеспечивающую прекрасную обзорность. Она предлагается в двух исполнениях по длине колесной базы (3310 и 4000 мм) и трех исполнениях по монтажной длине рамы. Применение узлов и агрегатов от более крупного грузовика «Газон Next» позволило довести грузоподъемность до 4628 кг (+840 кг) не в ущерб прочности конструкции. На таком солидном фундаменте возможна установка целого ряда надстроек — бортовых платформ, рефрижераторов, цистерн, эвакуаторных платформ. Что касается классических фургонов, то их объем может достигать 30 м3. Достаточно, чтобы загрузить целых 11 стандартных европалет!

Подняться на новый уровень автомобилю «Валдай 8» помог новый 2,5 литровый дизель G 2.5, являющийся производной от хорошо зарекомендовавшего себя мотора китайской компании Foton. Сокращение рабочего объема по сравнению с ранее применявшимся на нижегородских «среднетоннажниках» дизелем Cummins ISF 2.8 этот двигатель компенсировал более высокими степенью сжатия и давлением впрыска. На выходе — выгодная по налогам мощность 149,6 л.с. при увеличении крутящего момента на 22 % в зоне низких оборотов, что делает G 2.5 гораздо эластичнее, облегчает трогание с места на груженом автомобиле и обеспечивает динамичный разгон. Вдобавок достигается выигрыш в экономичности порядка 4,4 % (при объеме топливного бака в 125 л машина интенсивно работает более двух дней без дозаправки). Этому способствует не только более быстрый прогрев нового дизеля до рабочих температур за счет изготовления головки блока цилиндров из алюминия, но и разработанная газовцами 6 ступенчатая механическая коробка передач. Способная передавать до 450 Нм крутящего момента, она стала надежным напарником дизеля G 2.5 с его тягой 420 Нм.

Можно ли желать большего? Можно! При одинаковом межсервисном интервале 20 тыс. км и заявленном ресурсе (свыше 300 тыс. км до капитального ремонта) новый дизель с его продуманной конструкцией гораздо проще в обслуживании, чем Cummins ISF 2.8. Так, коленвал у G 2.5 выполнен не из чугуна, а из более прочной кованой стали, доступ к ремню ГРМ на переднем торце двигателя куда проще, чем к цепи, располагавшейся со стороны маховика, а наличие гидрокомпенсаторов снимает проблему регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов.

Водителям «Валдай 8» тоже поднимет настроение, причем сделает это при первом же контакте. У грузовика имеются удобные поручни, которые облегчают посадку, двери широко открываются, а рулевая колонка регулируется и по углу наклона, и по вылету. Широкая площадь остекления и система из шести зеркал окажутся очень кстати, особенно в городских условиях. Как и рекордный в классе минимальный радиус разворота 6,2 м. Малолистовые передние рессоры переменного профиля и длинные (1,6 м) многолистовые задние обеспечивают хорошую плавность хода, а дисковые тормоза по кругу с пневмоприводом, ABS и противобуксовочной системой уже в «базе» гарантируют эффективное, безопасное замедление и с грузом на борту. Кроме того, кабина грузовика буквально укутана матами шумоизоляции, что делает его одним из самых тихих в сегменте.

При проектировании модели разработчики учли критические замечания владельцев «Валдай Next» по поводу рычага стояночного тормоза, который не позволял водителю на стоянке прилечь на сиденьях. Теперь этот недочет устранен. К тому же, сложив спинку пассажирского кресла, можно превратить его в столик. Появилась и возможность заказать машину с удлиненной кабиной и полноценным спальным местом. Замечательно!

И все же среднетоннажному грузовику третьего десятилетия XXI века требуется еще кое-что. У «Валдай 8» имеется и это. Для «нижегородца» доступны не только противотуманные фары, предпусковой подогреватель, кондиционер, электроподогрев и электропривод наружных зеркал, но и «деликатесы» вроде светодиодных дневных ходовых огней, круиз-контроля, камеры заднего вида и даже мультимедийной системы с тачскрином. Эти штрихи делают портрет современного грузового автомобиля вполне завершенным.