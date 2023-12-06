Автомобильный портал Motorpage
6 дек 2023

Дата в истории: 6 декабря 1932 года началась серийная сборка советского легкового автомобиля ГАЗ-А

Дата в истории: 6 декабря 1932 года началась серийная сборка советского легкового автомобиля ГАЗ-А
Автор фото: фирма-производитель

В этот день на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде начался выпуск автомобилей ГАЗ-А. Автомобиль производился с 1932 по 1936 гг по лицензии и чертежам американской компании Ford. Всего было собрано 41 917 экземпляров

В 1929 году СССР покупает у компании Ford лицензию и оборудование модели Ford A в кузове Standart Phaeton под кодовым наименованием 35B. К моменту, как Горьковский завод был готов к полномасштабному производству модели ГАЗ-А, наступил 1932 год, американцы уже прекратили выпуск своей модели.

Фактически ГАЗ-А представляет собой точную копию фордовской модели. Американцы выпускали Ford А в разных модификациях кузова: купе, кабриолеты, седаны и фаэтоны. Более того, каждая из них имела свои разновидности. На самом деле, еще в 1930 году на заводе “Гудок Октября” в Канавине собрали первые 10 автомобилей ГАЗ-АА, выполненные как раз по чертежам пикапа Ford AA.

ГАЗ-А оснащался бензиновым 4-цилиндровым мотором объемом 3,2 л. Такой агрегат развивал 40 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Мотор работал в паре с “механикой” с тремя передачами. Максимальная скорость - 80 км/ч. Чтобы разогнаться до такой отметки приходилось давить на педаль газа в течении 40 секунд.

В последующие года и по чертежам модели ГАЗ-А и ГАЗ-АА завод выпускал собственные модификации: седан ГАЗ-6 “Пионер” и пикап ГАЗ-4. 

При написании новости использовалась информация:
drive2

Комментарии к новости

Последние новости

...
Соболь NN

Анонсирована пассажирская версия Соболь NN

08 сентября 2023

Концепт новой Волги от экс-дизайнера АвтоВАЗ

23 августа 2023

Возрожденной «Волге» - быть!

08 июня 2023
Sobol NN

Sobol NN примерил на себя новую роль

11 апреля 2023

ГАЗ собирается усилить свое присутствие в Юго-Восточной Азии

07 апреля 2023
Соболя NN

Раскрыта информация о новом турбодизеле ГАЗ

24 ноября 2022

 Новости GAZ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) ресурсный тест Тест драйв
29 ноября 2023

Lada Vesta Cross
"Ресурсный тест"
JAC T8 Pro - jac t8 pro (2023) «я, конечно, не первый, но последний — не я...»
Тест драйв
28 ноября 2023

JAC T8 Pro
"«Я, конечно, не первый, но последний — не я...»"
Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал»
Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 1 4 5