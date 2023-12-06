Дата в истории: 6 декабря 1932 года началась серийная сборка советского легкового автомобиля ГАЗ-А

В этот день на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде начался выпуск автомобилей ГАЗ-А. Автомобиль производился с 1932 по 1936 гг по лицензии и чертежам американской компании Ford. Всего было собрано 41 917 экземпляров

В 1929 году СССР покупает у компании Ford лицензию и оборудование модели Ford A в кузове Standart Phaeton под кодовым наименованием 35B. К моменту, как Горьковский завод был готов к полномасштабному производству модели ГАЗ-А, наступил 1932 год, американцы уже прекратили выпуск своей модели.

Фактически ГАЗ-А представляет собой точную копию фордовской модели. Американцы выпускали Ford А в разных модификациях кузова: купе, кабриолеты, седаны и фаэтоны. Более того, каждая из них имела свои разновидности. На самом деле, еще в 1930 году на заводе “Гудок Октября” в Канавине собрали первые 10 автомобилей ГАЗ-АА, выполненные как раз по чертежам пикапа Ford AA.

ГАЗ-А оснащался бензиновым 4-цилиндровым мотором объемом 3,2 л. Такой агрегат развивал 40 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Мотор работал в паре с “механикой” с тремя передачами. Максимальная скорость - 80 км/ч. Чтобы разогнаться до такой отметки приходилось давить на педаль газа в течении 40 секунд.

В последующие года и по чертежам модели ГАЗ-А и ГАЗ-АА завод выпускал собственные модификации: седан ГАЗ-6 “Пионер” и пикап ГАЗ-4.