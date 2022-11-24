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24 ноя 2022

Раскрыта информация о новом турбодизеле ГАЗ

Раскрыта информация о новом турбодизеле ГАЗ
Автор фото: фирма-производитель

К дилерам ГАЗа начали поступать машины с новым дизелем GAZ G21A. Сразу несколько интернет-экспертов раскрыли характеристики  новой силовой установки

Как и предполагалось ранее, этот мотор был изначально разработан китайской компанией Foton. Сообщается, что специалисты ГАЗ провели с ним модернизацию, однако, какую именно – не уточняется. Что касается мощности агрегата, то при объеме в два с половиной литра он развивает 149 лошадиных сил.

Отметим, что двигатель предназначен для ключевых LCV российского производителя — «ГАЗели Next», «ГАЗели NN», «Соболя NN» и «Валдая Next». К слову, сообщается, что силовая установка сертифицирована под экологические нормы «Евро-2».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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