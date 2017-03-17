По словам представителей группы компаний ГАЗ, компания планирует уже в нынешнем году запустить сборочные предприятия в Иране и Турции. Такой подход призван обеспечить снижение ввозных пошлин и укрепить позиции компании на мировом рынке

Директор компании, Вадим Сорокин рассказал, что на данный момент проходят испытания автобусов «Вектор» и «Курсор». Больше всего испытателей интересует возможность двигателей работать в условиях жарких стран.

Сборочные мощности ГАЗ пока не выбрал, на данный момент известно, что переговоры ведутся, в том числе и с иранским Iran Khodro. По словам директора группы ГАЗ, идеальным решением была бы сборка автобусов и LCV на одной площадке, но если подходящее производство найти не удастся, партнеров будет два или три. К слову в декабре прошлого года группа ГАЗ поставила в Иран 900 автобусов «Лиаз» и изучила вероятность организации сборки и их, но сроков реализации компания не называла.

Отметим, что нынешние планы – не первый опыт ГАЗа сборки своих автомобилей за рубежом, например сборка «Газелей» в Турции велась еще с 2012 года, но политические разногласия проект заморозили. Для ГАЗа Турция важный партнер, ведь ввозить автомобили, например, в Европу, оттуда дешевле. Пошлины на данный момент составляют 10% для турецких машин и 22% для аналогичных, импортируемых из России. В планах компании довести долю экспорта к 2020 году до 50% в общей выручке.