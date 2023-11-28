«Хорошо лежит в руке» - так говорят про рабочие инструменты, спортивное снаряжение, оружие. А как оценить понравившийся автомобиль, тем более — пикап, предназначенный для дела, если хотите, для бизнеса? Какая характеристика будет для него лучшей? Может ли он «лечь» если не в руку, то, скажем, на душу?

JAC T8 Pro – смог. Да, я неровно дышу к пикапам. Имею свой и больше десятка лет использую его по самому прямому назначению: вожу много, далеко и трудно, то есть, по бездорожью тоже. И, несмотря на интенсивную эксплуатацию, испытал не так уж много проблем с машиной. Конкретная удачная модель позволила мне надеть розовые очки? Нет, потому что за эти годы я тестировал не меньше десятка пикапов, произведённых в других странах и другими компаниями, в том числе, крупными, всемирно известными. Критичных недостатков у него выявлено не было. А мелкие… у кого их нет? T8 Pro — пикап, и ничто «пикаповое» ему не чуждо.

Круговой обзор и не только

Капот с огромной хромированной решёткой радиатора в стиле Ford Raptor словно заявляет о недюжинных способностях. Такому «агрегату» под капот просится атмосферник V8, чисто визуально должен поместиться. Конечно, в линейке моторов его нет, только «турбочетвёрки», бензиновая и дизельная. Двухлитровые «соки»? Нет, объём бензинового двигателя чуть больше — 2,4 л. Кстати, это детище Mitsubishi, китайцы его происхождения не скрывают, эмблема красуется прямо на клапанной крышке.

Двухрядная кабина T8 Pro несколько «перевешивает» габариты грузового кузова. Но «веса» кабине прибавляет чёрная дуга-арка, на самом деле кузов у грузовичка стандартный по вместимости. Сразу же отмечаю: изнутри грузовое пространство не имеет пластикового вкладыша, но всё тщательно прокрашено защитным составом. Тоже плюс. А минус — типичный для пикапов: задний борт не «привязан» к центральному замку. И всё. Выглядит как не очень уместная экономия. Тем более, что на проводку к камере заднего обзора, «глазок» которой разместился около ручки на откидном борту, производитель раскошелился.

На самом деле, в трудных для маневрирования условиях громоздкий T8 Pro способен «смотреть» не только назад, но и вокруг себя. Экран мультимедиа в салоне огромен, изображение формируется качественное. Можно посетовать на некоторую замедленность электроники, пока картинка появится — успеешь развернуться по зеркалам. Но с её помощью манёвры так или иначе удобнее и безопаснее.

Этого нельзя не принимать во внимание: пикап громоздок как на взгляд со стороны, так и из салона. Поднимаешься в кабину — и отмечаешь удобство широкой подножки, без неё, по крайней мере, перепачкал бы джинсы о порог. А так и «ступенька» для посадки пригождается, и пороги от грязи прикрыты. В некоторых моделях аналогичная подножка была излишеством, при покупке с лёгким сердцем отказался бы от неё, но в случае с T8 Pro — нет. Есть она — и пусть будет.

Салон просторен. Это особенно отчётливо чувствуется на фоне предшественника — модели Т6. Он был тесноват, руль даже при верхнем своём положении почти что лежал у меня на коленях. А в T8 Pro не лежит, поднимается высоко. И по ширине места хватает. И кресла передние при этом широкие, на любую фигуру, в любой одежде. Регулировки кресел, правда, механические. Настроить водительское сиденье можно и по высоте.

В пикапе JAC Т6 было не только тесновато, интерьер выглядел ещё и прилично устаревшим. Во время знакомства с ним думалось: да и пусть, нужно ли придираться в этом плане к «рабочей лошадке»? Едет она, везёт — уже счастье. Но, устроившись в T8 Pro, понимаешь, что более современный интерьер не в пример лучше. Панель приборов цифровая, с чуть мелковатыми символами, но в целом всё читается. В меню можно выбрать русский язык. Перевод-пересказ технических терминов не всегда точен, это вызывает улыбку, но не более, ведь и так прекрасно понятно, о чём идёт речь. «Переход на двухскоростной режим» вызывает у вас недоумение? Да, передач в коробке вроде как шесть. А это всего лишь вольный перевод перехода на задний привод, то есть, в режим 4х2. Жаль, что слова о переходе на полный привод и «понижайку» пропадали с экрана очень быстро, я просто не успевал их прочитать.

В центре под торпедо — почти 11-дюймовый экран мультимедиа. Цветной и сенсорный. Вертикальный, как в моделях Volvo. Настолько большой, что покрывает фактически всю «бороду», оставляя лишь немного места для нескольких «физических» кнопок. «Климат» также управляется сенсорно. Да, отклик у экрана неторопливый. И меню не такое уж богатое. Но выглядит всё современно, даже модно. Может быть, в скором времени мы будем сравнивать с JAC`ом другие модели, вспоминая, где видели подобные экраны. Кстати, такой есть в лифтбеке J7.

Бензиновый и дизельный двигатели пикапа JAC T8 Pro настолько похожи по технической характеристике, что даже максимальный крутящий момент у них одинаков — 320 Нм. Только у дизеля он реализуется «раньше», при 2600 об/мин. Но на практике было отмечено, что бензиновый автомобиль вполне способен тянуть и при 1400 об/мин, и даже на более низких оборотах. Средний расход топлива у двух версий также сопоставим: 9,3 л на сотню у дизельной, 9,5 — у бензиновой.

Практична ли такая роскошь в утилитарном пикапе? Насколько прочен этот экран в плане случайных повреждений тяжёлыми предметами?. Думаю, что при проектировании пикапа этот вопрос тоже продуман. Хотя понятно, что основные грузы в таких автомобилях передвигаются в кузове и в салон ни при каких обстоятельствах прилететь не могут.

Пространство в области заднего сиденья в T8 Pro организовано так же, как в Т6. Подушку можно приподнять и зафиксировать в вертикальном положении, получив сравнительно небольшой объём для размещения поклажи в салоне. Да, здесь в полу есть две потайные ниши, подходящие разве что для сокрытия секретов Полишинеля. Вообще в данном пикапе маловато ёмкостей и различных уголков для мелочей. В углублении сверху на торпедо можно расположить смартфон, однако на первой же кочке гаджет оттуда выпадет. Да, впрочем, большим количеством «бардачков» изобилуют разве что коммерческие фургоны, ни один из пикапов не конкурент им в этом.

Просто сел и поехал

Так что, говоря коротко, все пикапы похожи друг на друга. Различия незначительны — однако могут быть и существенными. Так, первое, что понравилось мне в JAC T8 – это тормоза. Ух, мощные и цепкие механизмы! А это может быть связано с тем, что сзади здесь применены дисковые устройства. И это всего лишь второй пикап с задними дисками из всех, которые я встречал в своей практике. Первым был мой, но, правду сказать, и он не тормозил так мощно даже в «молодости».

Механические коробки передач? Встречались, и не раз. Совсем недавно, например, с удовольствием опробовал китайский пикап с «ручкой», пусть и вне программы официального теста. И… не понравилось. Что-то неудобное было в посадке за рулём, что-то невнятное в механизме сцепления. JAC T8 Pro на этом фоне оказался автомобилем из разряда «сел и поехал». Вроде впервые в жизни — а сел и поехал так, как будто катаешься на этой машине уже добрый десяток лет и намотал на кардан полторы сотни тысяч километров.

Может быть, не слишком «гладок» механизм переключения передач. Шероховатость наблюдается при переходе с задней передачи на первую или вторую. Такое ощущение, что устройство «страховки» от случайного включения заднего хода чуть «тормозное», замедленное, выключил заднюю — начальные передачи переднего хода приходится искать. Вообще же передачи избираются с исключительной точностью. Заслуга в этом — не только собственно коробки, но и, безусловно, тяговитого двигателя. Заметим — бензинового, при том что о тяговитости принято говорить в отношении дизеля. Но как вам уверенная тяга с 1400 об/мин — впечатляет? Меня — да. Нет, можно попытаться «поднять» и с 1200, и даже с 1000 об/мин, и это прокатит. А можно раскрутиться до 2500 об/мин, и тоже с успехом.

Грешным делом я подумал, что под капотом дизель. Мотор оказался шумноватым. Но нет — это 204-сильный бензиновый турбоагрегат Mitsubishi 4K22 с технологией MIVEC — электронной регулировкой фаз газораспределения. При этом он позволил проделать с машиной ту же штуку, которую позволяют дизеля. То есть, включить понижающую, тронуться с места на первой передаче, полностью отпустив сцепление, и… выйти из автомобиля. При дизельном двигателе пикап способен ползти вперёд самостоятельно на холостых оборотах. Причём, ещё подруливая себе на неровностях. Так вот, и здешний бензиновый мотор позволил сделать то же самое!

Что ещё роднит его с дизелем, так это топливный «аппетит». На трассе вполне можно уложиться в 10 л на сотню, и это при скоростях до 120 км/ч. Очень неплохо. Покажи такой результат дизельный двигатель — и то было бы в пределах разумного. А от бензинового мотора я ждал, как минимум, литров двенадцати. Ну, наверное, можно было постараться и достичь. Видимо, не постарался.

На городских улицах и загородных трассах пикап весело подскакивает, как цельнолитой каучуковый мячик. Подвеска плотная, но в то же время не такая «грузовая», как у некоторых конкурентов, автомобиль вполне комфортен. Но вот чего он откровенно не любит, так это асфальтовые колеи. Из них T8 Pro реально стремится выпрыгнуть то на полосу справа, то, наоборот, влево. Ощущения водителя при этом — вплоть до чувства опасности. Вот, пожалуй, единственный конкретный недостаток модели, который я отметил по итогам теста. И тот вполне мог быть связан с рисунком протектора шин. Ведь, по сути, подвеска T8 Pro ничем не отличалась от подвесок других пикапов: рессоры и неразрезной мост сзади и по паре независимых рычагов с каждого борта впереди.

Нагрузку в 300 кг с гаком автомобиль выдержал стойко. Более того, практически её не почувствовал. Разгон остался динамичным, эффективность тормозов не снизилась, курсовая устойчивость только улучшилась, сгладились прыжки на неровностях. Пожалуй, этот пикап можно было бы применить и на более тяжёлых работах.

Сумма преимуществ

На грунтовках, особенно скользких, следует быть осторожными. Задний привод есть задний привод, «метнуть хвостом» - это для пикапа любимое занятие. Кто-то найдёт в этом свою прелесть, провоцируя заносы и переводя их в управляемую фазу. Для других есть система стабилизации. Она, правда, не спешит вмешаться в ситуацию, сначала только мигает значком на панели приборов. Но развернуться под «газом» не даст, обрежет тягу.

В плане вертикальной раскачки на крупных ухабах можно ничего не бояться. Удара по защите картера маловероятен. Подключив полный привод, можно добиться более стабильного поведения автомобиля на скользком грунте, но следует учесть, что в режиме 4х4, как и при включении «понижайки» система стабилизации автоматически отключается.

В качестве примеров бездорожья мы преодолели лесную колею с высоким центральным «бруствером», участок гати, песчаный подъём с поворотом и участок, распаханный колёсами, а то и гусеницами тяжёлого трактора. Все препятствия остались позади практически не замеченными. Разве что в глубокой колее автомобиль чиркнул-таки защитой картера по земле, а ещё на перегибе местности собрал приличный пучок травы на опциональный фаркоп. Всё. В любых местах малейшее затруднение при движении парировалось добавлением «газа». Понижающая передача не понадобилась.

На самом деле, я против сравнения пикапов с внедорожниками. Последние заточены на преодоление трудных мест, для пикапа это больше опция, дополнительный бонус. У него меньше вспомогательной электроники, да и сложной механики тоже, зато он способен протащить немалый груз там, где спасует моноприводный коммерческий фургон или мини-грузовичок. Это же касается и оценок скоростных качеств и управляемости. Да, любой седан, универсал или даже кроссовер даст ему фору на трассе, но также любой из таких «соперников» попросту не вместит в себя столько, сколько с лёгкостью увезёт пикап. А если и вместит, то под такими нагрузками вскоре расстанется с подвеской.

В то же время в сравнении с грузовиками пикапы имеют гораздо более легковую управляемость, на них легче «чувствовать дорогу». Для фермера или любителя внедорожных путешествий с комфортом лучше машины не придумать. В просторном кузове чего только не увезёшь, есть примеры оборудования в нём жилых туристических модулей как промышленного, так и самостоятельного изготовления.

JAC T8 Pro, на мой взгляд, по итогам теста ни в чём не проиграл конкурентам. При этом порадовал удобным и просторным салоном, современной развлекательной электроникой и — отдельно отмечу — своим бензиновым мотором. Именно тем, что данный мотор сопоставим по характеристикам с дизелем. Так что у тех, кто всё ещё сомневается в дизелях, особенно в их надёжности в условиях холодного климата, есть выбор.

Технические характеристики JAC T8 Pro 2.4T 6MT ГАБАРИТЫ, ММ 5325 х 1880 х 1830 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 3090 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 220 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 486 / 1052 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1940 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2378 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 204 / 5200 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 320 / 4000 ТРАНСМИССИЯ механическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 150 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 9,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 74