У дилеров появился потенциальный бестселлер российского рынка — китайский седан Kaiyi E5, который недавно начали собирать на калининградском «Автоторе». И ему, по сути, нет альтернативы на рынке

«Каи» вместо «Киа»

Суббренд Kaiyi, зарегистрированный концерном Chery, первоначально был ориентирован на выпуск бюджетных версий. Специально построенный для этого завод заработал в 2019 году. При этом Kaiyi — юридически вполне себе самостоятельная компания, поскольку имеет право вести независимую торговую политику и осуществлять внешнеторговые операции. Именно с ней руководство калининградского «Автотора» и заключило прямой контракт на сборку автомобилей в России.

…Вот так и получилось. Был в Калининграде «Киа», а теперь — «Каи». Дело в том, что Е5 выпускают на той же сборочной линии «Автотора», где еще год назад собирали седаны Kia Cerato и Hyundai Elantra. Правда, линию серьезно модернизировали, что обошлось в 100 млн рублей. А еще провели большую работу по адаптации автомобиля к российским условиям: усилили подвеску, дефорсировали двигатель под наши налоговые требования и оснастили подогревом сиденья. Кстати, по длине Е5 попадает в «одноклассники» к Skoda Octavia, Kia Cerato и Hyundai Elantra. Машин, очень популярных в такси и корпоративных парках.

По сути, автомобиль этот — достаточно глубоко переработанный седан Chery Arrizo 7, который представили в 2014 году и выпускали до 2019 го. Техническая начинка автомобиля (1,5 литровый турбомотор семейства ACTECO с чугунным блоком цилиндров и цепным приводом механизма ГРМ, разработанный совместно с австрийской компанией AVL, и вариатор) осталась практически без изменений. Однако внешний вид и интерьер изменились радикально. Руководство марки теперь позиционирует автомобиль не как «бюджетный», а как «молодежный». Но для людей, которые уже начали зарабатывать. Видимо, такой седан нужен и нам.

Простой рецепт счастья

По большому счету, Kaiyi Е5 — просто машина. Вроде нет в ней ничего такого, что заставит провожать ее взглядом в потоке. Но выглядит она интересно. Даже можно сказать, эффектно и поспортивному энергично. А что? Спереди — хищно прищуренные фары головного света (со светодиодными дневными ходовыми огнями), светодиодные же противотуманки, а сзади — опять же полностью светодиодные фонари. Спортивный образ дополняют две хромированные выхлопные трубы (правда, одна из них — просто декоративный элемент). И красные тормозные суппорты.

В салоне дизайнеры тоже активно продвигали спортивную тему: передние кресла-«ковши» с интегрированными подголовниками, руль со срезанным нижним сегментом и красной прострочкой. В салоне разбросаны многочисленные красные акценты на черных деталях, красные вставки в виде стрелок на подушках и спинках сидений. И центральная консоль, развернутая в сторону водителя, тоже недвусмысленно намекает на спортивный характер. Пусть не авто в целом, но хотя бы салона...

Аналоговые приборы читаются хорошо, как и расположенный между ними дисплей бортового компьютера. С кнопками на руле разобрался быстро, за исключением одной — Mode. Вроде бы она должна отвечать за переключение режимов работы трансмиссии, но, сколько ни нажимал, на приборной панели продолжала гореть надпись Eco. Потом обнаружил блок кнопок слева от рулевой колонки, где сосредоточили управление разными важными вещами. Например, настройкой боковых зеркал. А еще там спряталась кнопка отключения системы стабилизации. И та самая искомая кнопка переключения работы трансмиссии из режима Eco в Sport и обратно!

Увы, даже в «старшей» комплектации Luxury не предусмотрен климат-контроль. Задать желаемую температуру в салоне нельзя. На экране и на «физической» панели с обычными кнопками можно только установить некий уровень температуры и вентиляции. Впрочем, подобрать нужный, комфортный режим для людей из XX века не составляет проблем.

Водительское сиденье с электрорегулировками понравилось. Хотя кому-то, может, и не хватает поясничного подпора, я легко нашел удобное положение спинки. Проехал почти 1,5 тыс. км — и никаких проблем. Переднее пассажирское сиденье — с механическими регулировками и тоже вполне удачное по форме. И удобное!

Во втором ряду пространства — как и положено в современном седане С-класса: места для двоих предостаточно. Есть подлокотник с двумя подстаканниками, один USB-вход и розетка. Кстати, если покопаться в настройках мультимедийной системы, то там значится обогрев (трехступенчатый!) задних сидений. Хотя пока в списке опций подогрева задних сидений нет. Видимо, он появится, но позже. Как и обогрев руля. А двухступенчатый подогрев передних сидений есть, и включается он обычными кнопками. И вот еще что: все 4 стеклоподъемника — автоматические!

Багажник позволит увезти немало добра (конкретных данных по его объему нет, но я бы оценил в 450–500 л), а если нужно перевезти что-то достаточно габаритное, можно сложить спинки сидений второго ряда (полностью или в отношении 40:60). Однако претензии к багажнику у меня есть. Во-первых, узкий проем. А во-вторых, на внутренней стороне крышки багажника нет ручки — закрывать его неудобно. Но вторую проблему на «Автоторе» обещали оперативно решить.

Шумный немалый

Двигатель прекрасно нам знаком, он «работает» на многих моделях Chery. В Китае на седане Kaiyi E5 он развивает 156 л.с., а у нас придушен до 147 «лошадей». И, кажется, пора рассказать о самом главном — как автомобиль едет. А едет он очень неплохо! 147 «лошадок» под капотом хватает во всех ситуациях, тем более что вариатор настроен хорошо. Машина отлично слушается педали газа, очень здорово, практически без задержек, разгоняется, а вариатор бодро перебирает виртуальные передачи. И в городском потоке, и на скоростном шоссе это позволяет уверенно перестраиваться. В общем, на обгон можно идти смело.

Сам по себе разгон не назовешь ураганным: по моим ощущениям, где-то в районе 10 с до сотни. Главное — плавно надавить на педаль, а не «топтать» ее, тогда разгон получается достаточно быстрым. Тормоза сугубо «гражданские» (хотя суппорты и выкрашены в красный), но со своими задачами справляются хорошо. Неплохо работает и круиз-контроль (обычный, не адаптивный).

Перед выездом на проселочную дорогу не стоит забывать про относительно длинные свесы и небольшой дорожный просвет: примерно 175 мм. Хотя достаточно жесткая подвеска позволяет не замечать мелкие неровности. И, в принципе, можно было бы сказать, что на ходу автомобиль оставляет хорошее впечатление, если бы не одно но.

Он очень шумный. На небольшой скорости в городе на это не обращаешь внимания, а вот на трассе… Приходится включать погромче музыку. Похоже, дело не только в китайских шинах от неизвестного нам (пока) производителя, но и в общих недостатках шумоизоляции. И это главная проблема. Надеюсь, которую совместными усилиями китайского производителя и российского «Автотора» удастся быстро решить.

Мой пробег за неделю составил 1,5 тыс. км по самым разным дорогам — от городских улиц Москвы до разбитых проселочных в районе Воронежа. Почти тысячу проехал по скоростной трассе М4 «Дон». В итоге (что приятно!) средний расход топлива составил 7,5 л на 100 км, а на магистрали опускался до 6,7 л. Отличный результат, особенно если вспомнить, что заправлял я машину (как разрешает производитель!) «бюджетным» бензином АИ-92.

Люк в нагрузку

Пока в салонах дилеров в наличии только одна, довольно богатая комплектация — Luxury CVT за 1?959 000 рублей. Обещают, что скоро появится и версия попроще — Standart 5MT. Цена, видимо, будет тысяч на 200 меньше. Хотя все равно дороговато, нам бы подешевле… Увы, но дешевле уже не будет, так уж выглядит сегодня наш авторынок. Но такие машины нам нужны! Потому что в Е5 есть все, что требуется, и практически ничего лишнего. Уже в стандартной комплектации — бесключевой доступ, датчик света, ABS и система стабилизации, две подушки безопасности и много чего еще. А в версии Luxury — светодиодные фары, беспроводная зарядка телефона, система кругового обзора, люк с электроприводом (вот от него я бы с удовольствием отказался).

А то, что название марки непривычное… Так лет двадцать назад непривычно звучало и имя Kia. А потом привыкли и полюбили.

Судьба Kaiyi E5 в России, думаю, сложится счастливо. Но на роду этому седану написано: ждет его работа в такси и корпоративных парках. Машина эта, похоже, надежная, с проверенными агрегатами, а также с просторным вторым рядом и приличным багажником. Других подобных седанов на нашем рынке пока нет.

Технические характеристики Kaiyi E5?1.5Т CVT Luxury Габариты, мм 4670х1825х1483 Колесная база, мм 2700 Снаряженная масса, кг 1441 Тип двигателя бензиновый 4-цилиндровый Рабочий объем, см³ 1498 Макс. мощность, л.с./об/мин 147/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 1750/4000 Привод передний Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 186 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,7