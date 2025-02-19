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19 фев 2025

Марка Kaiyi готовит пополнение российского модельного ряда двумя новинками

Марка Kaiyi готовит пополнение российского модельного ряда двумя новинками
Автор фото: фирма-производитель

В этом году китайская марка Kaiyi должна вывести на российский рынок две новинки. Однако это будут не полноценные новые модели для нашей страны, а рестайлинги уже существующих

В частности, речь идет о полноприводной модификации флагманского кроссовера Kaiyi X7 и освеженном Kaiyi X3 Pro. Первый, помимо привода на все 4 колеса, должен также обзавестись расширенным функционалом мультимедийной системы и гибридной силовой установкой (вероятно, только для топовой комплектации, а стандартную полноприводную версию оснастят 238-сильным 2,0-литровым турбомотором). С другой стороны, гибридная модификация на родине может быть и переднеприводной. Рестайлинговый Kaiyi X3 Pro получит обновленный дизайн кузова, но подробности пока не раскрываются.

Напомним, что у нас под брендом Kaiyi также продается седан E5 и компактный кроссовер X3 (он стоит на ступень ниже Pro версии, хотя габариты идентичные). Об обновлении этих моделей пока речи не идет.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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