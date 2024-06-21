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21 июн 2024

Кроссовер KAIYI X7 Kunlun получил гибридную силовую установку

Кроссовер KAIYI X7 Kunlun получил гибридную силовую установку
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания KAIYI начала продажи гибридной версии кроссовера X7 Kunlun, которая получила наименование iHD. Автомобиль на родине оценивается от 119 900 юаней (примерно 1 500 000 рублей)

По дизайну гибрид ничем не отличается от бензиновой версии, которая официально продается в России. Точные габариты модели: 4738/1968/1708 мм., при колесной базе в 2820 мм. Kunlun iHD предложен с 7-местным салоном. Внутри имеется 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Отделка салона двухцветная.

Под капотом расположился 1,5-литровый турбомотор мощностью мощностью 139 л.с. и 213 Нм крутящего момента. В паре с ним работает один электродвигатель на 204 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 180 км/ч. Емкость аккумулятора - 22,48 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 150 км., а в гибридном режиме - 1200 км.

При написании новости использовалась информация:
kaiyihome

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