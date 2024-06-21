Кроссовер KAIYI X7 Kunlun получил гибридную силовую установку

Китайская компания KAIYI начала продажи гибридной версии кроссовера X7 Kunlun, которая получила наименование iHD. Автомобиль на родине оценивается от 119 900 юаней (примерно 1 500 000 рублей)

По дизайну гибрид ничем не отличается от бензиновой версии, которая официально продается в России. Точные габариты модели: 4738/1968/1708 мм., при колесной базе в 2820 мм. Kunlun iHD предложен с 7-местным салоном. Внутри имеется 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Отделка салона двухцветная.

Под капотом расположился 1,5-литровый турбомотор мощностью мощностью 139 л.с. и 213 Нм крутящего момента. В паре с ним работает один электродвигатель на 204 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 180 км/ч. Емкость аккумулятора - 22,48 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 150 км., а в гибридном режиме - 1200 км.