Kaiyi E5 обзавелся спортивной комплектаций в России

Компания Kaiyi представила новую комплектацию для седана E5 под названием Luxury Sport. В данной версии автомобиль оценивается от 2 193 000 рублей

По сравнению с комплектацией Luxury+ (2 160 000 рублей) версия Luxury Sport включает «спортивный» бампер и красные акценты в дизайне. В остальном обе комплектации не отливаются. Отметим, что скоро также появится самая бюджетная версия E5, которая будет предложена с урезанным оснащением и механической коробкой передач. Самая доступная на данный момент комплектация Luxury оценивается от 2 115 000 рублей.

Kaiyi E5 оснащается безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с вариатором. Привод - передний.