Luxgen жив!

Этот бренд даже когда-то светился на нашем рынке, пытаясь продавать свои «люксовые» кроссоверы, однако ничего у них не вышло, ибо цена была слишком высока. Причем на домашнем рынке, в Китае, дела обстояли не лучшим образом. Казалось бы, все шло к тому, что компания потерпит крах, но этого не произошло

Удивительно, но совсем недавно производитель анонсировал свой новый среднеразмерный кроссовер под названием Luxgen URX. Сообщается, что автомобиль будет отличаться новым дизайном, который чуть позже будут применять и на остальных автомобилях марки. По всей вероятности, новое видение главным образом распространится на салон, ибо компания заявляет, что на Luxgen URX не будет привычной комбинации приборов. Все показания будут выводиться на большой дисплей медиасистемы, как у автомобилей Tesla.

Автомобиль изначально будет предлагаться в пятиместном исполнении, однако за дополнительную плату можно будет заказать третий ряд сидений, на котором могут разместиться еще два человека. Что касается технических подробностей, то пока известны лишь характеристики мотора - под капотом кроссовера разместится бензиновый 1.8-литровый турбомотор.