Для Lexus RX подобрать полноценного конкурента сложно, потому что этот кроссовер с трудом поддается общепринятой классификации. Но мы все-таки нашли ему соперника – Jaguar F-Pace. Посмотрим, справится ли японский «самурай» с английским «джентльменом»

И ведь действительно, Lexus RX нового поколения выглядит, как приготовившийся к атаке самурай-трансформер с острой катаной. Весь его кузов словно изрезан ломаными линиями, в каждой из которых сквозит скрытая агрессия. Английский же кроссовер, напротив, буквально успокаивает взгляд плавными и чистыми линиями. Словом, истинный джентльмен.

А вот теперь поговорим о «классовой» принадлежности. Формально, по габаритам, новый Lexus RX находится в размерном классе Е, однако по длине колесной базы, прямиком влияющей на объем салона, до него недотягивает. Поэтому мы решили взять ему в соперники одного из самых крупных представителей меньшего на размер класса D. Этим автомобилем стал Jaguar F-Pace. По габаритам он, разумеется, меньше «японца», зато по колесной базе даже немного превосходит.

Чтобы разобраться со всеми модификациями F-Pace, лучше зайти на официальный сайт Jaguar – простое перечисление всех версий утомит даже самого терпеливого читателя. Скажем лишь, что кроссовер оснащается турбодизелями мощностью 180, 240 и 300 л.с., а также бензиновыми силовыми агрегатами, развивающими 250, 340 и 380 л.с. Все модификации полноприводные. Цены на базовые комплектации начинаются с 3 294 000 и заканчиваются на отметке 4 772 000 рублей.

У японского кроссовера модификаций меньше, да и цены более демократичны. Так, за переднеприводную 2-литровую бензиновую версию мощностью 238 л.с. просят 2 775 000 руб-лей. Имеется и полноприводный вариант с этим мотором. Затем идет 3,5-литровый бензиновый автомобиль мощностью 300 л.с. И, наконец, гибридная модификация, где 3,5-литровому двигателю помогают два электромотора. Общая мощность силовой установки составляет 313 л.с. Это самый дорогой RX, который оценивается не менее чем в 4 560 000 рублей.

Для теста мы подобрали машины одинаковой мощности – оба кроссовера развивают по 300 л.с., но используют разный тип топлива. «Британец» ездит на солярке, «японца» нужно заправлять бензином. Словом, наши соперники очень разные. Тем интереснее выявить победителя.

Размер имеет значение

Внутри Lexus RX буйство линий продолжается. Не автомобиль, а космолет какой-то! Отделочные материалы качественные, в салоне витает запах дорогой кожи. Огромный экран на передней панели, правда, графикой не блещет. Управляется интерфейс с помощью маленького качающегося джойстика. Трогаешь этот девайс, и по экрану начинает двигаться курсор. Но попадать им в пиктограммы сложно, особенно в движении: джойстик слишком легкий и плохо фиксируется. Еще труднее его нажимать, потому что он качается. Хорошо, в качестве альтернативы для этого действия предусмотрены крупные кнопки с надписью Enter по бокам подиума для джойстика. Но в целом – дело привычки.

У английского кроссовера интерьер не менее качественный, хотя стоит признать, что на некоторые кнопки дорогого пластика пожалели. Jaguar оснащен новым интерфейсом с сенсорным экраном и качественными «картинками». Меню можно как листать на смартфоне, так и производить другие привычные действия. На стоянке все удобно, а вот во время движения… лучше уж лексусовский невесомый джойстик качать, чем целиться пальцем в экран, отвлекаясь от дороги. В общем, интерфейсы обоих участников теста мы считаем не слишком удачными. Тем более что положительный пример по этой части имеется – достаточно посмотреть на немецкие автомобили из «большой тройки». Впрочем, стремление наших подопечных быть непохожими на них похвально, но требует дальнейшей доводки.

Посадка за рулем японского кроссовера свободная, даже, можно сказать, вальяжная. Кресло широкое и мягкое. Сидишь высоко и через широкое остекление обозреваешь соседей по транспортному потоку. «Англичанин» ощущается теснее из-за более жестких кресел с крепкой боковой поддержкой и широкого (и высокого) центрального тоннеля. И посадка здесь ниже, отчего у водителя возникает спортивное настроение – надо сказать, совсем не джентльменское.

Оба конкурента предлагают довольно просторные задние сиденья, но если в Lexus можно чуть ли не ногу на ногу закинуть, то в Jaguar пассажиры сидят более, скажем так, компактно. Места для ног в английском автомобиле сантиметра на три меньше, а вот по высоте потолка наши соперники примерно равны. Оба кроссовера предлагают электрическую регулировку наклона спинок. Причем в Lexus таким образом можно спинки вообще сложить, увеличив объем багажного отсека, для чего в F-Pace используются отдельные механические рычажки. А еще тестовый Jaguar оказался оснащен раздельной климатической системой для задних седоков, в то время как у Lexus климат-контроль на «галерке» отсутствовал.

Багажный отсек «японца» тоже чуть объемнее, чем у «англичанина». При складывании сидений второго ряда у обоих образуется ровный пол, хотя в RX получается небольшой наклон. Под полом и у Lexus, и у Jaguar располагаются «докатки». Правда, для английского кроссовера можно заказать полноценное запасное колесо, но тогда объем багажника уменьшится с 508 до 463 л.

Не верь глазам своим

Бензиновый двигатель японского автомобиля отличается мягкой, если не сказать «шелковистой», работой. Ни звуков, ни вибраций. Отдаленный солидный «голос» можно услышать лишь на высоких оборотах. Педаль акселератора тоже мягкая, при этом длинноходная – в первой трети хода реакции на подачу топлива подчеркнуто неспешные. Поэтому для интенсивного ускорения приходится давить на нее «по-взрослому». То есть динамики при желании хватает, но автомобиль предлагает водителю «философию» спокойного, неспешного перемещения в пространстве.

Турбодизель Jaguar «стрекочет» достаточно громко и подрагивает на холостых оборотах. В пробках на этом автомобиле можно передвигаться исключительно в «овощном» режиме Eco, поскольку во всех остальных он рвется вперед, словно ужаленный. На скорости же, наоборот, ощутимой разницы в настройках нет, так как реакции на подачу топлива становятся весьма плавными, и даже при самом резком нажатии на «газ» кроссовер начинает ускоряться без начального рывка. Разгон при этом лавинообразный. Турбодизельная тяга кажется неисчерпаемой, благодаря чему любой обгон происходит за считанные секунды, причем скорость за это время перескакивает через все разрешенные лимиты.

А вот тормоза у F-Pace (причем уже не впервые) показались нам несколько «резиновыми». Педаль упирается, будто надувной мячик, при этом требуемое замедление возникает не сразу. К управлению же замедлением Lexus претензий никаких – все происходит точно и ожидаемо.

Рулевое управление у Jaguar тяжелое даже на парковочных скоростях и острое – всего 2,5 оборота от упора до упора. Кроссовер по-спортивному быстро откликается на повороты баранки, что в сочетании с мощной тягой двигателя провоцирует на подвиги в транспортном потоке – водителю почему-то вдруг хочется всех обогнать.

Баранка японского кроссовера не такая острая (2,7 оборота от упора до упора) и очень легкая на низких скоростях. Причем и с ростом темпа она тяжелеет несильно. Крутить ее лишний раз не хочется, потому что информативность привода невысока и реакции на движения рук водителя неспешные.

На Lexus удобно ездить по автомагистрали. Кроссовер ингорирует неровности и колейность на любой скорости – знай себе держит курс, совершенно не напрягая водителя. А вот в поворотах мягкая подвеска вызывает ощутимые крены. Вместе с запаздываниями на управляющие действия и в целом небольшими фрикционными свойствами шин это отбивает охоту в атаке виражей. На этом автомобиле надо передвигаться не спеша, и тогда он очень понравится.

Jaguar – полная противоположность. На прямой он тоже стабилен, хотя и не настолько хорош, как соперник. Зато на извилистом шоссе в нем хочется мчать во весь опор. Небольшие крены, точнейшее рулевое управление и хороший «держак» буквально требуют прохождения виражей под визг резины. И водитель рад стараться! При этом даже в пограничных режимах движения – на грани потери сцепления шин – кроссовер продолжает хирургически точно чертить траекторию. Великолепная управляемость!

Увы, этого нельзя сказать о плавности хода. «Британец» буквально зудит на зернистом асфальте, а проезд большинства неровностей, даже самых мелких на вид, сопровождается толчками, на разбитом асфальте переходящими в тряску. Задним пассажирам вообще несладко, так как на втором ряду трясет еще сильнее. А еще Jaguar не любит короткую «волну» – на ней «корму» машины сильно разбалтывает. Мы склонны думать, что виной тому стандартная подвеска без адаптивных амортизаторов, так как раньше мы ездили на F-Pace с электронными амортизаторами и кроссовер вел себя гораздо лучше в плане ходового комфорта.

Lexus RX, в отличие от Jaguar, великолепно сглаживает всю асфальтовую шагрень, но на неровностях покрупнее тяжелые неподрессоренные массы дают о себе знать, в результате на разбитой дороге «японец» ведет себя даже хуже английского соперника, вздрагивая и толкаясь на трещинах и выбоинах. Собственно, это частое явление у тяжелых автомобилей с мягкой подвеской. Зато японский кроссовер однозначно выигрывает по шумоизоляции у «англичанина», который слегка раздражает гулом шин – шум резины слышен и в Lexus, но он ненавязчив. Добавим сюда тихий и плавный мотор, хорошую аэродинамику (несмотря на грани и углы кузова) и поймем, что RX по комфорту в целом превосходит английского соперника.

По итогам нашего тест-драйва выяснилось, что Jaguar F-Type вовсе не джентльмен, а сорви-голова, готовый «порвать» всех на своем пути. А Lexus RX, напротив, оказался не самураем, а почтенным семьянином, для которого домашний уют гораздо важнее военных подвигов. Налицо оптический обман: соперники в реальности совсем не такие, какими кажутся поначалу. И победителя в нашем сравнении быть не может, так как автомобили совершенно разные. А значит, у каждого найдутся свои почитатели.

Редакция благодарит семейство компаний KASKAD Family и жилой комплекс «Сабурово Парк» за помощь в организации фотосъемки

Технические характеристики Jaguar F-Pace Габариты, мм 4746х1936х1652 Колесная база, мм 2874 Диаметр разворота, м 11,6 Дорожный просвет, мм 213 Объем багажника, л 508 Снаряженная масса, кг 1884 Тип двигателя V6, турбодизель Рабочий объем, куб. см 2993 Макс. мощность, л.с./об/мин 300/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 700/1500–1750 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 255/60R18 Макс. скорость, км/ч 241 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,0 Объем бака, л 66

Технические характеристики Lexus RX Габариты, мм 4890х1895х1710 Колесная база, мм 2790 Диаметр разворота, м 11,6 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 553 Снаряженная масса, кг 2040 Тип двигателя бензиновый V6 Рабочий объем, куб. см 3456 Макс. мощность, л.с./об/мин 300/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 370/4700 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/55R20 Макс. скорость, км/ч 200 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,2 Расход топлива (средний), л/100 км 9 Объем бака, л 72