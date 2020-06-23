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23 июн 2020

1230-сильный супергибрид D12 воскресил марку Delage

1230-сильный супергибрид D12 воскресил марку Delage
Автор фото: фирма-производитель

Группа энтузиастов, называющая себя Les Amis de Delage или «Друзья Делаже», и бизнесмен Лоран Тапи, которому принадлежат права на бренд Delage, представили 1230-сильный супергибрид D12. Анонсированная ещё в прошлом году модель возвращает к жизни одного из самых известных довоенных французских автопроизводителей и демонстрирует, как изменилась отрасль за последние 66 лет

Индекс D12 в названии супергибрида отсылает к особенностям номенклатуры дорожных моделей Delage: все они имели обозначение D, дополненное числом, указывающим на количество цилиндров. Следовательно, новинка оснащена двигателем V12, параметры которого следующие: объём — 7,6 литра, мощность в зависимости от версии — 900 либо 990 лошадиных сил. Причём первый устанавливает на более комфортный вариант D12 GT, где он работает вместе с 330-сильным электромотором, а второй — на трековый D12 Club с комбинированной отдачей 1010 лошадиных сил. Коробка — восьмиступенчатый «робот».

Предполагается, что двухместный Delage D12 сможет разгоняться до 100 километров в час за 2,5, а до 200 — за 6,5 секунды. Цены на супергибрид, тираж которого составит не более 30 экземпляров, будут начинаться от двух миллионов евро. Первый клиентский автомобиль хотят построить в течение года. Кроме того, в планах Лорана Тапи и ассоциации Les Amis de Delage — установить новый рекорд Нюрбургринга для дорожных машин

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