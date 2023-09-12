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12 сен 2023

12 сентября 1998 г состоялось торжественное открытие Таганрогского автомобильного завода

12 сентября 1998 г состоялось торжественное открытие Таганрогского автомобильного завода

Открытие ТагАЗа было приурочено к 300-летию Таганрога. Он представлял собой крупный автомобильный завод полного цикла, включая сварку, окраску кузовов и их дальнейшую сборку

Завод стал лидером по количеству лицензий по выпуску автомобилей зарубежных концернов. Так, с его конвейера сошли автомобили таких марок, как Hyundai, Chery, Citroen, Daewoo, SsangYong. Завод также выпускал и автомобили под собственными брендами - TagAZ, Vortex, ДонИнвест.

Первым выпущенным ТагАЗом автомобилем стал «Донинвест Ассоль». Первая модель была произведена в день открытия завода. После ТагАЗ начал серийное производство модели «Донинвест Орион». Однако компания Daewoo Motor не могла полностью обеспечивать поставку необходимых комплектующих, вследствие чего ТагАЗ был вынужден найти нового партнера. Им стала французская компания Citroen, которая стала поставлять комплектующие для автомобилей  «Донинвест Орион М».

ТагАЗ заключил соглашения о сотрудничестве с многими иностранными брендами. Например, результатом сотрудничества с компанией Hyundai стал лицензионный выпуск моделей Hyundai Accent, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe Classic, Hyundai Elantra XD, автобуса малого класса Hyundai County, малотоннажного грузовика Hyundai Porter. А плодами партнерства с китайским брендом Chery стало производство автомобиля Vortex Estina.

Несмотря на активное производство автомобилей иностранных и собсвенных брендов, начиная с 2010-х гг. ТагАЗ постепенно снижал объемы производства, перераспределения активов и увольнения сотрудников. Это привело к тому, что в 2014 году ТагАЗ был признан банкротом. В 2022 году Таганрогский автомобильный завод был продан Ростсельмашу. Сегодня на производственных мощностях завода выпускают сельскохозяйственную и коммунальную технику.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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