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19 янв 2021

137 миллионов штрафов за год – так работают камеры

137 миллионов штрафов за год – так работают камеры

Вы задумывались, ради интереса, насколько эффективно работают камеры на дорогах? Как часто выносят постановления? В МВД задумались и узнали!

Собственно, как сообщают РИА «Новости», МВД раскрыло статистику работы комплексов видеофиксации. Итак, за прошлый год они вынесли более 137 миллионов постановлений. Что улучшает результат прошлого года более чем на пятнадцать процентов. Кроме того в ведомстве заявили, что работа камер положительно повлияла на обстановку аварийных зон на дорогах. Правда, никаких цифр в отношении этого параметра в МВД не приводят.

Напомним, что сравнительно недавно камеры научились фиксировать  использование водителем мобильников за рулем, отказ пропуска пешеходов на переходе и объезд заторов по парковочной разметке. Так что будьте аккуратны и соблюдайте ПДД, дорогие читатели Motorpage, и всегда пристегивайте ремень безопасности – за этим камеры тоже следят.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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