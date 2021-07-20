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20 июл 2021

17-летних не пустят за руль!

17-летних не пустят за руль!

Буквально пару месяцев назад мы писали о том, что МВД прорабатывает вопрос по допуску за руль 17-летних подростков. Идеи даже оформились в законопроект, который был вынесен на рассмотрение специальной комиссией

К сожалению, инициатива не была одобрена. Комиссия и ведомство предполагают, что уровень подготовки молодых людей не является достаточно высоким для самостоятельного управления автомобилем.  Здесь возникает некоторый диссонанс, потому как о полной самостоятельности даже речи не было. 

С самого начала предполагалось, что юные водители смогут рулить только в сопровождении старших и более опытных товарищей. В итоге снижения возрастного порога не будет. Сдать экзамен на права можно будет, как и прежде, с 17 лет. Однако, получить заветные права получится лишь с 18 лет. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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