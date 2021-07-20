17-летних не пустят за руль!

Буквально пару месяцев назад мы писали о том, что МВД прорабатывает вопрос по допуску за руль 17-летних подростков. Идеи даже оформились в законопроект, который был вынесен на рассмотрение специальной комиссией

К сожалению, инициатива не была одобрена. Комиссия и ведомство предполагают, что уровень подготовки молодых людей не является достаточно высоким для самостоятельного управления автомобилем. Здесь возникает некоторый диссонанс, потому как о полной самостоятельности даже речи не было.

С самого начала предполагалось, что юные водители смогут рулить только в сопровождении старших и более опытных товарищей. В итоге снижения возрастного порога не будет. Сдать экзамен на права можно будет, как и прежде, с 17 лет. Однако, получить заветные права получится лишь с 18 лет.