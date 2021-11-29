29 ноября – дата в автомобильной истории: появление первого светофора

Вы знаете, что светофоры не всегда выглядели, привычным для нас, образом. На заре своего существования они представляли из себя лишь пару металлических табличек с надписями «Stop» и «Go», которые сменяли друг друга за определенный промежуток времени

Да, первый светофор выглядел именно так. Собственно, он даже светофором то и не назывался. В патентной документации от 1910 года этот объект фигурирует в качестве «автоматического регулировщика дорожного движения». К слову, слава изобретателя принадлежит одному чикагцу по имени Эрнст Сиррин – он, как раз, и получил тот самый патент 29 ноября 1910 года.

Более традиционный светофор с сигнальными огнями был разработан в 1912 году изобретателем из штата Юта Лестером Вайром. Он уже работал на электричестве и имел два светильника круглой формы зелёного и красного цвета. Интересно, что патент на данную конструкцию оформлен не был - и в 1914 году уже другой изобретатель по имени Джеймс Хог выпускает доработанную версию, где фонари дублируются звуковыми сигналами – именно такие светофоры стали массово устанавливаться на улицах американских городов. Трехцветные же светофоры появились лишь в начале двадцатых годов.