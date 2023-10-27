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27 окт 2023

29 ноября состоится премьера нового Duster

29 ноября состоится премьера нового Duster
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dacia готовится к премьере обновленного кроссовера Duster, который в России ранее продавался под именем Renault Duster

Следующее поколение получит совершенно иной облик с брутальным дизайном кузова, массивными бамперами и колесными арками, а также новой фирменной светодиодной оптикой. Ожидается, что автомобиль обзаведется и более современным интерьером. Достоверных подробностей на этот счет практически нет.

Также нет точной информации касательно технических характеристик автомобиля. Предполагается, что стандартная версия Duster получит бензиновый турбомотор объемом 1,0 л. мощностью 120 л.с. Более дорогие версии оснастят гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 140 л.с. Флагман, вероятно, тоже станет гибридом с 1,3-литровым мотором мощностью 130 л.с. 

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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