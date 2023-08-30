30 августа 1937 года родился автогонщик Брюс Макларен

30 августа 1937 года в новозеландском городе Окленд на свет появился Брюс Макларен - гонщик, пилот Формулы-1, конструктор гоночных автомобилей и основатель одной из самых успешных команд Формулы-1 «McLaren»

Брюс увлекся автогонками еще в детстве. Страсть к гонкам передалась ему от отца, успешного мотогонщика, владевшего автомастерской.

В 1957 году состоялся дебют Макларена в Формуле-1 на машинах команды Cooper. В Нюрбургринге проходила совместная гонка Ф-1 и Ф-2, которую Брюс Макларен выиграл в зачете Формулы-2 и занял 5 место в зачете Формулы-1.

В 1959 году Макларен стал самым молодым победителем этапа Формулы-1. Рекорд 22-летнего гонщика держался на протяжении 44 лет.

В 1963 году Брюс основал команду Bruce McLaren Motor Racing Limited и принялся за разработку своего первого болида. Уже в 1966 году Брюс впервые принял участие в Гран При со своей новой командой «Bruce McLaren Motor Racing». Удачным для команды McLaren стал сезон 1968 года, когда в Гран При Бельгии Макларен занял первое место на своем болиде McLaren M7A.

Макларен трагически погиб в 1970 году во время тестов нового болида. Однако его компания McLaren продолжает производить суперкары, а команда успешно участвует в Формуле-1.

