Во многих регионах дорожные штрафы являются важной статьей регионального бюджета. Аналитики подсчитали, сколько в прошлом году заплатили водители.

В 2017 в региональные бюджеты попало 69,3 миллиарда рублей от штрафов за нарушения правил дорожного движения, подсчитали аналитики «Финэкспертизы». При исследовании они использовали данные Росстата, Федерального казначейства России и информацию с официальных сайтов региональных администраций, пишут «Известия».

В среднем по России, вопреки распространенному мнению, доля доходов от штрафов невелика и составляет 0,42%. Но есть и «аномальные» регионы. Например, в Калмыкии этот показатель составляет 2,4%, а в Курганской области — 1,21%.

По общей сумме штрафов, собранных с водителей, лидирует Москва. Здесь водители заплатили 16,6 миллиардов рублей. На втором месте Татарстан с 3 миллиардами, замыкает тройку лидеров Московская область с показателем в 2,9 миллиарда.