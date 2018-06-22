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22 июн 2018

70 млрд: столько заработали регионы на штрафах водителей

70 млрд: столько заработали регионы на штрафах водителей

Во многих регионах дорожные штрафы являются важной статьей регионального бюджета. Аналитики подсчитали, сколько в прошлом году заплатили водители.

В 2017 в региональные бюджеты попало 69,3 миллиарда рублей от штрафов за нарушения правил дорожного движения, подсчитали аналитики «Финэкспертизы». При исследовании они использовали данные Росстата, Федерального казначейства России и информацию с официальных сайтов региональных администраций, пишут «Известия».

В среднем по России, вопреки распространенному мнению, доля доходов от штрафов невелика и составляет 0,42%. Но есть и «аномальные» регионы. Например, в Калмыкии этот показатель составляет 2,4%, а в Курганской области — 1,21%.

По общей сумме штрафов, собранных с водителей, лидирует Москва. Здесь водители заплатили 16,6 миллиардов рублей. На втором месте Татарстан с 3 миллиардами, замыкает тройку лидеров Московская область с показателем в  2,9 миллиарда.

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