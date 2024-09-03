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3 сен 2024

Geely показала новый электрокроссовер Geome Xingyuan

Geely показала новый электрокроссовер Geome Xingyuan
Автор фото: Фирма-производитель

Китайская компания Geely пополняет линейку электрокаров Geome новым компактным кроссовером под названием Xingyuan. Автомобиль называют главным конкурентом популярного в Китае BYD Dolphin

Внешне Geome Xingyuan легко спутать с Smart #1 (бренд Smart принадлежит концерну Geely). У них похожая форма кузова, оптика и даже салон. Точные габариты модели: 4135/1805/1570 мм., при колесной базе в 2650 мм. Внутри все стандартно: 12,8-дюймовый центральный экран мультимедийной системы, небольшая “подборка”, D-образное рулевое колесо и минималистичный центральный тоннель с беспроводной зарядкой. Информационно-развлекательная система работает на операционной системе Flyme Auto от известного бренда электроники Meizu. В связи с этим поддерживается полная интеграция мобильных устройств именно от этой компании.

Geome Xingyuan получил один электромотор мощностью либо 79 л.с., либо 116 л.с. в зависимости от комплектации. На выбор предложены две батареи емкостями 30,12 кВт*ч и 40,16 кВт*ч. Запас хода составит 310 и 410 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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