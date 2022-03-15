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15 мар 2022

Abarth представила свой первый кроссовер

Abarth представила свой первый кроссовер

Это итальянское тюнинг-ателье специализируется на  создании "заряженных" моделей концерна Fiat. Обычно, за основу своих проектов они берут хэтчбеки 500 или родстеры 124, но с кроссоверами в компании работают впервые

Итак, встречайте - Abarth Pulse. Эта новинка предназначается для рынка Бразилии и Латинской Америки, но вот что интересно - обычно Abarth продает свои машины как суббренд материнского Fiat, но "Пульс" станет первой машиной, которую Abarth продаст, как самостоятельная марка. Но вернемся к самой модели.

От стандартного Fiat Pulse новинка отличается новыми бамперами, колесными дисками и оригинальным серым цветом кузова. Из технических нюансов можно отметить перенастроенную подвеску и рулевое управление. Что касается двигателя, то здесь точной информации нет. По одной из версий под капотом расположится турбо-мотор 1.3 мощностью в 185 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой МКПП.

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